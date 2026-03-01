GNW-News: Light Hunter bringt Solar-Pergola in Deutschland auf den Markt: Saubere Energie für den Alltag im Freien
^BERLIN, March 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Light Hunter hat heute die
Markteinführung seiner Solar-Pergola (https://www.lighthunter-
energy.com/product/pergolas-and-sun-awnings/) in Deutschland bekannt gegeben -
eine minimalistische Konstruktion für den Außenbereich, die saubere
Photovoltaik-Energie, intelligente Automatisierung und architektonisches Design
vereint, um einen nachhaltigeren Lebensstil zu unterstützen. Die Markteinführung
ist eine Reaktion auf die wachsende Nachfrage in Deutschland nach Solarlösungen,
die nicht nur gesetzeskonform sind, sondern sich auch architektonisch in
alltägliche Wohnräume integrieren lassen.
Die für moderne Innenhöfe und private Gärten konzipierte Solar-Pergola von Light
Hunter verwandelt Außenbereiche in eine funktionale, CO?-arme Erweiterung des
Wohnraums. Das System versteht Solarenergie nicht als Ergänzung, sondern
integriert die Erzeugung sauberer Energie direkt in die Dachlamellen der Pergola
und ermöglicht es Haushalten so, Sonnenenergie zu nutzen und gleichzeitig
Schatten und Komfort zu genießen.
Saubere Energie, direkt in den Lebensraum integriert
Die photovoltaischen Lamellen der Solar-Pergola wandeln Sonnenlicht in sauberen
Strom um und bieten zugleich eine regulierbare Beschattung. Das System liegt mit
einer Leistung im Bereich der in Deutschland geltenden 800-W-Kategorie für
kleine PV-Anlagen, für die in vielen Fällen keine komplexen
Genehmigungsverfahren erforderlich sind. Es ist so konzipiert, dass es sich
nahtlos in das häusliche Energiesystem integrieren lässt und auch mit
Speichersystemen kombiniert werden kann, um den Eigenverbrauch zu steigern.
Intelligente Steuerung bei wechselndem Wetter
Um den tatsächlichen Gegebenheiten im Außenbereich gerecht zu werden, verfügt
die Pergola über intelligente Steuerungsfunktionen, die auf Komfort und
alltagstaugliche Bedienbarkeit ausgelegt sind. Der Regensensor ermöglicht eine
schnelle Anpassung und die motorisierten Dachlamellen sowie die Seitenschirme
lassen sich ganz einfach per Fernbedienung steuern - damit ist eine mühelose
Bedienung auch bei wechselnden Wetterbedingungen gewährleistet.
Minimalistische Ästhetik für moderne Architektur
Die Solar-Pergola zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design mit
harmonischen Linien, ausgewogenen Proportionen und einer hochwertigen
architektonischen Präsenz aus und fügt sich organisch in moderne Wohnarchitektur
ein. Da es sich um eine nicht geschlossene Konstruktion mit verstellbaren
Lamellen handelt, kann sie in vielen Regionen im Vergleich zu festen
Gebäudeanbauten von vereinfachten Genehmigungsauflagen profitieren.
Light Hunter stellt derzeit Muster in Europa zur Verfügung und verfügt über
Kapazitäten für die Massenproduktion und Lieferung, um Partner bei der
Markteinführung des Produkts zu unterstützen.
Über Light Hunter
Light Hunter (https://www.lighthunter-energy.com/) entwickelt intelligente
Solarlösungen für den Außenbereich, die erneuerbare Energien in den Alltag
integrieren. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, intuitive
Steuerung und minimalistisches Design und hat sich zum Ziel gesetzt, den
Übergang zu einem CO?-armen Lebensstil zu beschleunigen, ohne dabei ästhetische
Ansprüche zu vernachlässigen.
Medienkontakt
Website: www.lighthunter-energy.com (http://www.lighthunter-energy.com/)
E-Mail: contact@lighthunter-energy.com (mailto:contact@lighthunter-energy.com)
LinkedIn: www.linkedin.com/company/light-hunter/
(https://www.linkedin.com/company/light-hunter/)
Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar
unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/367c1bc6-
07ca-4fce-81b6-0419e9ff18ae
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