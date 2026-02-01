GNW-News: NetBox Labs kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von NetBox Copilot an - einer unternehmenstauglichen KI auf Basis präziser Infrastrukturdaten
^NEW YORK, Feb. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gab NetBox Labs
(https://netboxlabs.com/), das zentrale Nervensystem für Netzwerke und
Infrastruktur, die allgemeine Verfügbarkeit von NetBox Copilot bekannt - einem
interaktiven KI-Agenten, der direkt in die NetBox-Plattform integriert ist.
Da KI-Agenten sich rasch vom Experimentierstadium in den produktiven Einsatz
entwickeln, stellen IT-Teams zunehmend fest, dass vielen dieser Agenten der
präzise Betriebskontext fehlt, der erforderlich ist, um in Produktionsumgebungen
zuverlässig eingesetzt werden zu können. NetBox stellt hierfür eine
entscheidende Grundlage für die Automatisierung bereit. Es handelt sich um eine
umfassende semantische Abbildung der Infrastruktur, die NetBox Copilot einen
vollständigen und präzisen Betriebskontext bereitstellt. NetBox Copilot ist eine
agentenbasierte KI, die auf den Netzwerk- und Infrastrukturdaten eines
Unternehmens aufsetzt und vertrauenswürdige Antworten, zuverlässige
Automatisierung sowie unternehmenstaugliche Governance bietet - vollständig
gesteuert über natürliche Sprache.
Die neue Funktion ermöglicht es Tausenden von NetBox-Anwendern, ihre Arbeit
deutlich zu beschleunigen und zugleich den sicheren Zugriff auf
Infrastrukturdaten für Sicherheits- und Betriebsteams, Führungskräfte sowie
weitere Nicht-IT-Teams zu erweitern.
NetBox Copilot liefert hochgradig kontextbezogene Ergebnisse
Mit der allgemeinen Verfügbarkeit (GA) erweitert NetBox Copilot seinen
Funktionsumfang von der reinen Abfrage hin zur Ausführung von Workflows.
Infrastrukturteams können damit Änderungen an ihrer Umgebung automatisieren,
anstatt sich ausschließlich auf die Analyse von Daten zu beschränken.
Teams können NetBox Copilot unter anderem für folgende Anwendungsfälle
einsetzen:
* Überprüfung der Vollständigkeit und Qualität von Daten (?Welchen Geräten
fehlen IP-Adressen?")
* Analyse von Änderungen zur Fehlerbehebung und zur Einhaltung von Compliance-
Vorgaben (?Wer hat dieses Präfix letzte Woche geändert?")
* Bewertung von Abhängigkeiten vor Wartungsarbeiten (?Was hängt von diesem
Switch ab?")
* Kapazitätsplanung über Standorte und Infrastrukturen hinweg (?Wie viel Rack-
Platz ist in Denver verfügbar?")
* Erstellung von Automatisierungs-Workflows und operativen Playbooks
(?Erstelle ein Ansible-Playbook zur Bereitstellung von Switch-
Konfigurationen")
* Direkte Anwendung von Änderungen in NetBox (?Füge einen weiteren Server zum
Rechenzentrum in NYC hinzu" - Schreibvorgänge verfügbar in NetBox Enterprise
und NetBox Cloud)
Durch die direkte Einbettung von KI in die Benutzeroberfläche und das
Berechtigungsmodell von NetBox macht NetBox Copilot Infrastrukturdaten für
NetOps- und NOC-Teams, IT-Betriebsverantwortliche sowie weniger häufige NetBox-
Anwender leichter zugänglich. Nutzer erhalten schnelle, kontextbezogene
Antworten, ohne sich durch APIs oder komplexe Benutzeroberflächen-Workflows
navigieren zu müssen.
Für Infrastrukturteams entwickelte KI
NetBox Copilot steht exemplarisch für den branchenweiten Wandel hin zu KI-
Agenten, die über reine Auskunftsfunktionen hinausgehen und autonome
Arbeitsabläufe ermöglichen - ergänzt um die für den Unternehmenseinsatz
erforderlichen Kontroll- und Governance-Mechanismen.
?Netzwerk- und Infrastrukturteams hinken DevOps- und Cloud-Teams in puncto
Automatisierung hinterher, da sie mit einer enormen Komplexität konfrontiert
sind. Dennoch ist die Nachfrage nach der Automatisierung von Netzwerken und
Infrastruktur in den vergangenen zwei Jahren explosionsartig gestiegen", erklärt
Kris Beevers, CEO und Mitbegründer von NetBox Labs.?NetBox Copilot wurde
entwickelt, um dieser Nachfrage gerecht zu werden. Er bietet eine natürliche
Sprachschnittstelle, über die Ingenieure, Betreiber und Manager schnell
Antworten erhalten, Infrastrukturdaten validieren und Arbeitsabläufe
automatisieren können - ohne tiefgehende NetBox-Kenntnisse vorauszusetzen.
