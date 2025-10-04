GNW-News: Monroe® bringt Luftfederreihe für Nutzfahrzeuge auf den Markt
^KONTICH, Belgien, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die weltweit angesehene
Marke Monroe(®) hat ein völlig neues, umfassendes Sortiment an Luftfedern für
Nutzfahrzeuge vorgestellt, das sich durch eine Reihe technischer Verbesserungen
auszeichnet, die durch außergewöhnliche Leistung und längere Lebensdauer zur
Erhöhung der Fahrzeugsicherheit und Produktivität beitragen. Diese neuen
Luftfedern sind für eine Vielzahl von Lkw, Bussen und anderen Fahrzeugtypen von
Mercedes-Benz, IVECO, DAF, Renault Trucks, MAN, Volvo und weiteren
Fahrzeugherstellern erhältlich und mit diesen kompatibel.
?Luftfedern für Nutzfahrzeuge arbeiten unter extremen Bedingungen, die
anwendungsspezifische Konstruktionsverbesserungen, hochwertige Materialien und
hohe Fertigungsstandards erfordern. Magnum-Luftfedern von Monroe sind auf
langlebige Leistung ausgelegt und tragen dazu bei, die Sicherheit von Fahrzeugen
unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten", so Sylvain Gary, Senior Product
Manager, EMEA, DRiV.
Die neue Luftfedernreihe Magnum von Monroe baut auf der langjährigen
Führungsposition von Monroe als zuverlässiger Erstausrüster für
Nutzfahrzeughersteller auf. Durch diese umfassenden Erkenntnisse aus der
Erstausrüstung konnten die Ingenieure von Monroe mehrere einzigartige
Verbesserungen bei Federdesign und -konstruktion identifizieren und validieren,
die zur Maximierung der Leistung und Haltbarkeit im Einsatz beitragen. Dazu
gehören:
* Hochwertige Faltenbälge, hergestellt aus einer präzisen Formel hochwertiger
Gummimaterialien, um eine flexible Leistung über eine längere Lebensdauer zu
gewährleisten und gleichzeitig Ozon, Schmutz und rauen Wetterbedingungen
standzuhalten.
* Flexibles neues Premium-Stoßfängerdesign, das nachweislich einer Kraft von
bis zu 89 Kilonewton (kN) standhält, ohne zu reißen oder zu brechen.
* Langlebige Kolbenkonstruktionen: Je nach Anwendung verfügen Magnum-
Luftfedern von Monroe über ultrahochfeste Stahlkolben, die für Fahrzeuge mit
extremer Belastung entwickelt wurden, oder über leichte Kunststoffkolben der
nächsten Generation mit einer modernen Korrosionsschutzbeschichtung.
Die neue Magnum-Reihe von Monroe umfasst gewundene Luftfedern, die sich ideal
für die Achsliftfunktion in mehrachsigen Fahrzeugen sowie für die pneumatische
Hebefunktion und Schwingungsisolierung in industriellen Umgebungen eignen;
Rollover-Luftfedern, die für verbesserte Seitenstabilität sorgen und so die
Kontrolle über das Fahrzeug in Kurven und bei ungleichmäßiger Beladung
erleichtern; und komplette Luftfederbaugruppen, die sowohl in langlebiger,
leichter Ausführung (Kunststoffkolben) als auch in ultrahochfester Ausführung
(Stahlkolben) erhältlich sind. Jede Luftfeder ist so konstruiert, dass sie die
korrekte Fahrhöhe und den Schwerpunkt des jeweiligen Fahrzeugs aufrechterhält
und so dazu beiträgt, dass die Ladung stabil bleibt und die Fahrer auch auf
schwierigen Strecken sicher unterwegs sind.
Luftfedern spielen eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der
Fahrzeugsicherheit und Produktivität sowie bei der Senkung der
Gesamtwartungskosten für Fahrzeuge. Durch die gleichmäßige und effektive
Absorption von Stößen und starken Vibrationen schützen die Federn andere
Fahrwerkskomponenten vor vorzeitigem Verschleiß und Ausfall.
?Der Ausfall von Luftfedern ist eine der Hauptursachen für Fahrzeugausfälle bei
Flotten und anderen Nutzfahrzeugbetreibern", erklärte Gary.?Händler und
Dienstleister können ihren Kunden helfen, vorzeitige Ausfälle und andere
kostspielige Probleme zu vermeiden, indem sie Luftfedern anbieten, die auf
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ausgelegt sind - und das alles von Monroe,
einer Marke, die sie kennen und der sie vertrauen."
Besuchen Sie monroe.com (http://www.monroe.com/en-eu), um mehr über Magnum-
Luftfedern und andere erstklassige Produkte von Monroe für Lkw, Anhänger, Busse
und Bau-/Geländemaschinen zu erfahren.
Über DRiV
DRiV, eine Unternehmensgruppe von Tenneco, ist ein führender Anbieter im
Automobil-Aftermarket, der sich der Verbesserung der Fahrzeugleistung durch
innovative Lösungen und herausragende Technik verschrieben hat. Mit einem
Portfolio von renommierten Marken wie MOOG®, Monroe®, Wagner®, Fel-Pro®, FP
Diesel(TM), Walker® und vielen anderen konzentriert sich DRiV auf die Lieferung
hochwertiger Autoteile, die optimale Funktionalität und Zuverlässigkeit
gewährleisten. Besuchen Sie www.driv.com, um mehr zu erfahren.
Über Tenneco
Tenneco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung
und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den
Ersatzteilmarkt. Über seine Geschäftsgruppen DRiV, Performance Solutions, Clean
Air, Powertrain und Champion® Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der
globalen Mobilität voran, indem es Technologielösungen für verschiedene Branchen
anbietet. Besuchen Sie www.tenneco.com, um mehr zu erfahren.
