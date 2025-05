GNW-News: Mohawk Industries legt Ergebnisse für das erste Quartal vor

^CALHOUN, Georgia, May 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc.

(NYSE: MHK) hat heute für das erste Quartal 2025 einen Nettogewinn von 73

Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (?EPS") von 1,15 US-Dollar

bekannt gegeben. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 96 Millionen US-

Dollar, der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,52 US-Dollar. Der Nettoumsatz für

das erste Quartal 2025 belief sich auf 2,5 Milliarden US-Dollar, was einem

Rückgang von 5,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Bereinigt um

konstante Tage und Wechselkurse betrug der Umsatzrückgang 0,7 %. Im ersten

Quartal 2024 erzielte das Unternehmen einen Nettoumsatz von 2,7 Milliarden US-

Dollar, einen Nettogewinn von 105 Millionen US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie

von 1,64 US-Dollar; der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 119 Millionen US-

Dollar und der bereinigte Gewinn pro Aktie auf 1,86 US-Dollar.

Jeff Lorberbaum, Chairman und CEO, kommentierte das erste Quartal des

Unternehmens wie folgt:?Im ersten Quartal blieben unsere Umsätze auf konstantem

Niveau und glichen zwei Ausfalltage im Versand sowie die negativen

Wechselkurseffekte gegenüber dem Vorjahr aus. Die Auswirkungen der

Umsatzausfälle und Sonderaufwendungen aus dem neuen Auftragssystem von Flooring

North America lagen im Rahmen der Erwartungen, und der Service ist wieder auf

dem historischen Niveau. Unsere Ertragslage profitierte in erster Linie von

Produktivitätssteigerungen, Restrukturierungsmaßnahmen und einem niedrigeren

Steuersatz, was den Preisdruck und höhere Inputkosten teilweise ausgleichen

konnte. Im Laufe des Quartals haben wir 225.000 Aktien für rund 26 Millionen US-

Dollar erworben.

In allen unseren Märkten haben sich die Bedingungen im ersten Quartal gegenüber

dem Vorquartal verschlechtert, wobei der Bereich Wohnraumrenovierung weiterhin

den schwächsten Sektor darstellt. Das Verbrauchervertrauen ist gesunken, da die

Menschen zunehmend besorgt über ihre Zukunftsaussichten sind. Im vergangenen

Monat wurden weltweite Zölle angekündigt, was zu einer erhöhten Unsicherheit für

Unternehmen und Verbraucher geführt hat. Als Reaktion auf die Vergeltungszölle

führte die USA ebenfalls Zölle in Höhe von 145 % auf China ein, das einen

erheblichen Teil der in den USA verkauften LVT liefert. Mohawk verfügt über

umfangreiche inländische Produktionsstätten für Keramikfliesen, Teppiche,

Laminat, Vinylbahnen, LVT und Quarz-Arbeitsplatten, was bei steigenden Zöllen

von Vorteil ist. Um unseren Kunden eine größere Auswahl zu bieten, ergänzen wir

unsere in den USA hergestellten Keramikfliesen und LVT-Produkte durch

importierte Produkte. Der Großteil der von uns importierten Keramikfliesen und

ein Teil der LVT werden in unseren eigenen Werken in Mexiko hergestellt und

unterliegen nicht den Zöllen des USMCA-Vertrags. Wir haben unsere Lagerbestände

erhöht, um auf die Einführung der Zölle vorbereitet zu sein. Bei den derzeitigen

Sätzen von 10 % schätzen wir, dass Mohawk annualisierte Kosten in Höhe von etwa

50 Millionen US-Dollar entstehen werden, die wir durch Preiserhöhungen und

gegebenenfalls Anpassungen in der Lieferkette auffangen wollen. Zusätzlich zu

den direkten Auswirkungen der veränderten globalen Handelspolitik dürften die

Zölle sowohl in den USA als auch im Ausland Einfluss auf die Konsum-, Bau- und

Unternehmensausgaben haben, wobei das Ausmaß derzeit noch nicht absehbar ist.

