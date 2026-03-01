GNW-News: Light Hunter bringt Solar-Pergola in Deutschland auf den Markt: Saubere Energie für den Alltag im Freien

^BERLIN, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Light Hunter hat heute die

Markteinführung seiner Solar-Pergola (https://www.lighthunter-

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energy.com/product/pergolas-and-sun-awnings/) in Deutschland bekannt gegeben -

eine minimalistische Konstruktion für den Außenbereich, die saubere

Photovoltaik-Energie, intelligente Automatisierung und architektonisches Design

vereint, um einen nachhaltigeren Lebensstil zu unterstützen. Die Markteinführung

ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage in Deutschland nach Solarlösungen,

die nicht nur gesetzeskonform sind, sondern sich auch architektonisch in

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alltägliche Wohnräume integrieren lassen.

Die für moderne Innenhöfe und private Gärten konzipierte Solar-Pergola von Light

Hunter verwandelt Außenbereiche in eine funktionale, CO?-arme Erweiterung des

Wohnraums. Das System versteht Solarenergie nicht als Ergänzung, sondern

integriert die Erzeugung sauberer Energie direkt in die Dachlamellen der Pergola

und ermöglicht es Haushalten so, Sonnenenergie zu nutzen und gleichzeitig

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Schatten und Komfort zu genießen.

Saubere Energie, direkt in den Lebensraum integriert

Die photovoltaischen Lamellen der Solar-Pergola wandeln Sonnenlicht in sauberen

Strom um und bieten zugleich eine regulierbare Beschattung. Das System liegt mit

einer Leistung im Bereich der in Deutschland geltenden 800-W-Kategorie für

kleine PV-Anlagen, für die in vielen Fällen keine komplexen

Genehmigungsverfahren erforderlich sind. Es ist so konzipiert, dass es sich

nahtlos in das häusliche Energiesystem integrieren lässt und auch mit

Speichersystemen kombiniert werden kann, um den Eigenverbrauch zu steigern.

Intelligente Steuerung bei wechselndem Wetter

Um den tatsächlichen Gegebenheiten im Außenbereich gerecht zu werden, verfügt

die Pergola über intelligente Steuerungsfunktionen, die auf Komfort und

alltagstaugliche Bedienbarkeit ausgelegt sind. Der Regensensor ermöglicht eine

schnelle Anpassung und die motorisierten Dachlamellen sowie die Seitenschirme

lassen sich ganz einfach per Fernbedienung steuern - damit ist eine mühelose

Bedienung auch bei wechselnden Wetterbedingungen gewährleistet.

Minimalistische Ästhetik für moderne Architektur

Die Solar-Pergola zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design mit

harmonischen Linien, ausgewogenen Proportionen und einer hochwertigen

architektonischen Präsenz aus und fügt sich organisch in moderne Wohnarchitektur

ein. Da es sich um eine nicht geschlossene Konstruktion mit verstellbaren

Lamellen handelt, kann sie in vielen Regionen im Vergleich zu festen

Gebäudeanbauten von vereinfachten Genehmigungsauflagen profitieren.

Light Hunter stellt derzeit Muster in Europa zur Verfügung und verfügt über

Kapazitäten für die Massenproduktion und Lieferung, um Partner bei der

Markteinführung des Produkts zu unterstützen.

Über Light Hunter

Light Hunter (https://www.lighthunter-energy.com/) entwickelt intelligente

Solarlösungen für den Außenbereich, die erneuerbare Energien in den Alltag

integrieren. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, intuitive

Steuerung und minimalistisches Design und hat sich zum Ziel gesetzt, den

Übergang zu einem CO?-armen Lebensstil zu beschleunigen, ohne dabei ästhetische

Ansprüche zu vernachlässigen.

Medienkontakt

Website: www.lighthunter-energy.com (http://www.lighthunter-energy.com/)

E-Mail: contact@lighthunter-energy.com (mailto:contact@lighthunter-energy.com)

LinkedIn: www.linkedin.com/company/light-hunter/

(https://www.linkedin.com/company/light-hunter/)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar

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07ca-4fce-81b6-0419e9ff18ae

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