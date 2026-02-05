GNW-News: MergerLinks gibt führende Financial und Legal Advisory Unternehmen in EMEA, Großbritannien und Nordamerika bekannt
zur Recherche von Transaktionsdaten und zur diskreten Vernetzung mit
potenziellen Mandanten und Transaktionspartnern, hat seine FY2025 Firmwide
Rankings (https://news.mergerlinks.com/rankings) veröffentlicht. Die Ranglisten
würdigen die führenden Finance und Legal Advisory Unternehmen im Bereich Mergers
& Acquisitions (M&A) in EMEA, Großbritannien, Nordamerika und weiteren Regionen.
Die Rankings beziehen sich auf den Zeitraum von Oktober 2024 bis September
2025, erfassen 459 Beratungsfirmen weltweit und spiegeln die globale Expertise
im M&A-Markt wider. Damit soll mehr Transparenz im Markt geschaffen und
herausragende Leistungen sichtbar gemacht werden. MergerLinks ist Teil von Grata
(http://www.grata.com), einem führenden KI-nativen Anbieter für Private-Market-
Intelligence und einer Geschäftseinheit von Datasite (http://www.Datasite.com),
dem globalen SaaS-Anbieter von KI-gestützten Workflow-, Kollaborations- und
Automatisierungslösungen für M&A-, Investment- und Strategieprojekte.
Top-Rankings Finanzberatung
* EMEA: Mit 291 Transaktionen im Gesamtwert von knapp 100 Milliarden
britischen Pfund belegt Rothschild & Co Platz eins unter 21 gerankten
Finanzberatern und behauptet damit erneut seine führende Position aus dem
Jahr 2024.
* Großbritannien: Barclays erreicht den Spitzenplatz unter 16 gerankten
Finanzberatern mit 21 Deals im Wert von 68 Milliarden britischen Pfund und
verbessert sich gegenüber dem Vorjahr.
* Nordamerika: JP Morgan mit 222 Transaktionen im Wert von 546 Milliarden
britischen Pfund, Goldman Sachs mit 190 Transaktionen ebenfalls im Wert von
546 Milliarden britischen Pfund sowie Morgan Stanley mit 150 Transaktionen
im Gesamtwert von 486 Milliarden britischen Pfund behaupten ihre
Spitzenpositionen unter 22 gerankten Finanzberatern - unverändert gegenüber
2024.
Top-Rankings Rechtsberatung
* EMEA: A&O Shearman mit 205 Transaktionen im Wert von rund 97 Milliarden
britischen Pfund, Freshfields Bruckhaus Deringer mit 125 Transaktionen im
Gesamtwert von 125 Milliarden britischen Pfund sowie Latham & Watkins mit
238 Transaktionen im Wert von 96 Milliarden britischen Pfund führen das
Ranking unter 31 gerankten Kanzleien an.
* Großbritannien: Latham & Watkins ist mit 87 Transaktionen im Wert von 39
Milliarden britischen Pfund führende M&A-Rechtsberatung unter 30 Kanzleien.
* Nordamerika: Unter 19 gerankten Kanzleien nehmen Kirkland & Ellis mit 339
Transaktionen im Wert von 363 Milliarden britischen Pfund sowie Latham &
Watkins mit 445 Transaktionen im Gesamtwert von 415 Milliarden britischen
Pfund die Spitzenpositionen ein.
Stimmen aus dem Management von Grata
?Die diesjährigen Rankings zeigen deutlich, dass der M&A-Markt vor allem von
einigen wenigen großen Mega-Deals geprägt wird, während das Gesamtvolumen
insgesamt eher zurückhaltend bleibt", erklärt Nevin Raj, COO von Grata.
?Gleichzeitig machen sie sichtbar, welche Beratungsfirmen Spitzenleistungen
liefern und sowohl Käufer als auch Verkäufer dabei unterstützen, Unsicherheiten
zu bewältigen, Abläufe zu beschleunigen und fundierte Entscheidungen zu
treffen."