Der Nettoumsatz im Segment Global Ceramic sank um 4,9 % gegenüber dem

Vorjahreswert, bereinigt um Tage und Wechselkurse stieg er um 1,2 %. Die

operative Marge des Segments belief sich wie berichtet auf 4,2 % bzw. auf

bereinigter Basis auf 4,8 %, was auf höhere Inputkosten und geringere

Absatzmengen zurückzuführen ist, die teilweise durch Produktivitätssteigerungen

ausgeglichen wurden.

Der Nettoumsatz im Segment Flooring Rest of the World (FROW) sank um 8,8 %

gegenüber dem Vorjahr, bereinigt um Tage und Wechselkurse um 2,9 %. Die

operative Marge des Segments belief sich wie berichtet auf 8,8 % bzw. auf

bereinigter Basis auf 9,1 %, was auf den Preiswettbewerb in der Branche und

geringere Volumina zurückzuführen ist.

Der Nettoumsatz im Segment Flooring North America (FNA) sank gegenüber dem

Vorjahr um 4,2 % (konstant bei gleicher Tagezahl) bzw. um 1,1 %. Die operative

Marge des Segments belief sich wie berichtet auf 1,1 % bzw. auf bereinigter

Basis auf 3,0 %, was auf die Auswirkungen der Umstellung des Auftragssystems und

höhere Inputkosten zurückzuführen ist, die teilweise durch eine höhere

Produktivität und Kostensenkungsmaßnahmen ausgeglichen wurden.

Mit der Einführung der Zölle im letzten Monat ist die Unsicherheit hinsichtlich

der globalen Wirtschaftsaussichten gestiegen, und angesichts der höheren

Inflation, des geringeren Verbrauchervertrauens und der rückläufigen

Unternehmensinvestitionen wird mit einer Abschwächung der Konjunktur gerechnet.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Höhe der Zölle und die Auswirkungen auf den

Konsum und den Wohnungsmarkt noch nicht absehbar. Wir werden die erforderlichen

Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Zölle nach Bedarf zu bewältigen.

Wir konzentrieren uns auf die Optimierung unseres Vertriebs und die weitere

Senkung unserer Betriebskosten durch Restrukturierungsmaßnahmen, die in diesem

Jahr zu einem Gewinn von rund 100 Millionen US-Dollar führen sollten. Der

Service von FNA hat wieder sein historisches Niveau erreicht, während wir

weiterhin an der Verbesserung der Funktionalität und Effizienz des neuen

Auftragssystems des Segments arbeiten. Wir gehen davon aus, dass der Preisdruck

aufgrund der schwachen Nachfrage und des Wettbewerbs in allen Regionen anhalten

wird. Global Ceramic und FNA verbessern ihren Mix durch eine stärkere

Beteiligung am gewerblichen Vertriebskanal, den Verkauf von Premium-Kollektionen

und die Performance der jüngsten Produkteinführungen. In FROW ist die Nachfrage

der europäischen Verbraucher nach großen Anschaffungen wie Bodenbelägen auf

einem niedrigen Niveau, wobei es zu einer Produktdemixierung kommt, obwohl

sinkende Zinsen die Nachfrage ankurbeln könnten. Angesichts dieser Faktoren

erwarten wir für das zweite Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie, der

Restrukturierungs- und sonstige einmalige Aufwendungen ausschließt, zwischen

2,52 und 2,62 US-Dollar.

Angesichts der aktuellen Lage im Immobilienzyklus bleiben wir hinsichtlich der

langfristigen Aussichten für den Bodenbelagsbereich optimistisch. Um unsere

Ergebnisse zu verbessern, setzen wir die Reduzierung unserer Kostenstrukturen

fort, vereinfachen unsere Abläufe und die Komplexität unserer Produkte und

investieren in neue Produktfunktionen. Als die große Rezession ihren Tiefpunkt

erreichte, erholte sich unsere Branche rasant und wuchs in den folgenden Jahren

um mehr als zehn Prozent. Obwohl wir den Wendepunkt nicht vorhersagen können,

gehen wir davon aus, dass sich unsere Ergebnisse deutlich verbessern werden,

sobald das Branchenvolumen wieder das historische Niveau erreicht. Wie in

früheren Konjunkturzyklen werden wir auch diese Phase operativ gestärkt

überstehen und unseren Kunden weiterhin erstklassige Produkte und

Dienstleistungen bieten können."

