GNW-News: Monroe® bringt Luftfederreihe für Nutzfahrzeuge auf den Markt

^KONTICH, Belgien, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit angesehene

Marke Monroe(®) hat ein völlig neues, umfassendes Sortiment an Luftfedern für

Nutzfahrzeuge vorgestellt, das sich durch eine Reihe technischer Verbesserungen

auszeichnet, die durch außergewöhnliche Leistung und längere Lebensdauer zur

Erhöhung der Fahrzeugsicherheit und Produktivität beitragen. Diese neuen

Luftfedern sind für eine Vielzahl von Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugtypen von

Mercedes-Benz, IVECO, DAF, Renault Trucks, MAN, Volvo und weiteren

Fahrzeugherstellern erhältlich und mit diesen kompatibel.

?Luftfedern für Nutzfahrzeuge arbeiten unter extremen Bedingungen, die

anwendungsspezifische Konstruktionsverbesserungen, hochwertige Materialien und

hohe Fertigungsstandards erfordern. Magnum-Luftfedern von Monroe sind auf

langlebige Leistung ausgelegt und tragen dazu bei, die Sicherheit von Fahrzeugen

unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten", so Sylvain Gary, Senior Product

Manager, EMEA, DRiV.

Die neue Luftfedernreihe Magnum von Monroe baut auf der langjährigen

Führungsposition von Monroe als zuverlässiger Erstausrüster für

Nutzfahrzeughersteller auf. Durch diese umfassenden Erkenntnisse aus der

Erstausrüstung konnten die Ingenieure von Monroe mehrere einzigartige

Verbesserungen bei Federdesign und -konstruktion identifizieren und validieren,

die zur Maximierung der Leistung und Haltbarkeit im Einsatz beitragen. Dazu

gehören:

* Hochwertige Faltenbälge, hergestellt aus einer präzisen Formel hochwertiger

Gummimaterialien, um eine flexible Leistung über eine längere Lebensdauer zu

gewährleisten und gleichzeitig Ozon, Schmutz und rauen Wetterbedingungen

standzuhalten.

* Flexibles neues Premium-Stoßfängerdesign, das nachweislich einer Kraft von

bis zu 89 Kilonewton (kN) standhält, ohne zu reißen oder zu brechen.

* Langlebige Kolbenkonstruktionen: Je nach Anwendung verfügen Magnum-

Luftfedern von Monroe über ultrahochfeste Stahlkolben, die für Fahrzeuge mit

extremer Belastung entwickelt wurden, oder über leichte Kunststoffkolben der

nächsten Generation mit einer modernen Korrosionsschutzbeschichtung.

Die neue Magnum-Reihe von Monroe umfasst gewundene Luftfedern, die sich ideal

für die Achsliftfunktion in mehrachsigen Fahrzeugen sowie für die pneumatische

Hebefunktion und Schwingungsisolierung in industriellen Umgebungen eignen;

Rollover-Luftfedern, die für verbesserte Seitenstabilität sorgen und so die

Kontrolle über das Fahrzeug in Kurven und bei ungleichmäßiger Beladung

erleichtern; und komplette Luftfederbaugruppen, die sowohl in langlebiger,

leichter Ausführung (Kunststoffkolben) als auch in ultrahochfester Ausführung

(Stahlkolben) erhältlich sind. Jede Luftfeder ist so konstruiert, dass sie die

korrekte Fahrhöhe und den Schwerpunkt des jeweiligen Fahrzeugs aufrechterhält

und so dazu beiträgt, dass die Ladung stabil bleibt und die Fahrer auch auf

schwierigen Strecken sicher unterwegs sind.

Luftfedern spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der

Fahrzeugsicherheit und Produktivität sowie bei der Senkung der

Gesamtwartungskosten für Fahrzeuge. Durch die gleichmäßige und effektive

Absorption von Stößen und starken Vibrationen schützen die Federn andere

Fahrwerkskomponenten vor vorzeitigem Verschleiß und Ausfall.

?Der Ausfall von Luftfedern ist eine der Hauptursachen für Fahrzeugausfälle bei

Flotten und anderen Nutzfahrzeugbetreibern", erklärte Gary.?Händler und

Dienstleister können ihren Kunden helfen, vorzeitige Ausfälle und andere

kostspielige Probleme zu vermeiden, indem sie Luftfedern anbieten, die auf

Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt sind - und das alles von Monroe,

einer Marke, die sie kennen und der sie vertrauen."

Besuchen Sie monroe.com (http://www.monroe.com/en-eu), um mehr über Magnum-

Luftfedern und andere erstklassige Produkte von Monroe für Lkw, Anhänger, Busse

und Bau-/Geländemaschinen zu erfahren.

Über DRiV

DRiV, eine Unternehmensgruppe von Tenneco, ist ein führender Anbieter im

Automobil-Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch

innovative Lösungen und herausragende Technik verschrieben hat. Mit einem

Portfolio von renommierten Marken wie MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP

Diesel(TM), Walker® und vielen anderen konzentriert sich DRiV auf die Lieferung

hochwertiger Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit

gewährleisten. Besuchen Sie www.driv.com, um mehr zu erfahren.

Über Tenneco

Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung

und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den

Ersatzteilmarkt. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean

Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der

globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen

anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.