Stimmen aus dem Management von Datasite
?Unsere M&A-Beraterrankings unterstreichen unsere übergeordnete Vision eines
vernetzten Private-Markets-Ökosystems", sagt Merlin Piscitelli, Chief Marketing
Officer von Datasite.?Unser Ziel ist es, Dealmakern und Investoren die Daten
und Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um entlang des gesamten
Investment-Lebenszyklus zielgerichtet handeln zu können."
Regionale Highlights
Kategorie Führende Beratung Volumen Wert
Morgan Stanley / Rothschild 18 / 37 / £26 Mrd. / £11
Finanzberater DACH & Co / 32 Mrd. / £22 Mrd.
UBS
Rechtsberater Hengeler Mueller 51 £26 Mrd.
Deutschland
Rechtsberater Homburger 18 £4 Mrd.
Schweiz
Finanzberater Ernst & Young 52 £3 Mrd.
Spanien
Rechtsberater Cuatrecasas / Gómez-Acebo & 121 / 72 £5 Mrd. / £100
Spanien Pombo / Uría Menéndez Mrd.
Finanzberater Italien Mediobanca 35 £36 Mrd.
Rechtsberater Italien BonelliErede / Chiomenti 77 / 71 £24 Mrd. / £44
Mrd.
Finanzberater Rothschild & Co 85 £29 Mrd.
Frankreich
Rechtsberater Bredin Prat 19 £15 Mrd.
Frankreich
Finanzberater CEE JP Morgan 6 £9 Mrd.
Rechtsberater CEE Greenberg Traurig 15 £8 Mrd.
Finanzberater Morgan Stanley 9 £26 Mrd.
Benelux
Rechtsberater A&O Shearman 45 £38 Mrd.
Benelux
Finanzberater Carnegie Investment Bank /
Skandinavien SEB 22 / 20 £7 Mrd. / £9 Mrd.
Corporate Finance
Rechtsberater Gorrissen Federspiel 75 £10 Mrd.
Skandinavien
Ranking-Kriterien und Methodik
* Die Rankings sind nach Regionen, Branchen, Arten von Transaktionen und
Beraterrollen verfügbar.
* Berücksichtigung finden Transaktionen mit einem Mindestwert von 10 Mio.
britischen Pfund und einer Eigentumsübertragung von mindestens 5 %.
* Grundlage der Platzierungen ist der Relative Market Share (RMS), berechnet
auf Basis einer 50/50-Gewichtung von Volumen und Wert.
* Die Platzierung eines Unternehmens zeigt, welchen Relative Market Share es
bei den betrachteten Transaktionen erreicht hat.
* Die FY2025 Ausgabe hebt Unternehmen mit der stärksten Performance im M&A-
Markt hervor.
Weitere Informationen
* Details zu Ranking-Kriterien und Methodik: research@mergerlinks.com
* Einreichungen für zukünftige Rankings: contact@mergerlinks.com
* Mehr über Datasite: www.datasite.com
Über Datasite
Datasite ist ein globaler SaaS-Anbieter von KI-gestützten Workflow-,
Kollaborations- und Automatisierungslösungen für M&A-, Investment- und
Strategieprojekte. Die innovativen Produkte von Datasite unterstützen die
Umsetzung von Projekten und liefern wertvolle Dateneinblicke, damit M&A-Experten
weltweit den gesamten Projektlebenszyklus effektiv meistern können. Weitere
Informationen unter www.datasite.com (http://www.datasite.com).
Über Grata
Grata ist ein führendes KI-natives Unternehmen für Private-Market-Intelligence
und Deal-Origination. Das Unternehmen sorgt für volle Markttransparenz und
liefert die umfassendsten, präzisesten und einfach durchsuchbaren Daten zu
privaten Unternehmen. Weitere Informationen unter www.grata.com
(http://www.grata.com).