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen und

stellt Produkte her, die Wohn- und Geschäftsräume auf der ganzen Welt

verschönern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von

Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichböden,

Teppichen, Keramikfliesen, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer

branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien

entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die

alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den

bekanntesten der Branche und umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane,

Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group,

Pergo, Quick-Step, Unilin und Vitromex. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich

Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten

Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa,

Südamerika, Ozeanien und Asien entwickelt.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorhergehenden Absätzen, insbesondere die

Vorwegnahme zukünftiger Leistungen, Geschäftsaussichten, Wachstums- und

Betriebsstrategien und ähnlicher Angelegenheiten sowie diejenigen, die die

Wörter?könnte",?sollte",?glaubt",?antizipiert",?erwartet" und?schätzt"

oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne

von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und

Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung

dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Schutz der?Safe Harbor"-

Bestimmungen für zukunftsgerichtete Aussagen, die im Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 enthalten sind. Die Geschäftsleitung ist der

Ansicht, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Erstellung

angemessen sind; es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass kein

unangemessenes Vertrauen in solche zukunftsgerichteten Aussagen gesetzt wird, da

diese Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Erstellung Gültigkeit haben. Das

Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen

öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer

Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn,

dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass die

zukunftsgerichteten Aussagen korrekt sind, da sie auf vielen Annahmen beruhen,

die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Wichtige Faktoren, die dazu führen

könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse von den bisherigen Erfahrungen und

unseren aktuellen Erwartungen oder Prognosen abweichen, sind unter anderem:

Veränderungen der wirtschaftlichen oder branchenbezogenen Rahmenbedingungen; die

Auswirkungen von Zöllen; Wettbewerb; Inflation und Deflation bei Fracht-,

Rohstoff- und anderen Inputkosten; Inflation und Deflation auf den

Verbrauchermärkten; Währungsschwankungen; Energiekosten und -versorgung;

Zeitpunkt und Höhe von Investitionen; Zeitpunkt und Umsetzung von

Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens; Wertminderungsaufwendungen;

Identifizierung und Abschluss von Akquisitionen zu günstigen Konditionen, sofern

überhaupt; Integration von Akquisitionen; internationale Geschäftstätigkeit;

Einführung neuer Produkte; Rationalisierung der Geschäftstätigkeit; Steuern und

Steuerreformen; Produkt- und sonstige Ansprüche; Rechtsstreitigkeiten;

geopolitische Konflikte; regulatorische und politische Änderungen in den

Rechtsordnungen, in denen das Unternehmen tätig ist; sowie sonstige Risiken, die

in den Berichten von Mohawk an die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and

Exchange Commission,?SEC") und in öffentlichen Bekanntmachungen aufgeführt

sind.

Telefonkonferenz am Freitag, 2. Mai 2025, um 11:00 Uhr Eastern Time

Um an der Telefonkonferenz über das Internet teilzunehmen, besuchen Sie bitte

https://ir.mohawkind.com/events/event-details/mohawk-industries-inc-1st-quarter-

2025-earnings-call. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie

sich bitte im Voraus unter https://dpregister.com/sreg/10198186/feca56553a, um

eine persönliche Identifikationsnummer zu erhalten. Sie können am Tag der

Konferenz auch die Nummer 1-833-630-1962 (USA/Kanada) oder 1-412-317-1843

(international) wählen, um Hilfe von der Vermittlung zu erhalten. Für

diejenigen, die zum angegebenen Zeitpunkt nicht zuhören können, steht die

Aufzeichnung bis zum 2. Juni 2025 unter der Nummer 1-877-344-7529 (USA/Kanada)

oder 1-412-317-0088 (international) unter Angabe der Konferenz-ID-Nummer

3217810 zur Verfügung. Die Telefonkonferenz wird archiviert und kann ein Jahr

lang unter der Registerkarte?Investors" auf mohawkind.com als Aufzeichnung

abgerufen werden.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

Three Months Ended

--------------------------------------

(In millions, except per share data) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net sales $ 2,525.8 2,679.4

