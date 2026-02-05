GNW-News: MergerLinks gibt führende Financial und Legal Advisory Unternehmen in EMEA, Großbritannien und Nordamerika bekannt

^MINNEAPOLIS, Feb. 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- MergerLinks

(http://www.mergerlinks.com), eine führende Online-Plattform für Finanzexperten

zur Recherche von Transaktionsdaten und zur diskreten Vernetzung mit

potenziellen Mandanten und Transaktionspartnern, hat seine FY2025 Firmwide

Rankings (https://news.mergerlinks.com/rankings) veröffentlicht. Die Ranglisten

würdigen die führenden Finance und Legal Advisory Unternehmen im Bereich Mergers

& Acquisitions (M&A) in EMEA, Großbritannien, Nordamerika und weiteren Regionen.

Die Rankings beziehen sich auf den Zeitraum von Oktober 2024 bis September

2025, erfassen 459 Beratungsfirmen weltweit und spiegeln die globale Expertise

im M&A-Markt wider. Damit soll mehr Transparenz im Markt geschaffen und

herausragende Leistungen sichtbar gemacht werden. MergerLinks ist Teil von Grata

(http://www.grata.com), einem führenden KI-nativen Anbieter für Private-Market-

Intelligence und einer Geschäftseinheit von Datasite (http://www.Datasite.com),

dem globalen SaaS-Anbieter von KI-gestützten Workflow-, Kollaborations- und

Automatisierungslösungen für M&A-, Investment- und Strategieprojekte.

Top-Rankings Finanzberatung

* EMEA: Mit 291 Transaktionen im Gesamtwert von knapp 100 Milliarden

britischen Pfund belegt Rothschild & Co Platz eins unter 21 gerankten

Finanzberatern und behauptet damit erneut seine führende Position aus dem

Jahr 2024.

* Großbritannien: Barclays erreicht den Spitzenplatz unter 16 gerankten

Finanzberatern mit 21 Deals im Wert von 68 Milliarden britischen Pfund und

verbessert sich gegenüber dem Vorjahr.

* Nordamerika: JP Morgan mit 222 Transaktionen im Wert von 546 Milliarden

britischen Pfund, Goldman Sachs mit 190 Transaktionen ebenfalls im Wert von

546 Milliarden britischen Pfund sowie Morgan Stanley mit 150 Transaktionen

im Gesamtwert von 486 Milliarden britischen Pfund behaupten ihre

Spitzenpositionen unter 22 gerankten Finanzberatern - unverändert gegenüber

2024.

Top-Rankings Rechtsberatung

* EMEA: A&O Shearman mit 205 Transaktionen im Wert von rund 97 Milliarden

britischen Pfund, Freshfields Bruckhaus Deringer mit 125 Transaktionen im

Gesamtwert von 125 Milliarden britischen Pfund sowie Latham & Watkins mit

238 Transaktionen im Wert von 96 Milliarden britischen Pfund führen das

Ranking unter 31 gerankten Kanzleien an.

* Großbritannien: Latham & Watkins ist mit 87 Transaktionen im Wert von 39

Milliarden britischen Pfund führende M&A-Rechtsberatung unter 30 Kanzleien.

* Nordamerika: Unter 19 gerankten Kanzleien nehmen Kirkland & Ellis mit 339

Transaktionen im Wert von 363 Milliarden britischen Pfund sowie Latham &

Watkins mit 445 Transaktionen im Gesamtwert von 415 Milliarden britischen

Pfund die Spitzenpositionen ein.

Stimmen aus dem Management von Grata

?Die diesjährigen Rankings zeigen deutlich, dass der M&A-Markt vor allem von

einigen wenigen großen Mega-Deals geprägt wird, während das Gesamtvolumen

insgesamt eher zurückhaltend bleibt", erklärt Nevin Raj, COO von Grata.

?Gleichzeitig machen sie sichtbar, welche Beratungsfirmen Spitzenleistungen

liefern und sowohl Käufer als auch Verkäufer dabei unterstützen, Unsicherheiten

zu bewältigen, Abläufe zu beschleunigen und fundierte Entscheidungen zu

treffen."