NetBox Copilot läutet damit eine neue Ära der Automatisierung ein und markiert
die nächste Evolutionsstufe in der Verwaltung von Netzwerken und Infrastruktur.
Netzwerk- und Infrastrukturteams können erstmals einen größeren Teil ihrer
Arbeit mit dem für sie intuitivsten Werkzeug automatisieren: der natürlichen
Sprache."
Die GA-Version von NetBox Copilot umfasst wesentliche neue Funktionen für Kunden
von NetBox Cloud und NetBox Enterprise, darunter:
* Unternehmensweite Governance mit Bring-Your-Own-Model-Zugriff sowie
erweiterten Datenschutz- und Sicherheitskontrollen
* Optionen für Datenaufbewahrung und -verwaltung
* Schreibvorgänge, die es NetBox Copilot ermöglichen, genehmigte Änderungen
direkt in NetBox zu automatisieren
* Verbesserte Administrationsfunktionen sowie erweitertes Kreditmanagement
Unternehmenstaugliche KI auf Basis Ihrer individuellen Infrastrukturdaten
Im Gegensatz zu generischen KI-Assistenten, die lediglich an Infrastrukturtools
angebunden sind, wurde NetBox Copilot gezielt dafür entwickelt, das einzigartige
und umfassende Infrastrukturdatenmodell von NetBox vollständig zu verstehen.
NetBox Copilot bietet:
* Native Erkennung von NetBox-Beziehungen und Betriebskontext
* Reibungslose Bereitstellung innerhalb von Sekunden - ohne serverseitige
Änderungen
* SOC 2 Typ II-Zertifizierung
* Kein Training mit Kundendaten - niemals
* Umfassende Unternehmenskontrollen für Modellauswahl, Governance und
Datenaufbewahrung
NetBox Copilot ist direkt in alle NetBox-Editionen - NetBox Community, NetBox
Cloud und NetBox Enterprise - integriert und nutzt die bestehenden
Authentifizierungs- und rollenbasierten Zugriffskontrollen (RBAC). Darüber
hinaus ist NetBox Copilot Teil des umfassenderen NetBox-KI-Ökosystems, gemeinsam
mit dem NetBox MCP Server. Eine schrittweise Erweiterung über das gesamte
Produktportfolio von NetBox Labs hinweg ist geplant, einschließlich NetBox
Discovery, NetBox Assurance, NetBox Observability und weiterer Lösungen.
Verfügbarkeit von NetBox Copilot
NetBox Copilot ist ab heute für alle NetBox-Editionen verfügbar. Funktionen zur
unternehmensweiten Governance sowie zur Automatisierung von Änderungen in NetBox
stehen ab sofort Kunden von NetBox Cloud und NetBox Enterprise zur Verfügung.
Zusätzliche private Bereitstellungsoptionen werden kontinuierlich eingeführt, um
den steigenden Anforderungen an Datensouveränität und Compliance in Unternehmen
gerecht zu werden.
NetBox Copilot steht allen Mitgliedern der NetBox Community im Rahmen eines
großzügigen kostenlosen Angebots zur Verfügung. Die Preisgestaltung ist
nutzungsbasiert skalierbar und umfasst erweiterte Funktionen für Kunden von
NetBox Cloud und NetBox Enterprise.
Aktivieren Sie NetBox Copilot über den Schnellstart:
https://netboxlabs.com/docs/copilot/quickstart/
Möchten Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erhalten oder tiefer einsteigen?
https://netboxlabs.com/contact-us/
Über NetBox Labs
NetBox Labs (http://netboxlabs.com/) macht komplexe Netzwerke und
Infrastrukturen verständlich. Als kommerzieller Anbieter von Open Source NetBox,
der führenden Plattform für Betrieb, Automatisierung, Analyse und Absicherung
komplexer Netzwerke und Infrastrukturen, bietet NetBox Labs ein erstklassiges
Portfolio offener, kombinierbarer Produkte für Netzwerkerkennung, Sicherheit,
Betrieb und Observability. NetBox Labs unterstützt und investiert aktiv in eine
lebendige Community von Zehntausenden Netzwerk- und Infrastrukturfachleuten.
Führende Unternehmen wie ARM, Cisco, Constant Contact, CoreWeave, J.P.?Morgan,
Kaiser Permanente und Riot Games vertrauen auf NetBox Labs, wenn es darum geht,
ihre kritische Infrastruktur zu verstehen, effizient zu betreiben und
zukunftssicher zu transformieren.
Medienkontakt:
Rhiannon Pacheco - press@netboxlabs.comÂ°