Cost of sales 1,942.5 2,029.9

-------------------------------------------------------------------------------

Gross profit 583.3 649.5

Selling, general and administrative

expenses 487.3 502.9

-------------------------------------------------------------------------------

Operating income 96.0 146.6

Interest expense 6.4 14.9

Other (income) and expense, net (0.5 ) (1.1 )

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes 90.1 132.8

Income tax expense 17.5 27.8

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings including noncontrolling

interests 72.6 105.0

Net earnings attributable to

noncontrolling interests - -

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings attributable to Mohawk

Industries, Inc. $ 72.6 105.0

-------------------------------------------------------------------------------

Basic earnings per share attributable

to Mohawk Industries, Inc. $ 1.16 1.65

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average common shares

outstanding - basic 62.6 63.7

-------------------------------------------------------------------------------

Diluted earnings per share

attributable to Mohawk Industries,

Inc. $ 1.15 1.64

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average common shares

outstanding - diluted 62.9 64.0

-------------------------------------------------------------------------------

Other Financial Information

Three Months Ended

------------------------------------

(In millions) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net cash provided by operating

activities $ 3.7 183.7

Less: Capital expenditures 89.1 86.8

-------------------------------------------------------------------------------

Free cash flow $ (85.4 ) 96.9

-------------------------------------------------------------------------------

Depreciation and amortization $ 150.4 154.2

-------------------------------------------------------------------------------

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

March

(In millions) 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 702.5 658.5

Receivables, net 2,129.7 2,007.2

Inventories 2,610.4 2,527.7

Prepaid expenses and other current assets 535.3 528.3

-------------------------------------------------------------------------------

Total current assets 5,977.9 5,721.7

Property, plant and equipment, net 4,647.2 4,885.1

Right of use operating lease assets 384.9 413.6

Goodwill 1,140.4 1,140.2

Intangible assets, net 809.6 853.8

Deferred income taxes and other non-current

assets 448.5 517.1

-------------------------------------------------------------------------------

Total assets $ 13,408.5 13,531.5

-------------------------------------------------------------------------------

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Short-term debt and current portion of long-term

debt $ 688.0 931.5

Accounts payable and accrued expenses 2,174.5 2,079.3

Current operating lease liabilities 109.9 109.3

-------------------------------------------------------------------------------

Total current liabilities 2,972.4 3,120.1

Long-term debt, less current portion 1,698.1 1,694.5

Non-current operating lease liabilities 292.2 321.8

Deferred income taxes and other long-term

liabilities 583.9 747.3

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities 5,546.6 5,883.7

-------------------------------------------------------------------------------

Total stockholders' equity 7,861.9 7,647.8

-------------------------------------------------------------------------------

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,408.5 13,531.5

-------------------------------------------------------------------------------

Segment Information

As of or for the Three Months

Ended

----------------------------------

March

(In millions) March 29, 2025 30, 2024

----------------------------------------------------------------------------

Net sales:

Global Ceramic $ 993.8 1,044.8

Flooring NA 862.4 900.2

Flooring ROW 669.6 734.4

----------------------------------------------------------------------------

Consolidated net sales $ 2,525.8 2,679.4

----------------------------------------------------------------------------

Operating income (loss):

Global Ceramic $ 41.8 48.8

Flooring NA 9.3 45.0

Flooring ROW 58.7 70.9

Corporate and intersegment eliminations (13.8 ) (18.1 )

----------------------------------------------------------------------------

Consolidated operating income $ 96.0 146.6

----------------------------------------------------------------------------

Assets:

Global Ceramic $ 4,890.7 4,978.1

Flooring NA 4,053.0 3,939.9

Flooring ROW 3,783.5 3,894.6

Corporate and intersegment eliminations 681.3 718.9

----------------------------------------------------------------------------

Consolidated assets $ 13,408.5 13,531.5

----------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to

Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted

Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended

-------------------------------------------------

(In millions, except per

share data) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings attributable

to Mohawk Industries, Inc. $ 72.6 105.0

Adjusting items:

Restructuring, acquisition

and integration-related and

other costs 26.2 7.9

Software implementation

cost write-off (0.4 ) -

Legal settlements, reserves

and fees 0.6 8.8

Adjustments of

indemnification asset - 2.4

Income taxes - adjustments

of uncertain tax position - (2.4 )

Income tax effect of

adjusting items (3.4 ) (2.9 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted net earnings

attributable to Mohawk

Industries, Inc. $ 95.6 118.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted diluted earnings

per share attributable to

Mohawk Industries, Inc. $ 1.52 1.86

-------------------------------------------------------------------------------

Weighted-average common

shares outstanding -

diluted 62.9 64.0

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Total Debt to Net Debt

(In millions) March 29, 2025

-------------------------------------------------------------------------

Short-term debt and current portion of long-term debt $ 688.0

Long-term debt, less current portion 1,698.1

-------------------------------------------------------------------------

Total debt 2,386.1

Less: Cash and cash equivalents 702.5

-------------------------------------------------------------------------

Net debt $ 1,683.6

-------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Net Earnings to Adjusted

EBITDA

Trailing

Twelve

Months

Three Months Ended Ended

------------------------------------------------------------

June September December March March

29, 28, 31, 29, 29,

(In millions) 2024 2024 2024 2025 2025

-------------------------------------------------------------------------------

Net earnings

including

noncontrolling

interests $ 157.5 162.0 93.2 72.6 485.3

Interest expense 12.6 11.2 9.8 6.4 40.0

Income tax expense 42.3 39.8 18.3 17.5 117.9

Net (earnings)

loss attributable

to noncontrolling

interests (0.1 ) - - - (0.1 )

Depreciation and

amortization((1)) 171.5 156.2 156.4 150.4 634.5

-------------------------------------------------------------------------------

EBITDA 383.8 369.2 277.7 246.9 1,277.6

Restructuring,

acquisition and

integration-

related and other

costs 20.9 15.1 20.3 20.8 77.1

Software

implementation

cost write-off - 7.8 5.1 (0.4 ) 12.5

Impairment of

goodwill and

indefinite-lived

intangibles - - 8.2 - 8.2

Legal settlements,

reserves and fees 1.3 0.7 (0.9 ) 0.6 1.7

Adjustments of

indemnification

asset (0.2 ) (0.4 ) - - (0.6 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted EBITDA $ 405.8 392.4 310.4 267.9 1,376.5

-------------------------------------------------------------------------------

Net debt to

adjusted EBITDA 1.2

-------------------------------------------------------------------------------

((1))Includes accelerated depreciation of $20.5 for Q2 2024, $4.4 for Q3 2024,

$5.3 for Q4 2024 and $5.4 for Q1 2025.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales

Three Months Ended

---------------------

(In millions) March 29, 2025

------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Net sales $ 2,525.8

Adjustment for constant shipping days 77.9

Adjustment for constant exchange rates 56.9

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 2,660.6

------------------------------------------------------------------

Three Months Ended

---------------------

March 29, 2025

------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Net sales $ 993.8

Adjustment for constant shipping days 27.7

Adjustment for constant exchange rates 35.5

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 1,057.0

------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Net sales $ 862.4

Adjustment for constant shipping days 27.8

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 890.2

------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Net sales $ 669.6

Adjustment for constant shipping days 22.3

Adjustment for constant exchange rates 21.4

------------------------------------------------------------------

Adjusted net sales $ 713.3

------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit

Three Months Ended

----------------------------------------

(In millions) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Gross Profit $ 583.3 649.5

Adjustments to gross profit:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 25.2 5.5

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit $ 608.5 655.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted gross profit as a percent

of net sales 24.1 % 24.4 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted

Selling, General and Administrative Expenses

Three Months Ended

-------------------------------------------

(In millions) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Selling, general and

administrative expenses $ 487.3 502.9

Adjustments to selling, general

and administrative expenses:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other

costs (1.0 ) (2.4 )

Software implementation cost

write-off 0.4 -

Legal settlements, reserves and

fees (0.6 ) (8.8 )

