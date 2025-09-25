GNW-News: Mavenir von Iridium für die Bereitstellung des Kernnetzwerks für globale satellitengestützte NB-IoT- und D2D-Dienste ausgewählt

^RICHARDSON, Texas, Sept. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, der cloudnative

Netzwerkinfrastrukturanbieter, der die Zukunft der Netzwerke gestaltet, hat

heute bekanntgegeben, dass er von Iridium Communications Inc. (NASDAQ: IRDM),

einem führenden Anbieter von globalen Sprach- und Daten-

Satellitenkommunikationsdiensten, ausgewählt wurde, um das Kernnetzwerk seines

Non-Terrestrial Network (NTN) zu implementieren und damit 3GPP-basierte Direct-

to-Device (D2D)-Dienste zu ermöglichen.

Zur Unterstützung von Iridium NTN Direct (https://www.iridium.com/ntn-

direct/)(SM) wird Mavenir seine vollständig containerisierte, cloudnative

Converged Packet Core-Lösung

(https://www.mavenir.com/portfolio/mavcore/converged-packet-core/)

bereitstellen, die in der Amazon Web Services (AWS)-Cloudumgebung von Iridium

gehostet wird. Der Einsatz unterstützt die Strategie von Iridium, über sein

bestehendes Satellitennetzwerk NTN-Funktionen auf Basis der 3GPP-Standards

anzubieten und gleichzeitig die Bereitschaft für zukünftige D2D-Angebote

aufrechtzuerhalten.

Ashok Khuntia, Präsident von Core Networks bei Mavenir, sagt:?Diese

Zusammenarbeit mit Iridium ist ein strategischer Meilenstein in der Mission von

Mavenir, nahtlose Konnektivität zwischen terrestrischen und nicht-terrestrischen

Domänen zu ermöglichen. Durch den Einsatz unseres cloudnativen Converged Packet

Core auf AWS unterstützen wir Iridium dabei, bereits heute globale NB-IoT-

Dienste anzubieten. Dies ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, wie sich die

flexiblen, skalierbaren Kernlösungen von Mavenir an die sich wandelnden

Anforderungen satellitengestützter Netzwerke anpassen lassen."

Die Lösung von Mavenir umfasst eine vollständige Suite von

Kernnetzwerkfunktionen - wie konvergente Sitzungsverwaltungsfunktionen,

konvergente User Plane Function, Richtlinienkontrolle, Teilnehmerverwaltung,

Network Exposure Function und Messaging-Funktionen -, die von einer

zentralisierten Betriebs- und Analyseplattform unterstützt werden. Die Lösung

ist auf hohe Verfügbarkeit und geografische Redundanz über mehrere AWS-Regionen

hinweg ausgelegt.

Tim Last, Executive Vice President of Sales and Marketing bei Iridium, sagt:

?Während wir uns auf die Einführung von Iridium NTN Direct vorbereiten, wird

unsere Partnerschaft mit Mavenir dazu beitragen, eine solide Grundlage für den

Dienst zu schaffen. Ob für IoT oder D2D - Iridium NTN Direct wird eine wirklich

globale, zuverlässige und zukunftsfähige Lösung für Mobilfunknetzbetreiber,

Chiphersteller und Verbraucher weltweit bieten."

Das Projekt ermöglicht eine einfache Integration in die bestehenden

Bereitstellungs- und Abrechnungssysteme von Iridium und unterstützt gleichzeitig

die NB-IoT-Datenübertragung über mehrere Schnittstellen, darunter IP, UDP, TCP

und Non-IP Data Delivery (NIDD). Die zukünftige Entwicklung hin zu 5G NR wird es

Iridium ermöglichen, dieselbe Backend-Infrastruktur für einen reibungslosen

Migrationspfad mit geringen Ausfallzeiten zur D2D-Konnektivität zu nutzen.

Dieser jüngste Erfolg erweitert das wachsende NTN-Portfolio von Mavenir und

unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, Satellitenbetreibern bewährte,

standardkonforme Paketkernlösungen anzubieten, die für Cloud-native

Bereitstellungsumgebungen optimiert sind.

Über Mavenir

Mavenir baut die Zukunft der Netzwerke schon heute mit cloud-nativen, KI-fähigen

Lösungen auf, die von Grund auf umweltfreundlich sind und es den Betreibern

ermöglichen, die Vorteile von 5G zu nutzen und intelligente, automatisierte und

programmierbare Netzwerke zu realisieren. Als Pionier des Open RAN und bewährter

Branchenumgestalter sorgen die preisgekrönten Lösungen von Mavenir für

Automatisierung und Monetarisierung in Mobilfunknetzen weltweit und

beschleunigen die Transformation von Software-Netzwerken für über

300 Kommunikationsdienstanbieter in über 120 Ländern, die mehr als 50 % der

weltweiten Abonnenten bedienen. Weitere Informationen finden Sie

unter www.mavenir.com (https://www.mavenir.com/)

Weitere Informationen zu Iridium NTN Direct finden Sie unter:

www.iridium.com/ntn-direct/