Stimmen aus dem Management von Datasite

?Unsere M&A-Beraterrankings unterstreichen unsere übergeordnete Vision eines

vernetzten Private-Markets-Ökosystems", sagt Merlin Piscitelli, Chief Marketing

Officer von Datasite.?Unser Ziel ist es, Dealmakern und Investoren die Daten

und Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um entlang des gesamten

Investment-Lebenszyklus zielgerichtet handeln zu können."

Regionale Highlights

Kategorie Führende Beratung Volumen Wert

Morgan Stanley / Rothschild 18 / 37 / £26 Mrd. / £11

Finanzberater DACH & Co / 32 Mrd. / £22 Mrd.

UBS

Rechtsberater Hengeler Mueller 51 £26 Mrd.

Deutschland

Rechtsberater Homburger 18 £4 Mrd.

Schweiz

Finanzberater Ernst & Young 52 £3 Mrd.

Spanien

Rechtsberater Cuatrecasas / Gómez-Acebo & 121 / 72 £5 Mrd. / £100

Spanien Pombo / Uría Menéndez Mrd.

Finanzberater Italien Mediobanca 35 £36 Mrd.

Rechtsberater Italien BonelliErede / Chiomenti 77 / 71 £24 Mrd. / £44

Mrd.

Finanzberater Rothschild & Co 85 £29 Mrd.

Frankreich

Rechtsberater Bredin Prat 19 £15 Mrd.

Frankreich

Finanzberater CEE JP Morgan 6 £9 Mrd.

Rechtsberater CEE Greenberg Traurig 15 £8 Mrd.

Finanzberater Morgan Stanley 9 £26 Mrd.

Benelux

Rechtsberater A&O Shearman 45 £38 Mrd.

Benelux

Finanzberater Carnegie Investment Bank /

Skandinavien SEB 22 / 20 £7 Mrd. / £9 Mrd.

Corporate Finance

Rechtsberater Gorrissen Federspiel 75 £10 Mrd.

Skandinavien

Ranking-Kriterien und Methodik

* Die Rankings sind nach Regionen, Branchen, Arten von Transaktionen und

Beraterrollen verfügbar.

* Berücksichtigung finden Transaktionen mit einem Mindestwert von 10 Mio.

britischen Pfund und einer Eigentumsübertragung von mindestens 5 %.

* Grundlage der Platzierungen ist der Relative Market Share (RMS), berechnet

auf Basis einer 50/50-Gewichtung von Volumen und Wert.

* Die Platzierung eines Unternehmens zeigt, welchen Relative Market Share es

bei den betrachteten Transaktionen erreicht hat.

* Die FY2025 Ausgabe hebt Unternehmen mit der stärksten Performance im M&A-

Markt hervor.

Weitere Informationen

* Details zu Ranking-Kriterien und Methodik: research@mergerlinks.com

* Einreichungen für zukünftige Rankings: contact@mergerlinks.com

* Mehr über Datasite: www.datasite.com

Über Datasite

Datasite ist ein globaler SaaS-Anbieter von KI-gestützten Workflow-,

Kollaborations- und Automatisierungslösungen für M&A-, Investment- und

Strategieprojekte. Die innovativen Produkte von Datasite unterstützen die

Umsetzung von Projekten und liefern wertvolle Dateneinblicke, damit M&A-Experten

weltweit den gesamten Projektlebenszyklus effektiv meistern können. Weitere

Informationen unter www.datasite.com (http://www.datasite.com).

Über Grata

Grata ist ein führendes KI-natives Unternehmen für Private-Market-Intelligence

und Deal-Origination. Das Unternehmen sorgt für volle Markttransparenz und

liefert die umfassendsten, präzisesten und einfach durchsuchbaren Daten zu

privaten Unternehmen. Weitere Informationen unter www.grata.com

(http://www.grata.com).