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and

administrative expenses $ 486.1 491.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted selling, general and

administrative expenses as a percent of

net sales 19.2 % 18.4 %

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income

Three Months Ended

--------------------------------------

(In millions) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Mohawk Consolidated

Operating income $ 96.0 146.6

Adjustments to operating income:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 26.2 7.9

Software implementation cost write-off (0.4 ) -

Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income $ 122.4 163.3

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted operating income as a percent

of net sales 4.8 % 6.1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Global Ceramic

Operating income $ 41.8 48.8

Adjustments to segment operating

income:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 6.8 3.9

Software implementation cost write-off (0.4 ) -

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 48.2 52.7

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 4.8 % 5.0 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring NA

Operating income $ 9.3 45.0

Adjustments to segment operating

income:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 16.2 0.9

Legal settlements, reserves and fees - 1.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 25.5 47.8

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 3.0 % 5.3 %

-------------------------------------------------------------------------------

Flooring ROW

Operating income $ 58.7 70.9

Adjustments to segment operating

income:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 2.3 3.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income $ 61.0 74.0

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating income as a

percent of net sales 9.1 % 10.1 %

-------------------------------------------------------------------------------

Corporate and intersegment

eliminations

-------------------------------------------------------------------------------

Operating (loss) $ (13.8 ) (18.1 )

Adjustments to segment operating

(loss):

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 0.9 -

Legal settlements, reserves and fees 0.6 6.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted segment operating (loss) $ (12.3 ) (11.2 )

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Earnings Before Income Taxes to Adjusted Earnings Before

Income Taxes

Three Months Ended

------------------------------------

(In millions) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Earnings before income taxes $ 90.1 132.8

Net earnings attributable to

noncontrolling interests - -

Adjustments to earnings including

noncontrolling interests before income

taxes:

Restructuring, acquisition and

integration-related and other costs 26.2 7.9

Software implementation cost write-off (0.4 ) -

Legal settlements, reserves and fees 0.6 8.8

Adjustments of indemnification asset - 2.4

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted earnings before income taxes $ 116.5 151.9

-------------------------------------------------------------------------------

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense

Three Months Ended

--------------------------------------

(In millions) March 29, 2025 March 30, 2024

-------------------------------------------------------------------------------

Income tax expense $ 17.5 27.8

Adjustments to income tax expense:

Income taxes - adjustments of

uncertain tax position - 2.4

Income tax effect of adjusting items 3.4 2.9

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax expense $ 20.9 33.1

-------------------------------------------------------------------------------

Adjusted income tax rate to adjusted

earnings before income taxes 17.9 % 21.8 %

-------------------------------------------------------------------------------

Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der gemäß US-GAAP

erstellt und dargestellt wird, um bestimmte nicht GAAP-konforme

Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission

gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht GAAP-konformen

Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren

US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen

sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden.

Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die

von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass

diese Non-GAAP-Kennzahlen, wenn sie auf die entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen

übergeleitet werden, für seine Investoren wie folgt hilfreich sind: Non-GAAP-

Umsatzkennzahlen, die bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim

Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen, und Non-

GAAP-Rentabilitätskennzahlen, die beim Verständnis der langfristigen

Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich seiner Gewinne mit

früheren und zukünftigen Zeiträumen helfen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark

variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den

Posten, die von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens

ausgeschlossen werden, gehören: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen,

mehr oder weniger Versandtage in einem Zeitraum und die Auswirkungen von

Übernahmen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die

operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in

Zusammenhang stehen. Zu den Posten, die von den nicht GAAP-konformen

Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossen sind, gehören:

Restrukturierungs-, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten,

Rechtsvergleiche, Rückstellungen und Gebühren, Wertminderungen von Firmenwerten

und immateriellen Vermögenswerten mit unbestimmter Nutzungsdauer, Bilanzierung

von Übernahmen, einschließlich der Aufstockung von Vorräten aus der Bilanzierung

von Übernahmen, Anpassungen von Entschädigungsansprüchen, Anpassungen von

unsicheren Steuerpositionen und steuerliche Umstrukturierungen in Europa.

Kontakt: James Brunk, Chief Financial Officer - (706) 624-2239

°