GNW-News: Mavenir von Iridium für die Bereitstellung des Kernnetzwerks für globale satellitengestützte NB-IoT- und D2D-Dienste ausgewählt

^RICHARDSON, Texas, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der cloudnative
Netzwerkinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, hat
heute bekanntgegeben, dass er von Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM),
einem führenden Anbieter von globalen Sprach- und Daten-
Satellitenkommunikationsdiensten, ausgewählt wurde, um das Kernnetzwerk seines
Non-Terrestrial Network (NTN) zu implementieren und damit 3GPP-basierte Direct-
to-Device (D2D)-Dienste zu ermöglichen.
Zur Unterstützung von Iridium NTN Direct (https://www.iridium.com/ntn-
direct/)(SM) wird Mavenir seine vollständig containerisierte, cloudnative
Converged Packet Core-Lösung
(https://www.mavenir.com/portfolio/mavcore/converged-packet-core/)
bereitstellen, die in der Amazon Web Services (AWS)-Cloudumgebung von Iridium
gehostet wird. Der Einsatz unterstützt die Strategie von Iridium, über sein
bestehendes Satellitennetzwerk NTN-Funktionen auf Basis der 3GPP-Standards
anzubieten und gleichzeitig die Bereitschaft für zukünftige D2D-Angebote
aufrechtzuerhalten.
Ashok Khuntia, Präsident von Core Networks bei Mavenir, sagt:?Diese
Zusammenarbeit mit Iridium ist ein strategischer Meilenstein in der Mission von
Mavenir, nahtlose Konnektivität zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen
Domänen zu ermöglichen. Durch den Einsatz unseres cloudnativen Converged Packet
Core auf AWS unterstützen wir Iridium dabei, bereits heute globale NB-IoT-
Dienste anzubieten. Dies ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie sich die
flexiblen, skalierbaren Kernlösungen von Mavenir an die sich wandelnden
Anforderungen satellitengestützter Netzwerke anpassen lassen."
Die Lösung von Mavenir umfasst eine vollständige Suite von
Kernnetzwerkfunktionen - wie konvergente Sitzungsverwaltungsfunktionen,
konvergente User Plane Function, Richtlinienkontrolle, Teilnehmerverwaltung,
Network Exposure Function und Messaging-Funktionen -, die von einer
zentralisierten Betriebs- und Analyseplattform unterstützt werden. Die Lösung
ist auf hohe Verfügbarkeit und geografische Redundanz über mehrere AWS-Regionen
hinweg ausgelegt.
Tim Last, Executive Vice President of Sales and Marketing bei Iridium, sagt:
?Während wir uns auf die Einführung von Iridium NTN Direct vorbereiten, wird
unsere Partnerschaft mit Mavenir dazu beitragen, eine solide Grundlage für den
Dienst zu schaffen. Ob für IoT oder D2D - Iridium NTN Direct wird eine wirklich
globale, zuverlässige und zukunftsfähige Lösung für Mobilfunknetzbetreiber,
Chiphersteller und Verbraucher weltweit bieten."
Das Projekt ermöglicht eine einfache Integration in die bestehenden
Bereitstellungs- und Abrechnungssysteme von Iridium und unterstützt gleichzeitig
die NB-IoT-Datenübertragung über mehrere Schnittstellen, darunter IP, UDP, TCP
und Non-IP Data Delivery (NIDD). Die zukünftige Entwicklung hin zu 5G NR wird es
Iridium ermöglichen, dieselbe Backend-Infrastruktur für einen reibungslosen
Migrationspfad mit geringen Ausfallzeiten zur D2D-Konnektivität zu nutzen.
Dieser jüngste Erfolg erweitert das wachsende NTN-Portfolio von Mavenir und
unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Satellitenbetreibern bewährte,
standardkonforme Paketkernlösungen anzubieten, die für Cloud-native
Bereitstellungsumgebungen optimiert sind.
Über Mavenir
Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloud-nativen, KI-fähigen
Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern
ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und
programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter
Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für
Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und
beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über
300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der
weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie
unter www.mavenir.com (https://www.mavenir.com/)
Weitere Informationen zu Iridium NTN Direct finden Sie unter:
www.iridium.com/ntn-direct/
