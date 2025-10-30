GNW-News: NetSfere als sichere Kommunikationsplattform für das deutsche PEDNET-LC-Projekt zur Neugestaltung der pädiatrischen Long-COVID-Versorgung ausgewählt
^CHICAGO und MÜNCHEN, Oct. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NetSfere, ein weltweit
führender Anbieter von sicherer und konformer Unternehmenskommunikation, hat
heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen als sicherer Messaging-Backbone
für PEDNET-LC ausgewählt wurde, eine vom Bundesgesundheitsministerium
finanzierte bundesweite Initiative. Das Projekt ist ein Zusammenschluss von 65
Kliniken und Forschungsinstituten im ganzen Land, mit dem Ziel, die Diagnostik,
Behandlungsansätze und umfassende Unterstützung für Kinder und Jugendliche mit
Long-COVID-ähnlichen Erkrankungen zu verbessern.
Die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom bereitgestellte Plattform von
NetSfere wurde ausgewählt, da sie eine sichere, DSGVO-konforme und zentral
verwaltete Kommunikation (IT, Datenschutz, MDM) ermöglicht und gleichzeitig die
strengen Anforderungen des Gesundheitswesens erfüllt. Indem NetSfere sichere
mobile Nachrichtenübermittlung und Zusammenarbeit ermöglicht, versetzt es
Krankenhausmitarbeiter in die Lage, in Echtzeit lebensverändernde Maßnahmen zu
ergreifen: Sie können die Verfügbarkeit von Fachärzten und Betten koordinieren,
Patienten an die am besten geeigneten Einrichtungen weiterleiten, Patienten mit
eingeschränkter Mobilität direkt mit Fachwissen versorgen und Krankenhäuser
nahtlos miteinander verbinden, um knappe Ressourcen im Gesundheitswesen zu
teilen und zu optimieren.
Das Herz von PEDNET-LC bilden 20 spezialisierte, interdisziplinäre
Versorgungszentren, die eingerichtet wurden, um eine breite regionale Abdeckung
zu gewährleisten. Mit Hilfe von NetSfere stellen diese Zentren eine sichere
Kommunikation zwischen Ärzten, Spezialisten und Pflegeteams sicher und
gewährleisten gleichzeitig die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und
Einrichtungen im ganzen Land.
?NetSfere fühlt sich geehrt, an diesem wichtigen landesweiten Projekt mitwirken
zu dürfen und eine sichere, konforme Kommunikation bereitzustellen, die
Krankenhäuser, Spezialisten und Pflegeteams in ganz Deutschland miteinander
verbindet. Indem wir eine sichere Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen,
unterstützen wir medizinisches Fachpersonal in seinen Bemühungen, Kindern und
Familien, die von Long COVID betroffen sind, schneller und effektiver zu
helfen", so Anurag Lal, CEO von NetSfere.
?Mit der Einführung von PEDNET-LC wird ein entscheidender Schritt zur Stärkung
der pädiatrischen Versorgung von Kindern und Jugendlichen unternommen, die von
Long COVID betroffen sind. Wir haben mit NetSfere jetzt eine
Kommunikationsplattform, die es Kliniken und Forschungsinstituten ermöglicht,
Wissen auszutauschen und die Versorgung sicher zu koordinieren, sodass Patienten
in ganz Deutschland die bestmögliche Unterstützung erhalten", sagte Dr. Matthias
Keller, Ärztlicher Direktor an der Universität Passau und Bereichsleiter für
Telemedizin bei PEDNET-LC.
Beim offiziellen Kick-off-Event von PEDNET-LC mit der Virtuellen Kinderklinik am
16. Oktober 2025 in Passau war auch NetSfere mit von der Partie. Die
hochkarätige Veranstaltung wurde von der bayerischen Staatsministerin für
Gesundheit, Judith Gerlach, geleitet und brachte führende Persönlichkeiten aus
Medizin und Forschung zusammen. NetSfere präsentierte seine sichere Messaging-
Plattform vor mehr als 50 Krankenhäusern aus ganz Bayern und machte damit die
große Bedeutung und Dynamik des Projekts deutlich.
Über NetSfere
NetSfere ist eine sichere Kommunikationsplattform der nächsten Generation für
Unternehmen, die mithilfe von KI-basierter quantensicherer Verschlüsselung
geschäftskritische Kommunikation in Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen schützt.
Der von Infinite Convergence Solutions, Inc. bereitgestellte globale,
cloudbasierte Dienst NetSfere bietet Ende-zu-Ende-verschlüsselte
Nachrichtenübermittlung, Zusammenarbeit in Echtzeit, Compliance-orientierte
Sicherheitsfunktionen, standortbasierte Kontrollen sowie umfassende IT-
Verwaltungsüberwachung und -kontrolle. Die Plattform wird durch strategische
Partnerschaften mit der Deutschen Telekom GmbH, einem der weltweit führenden
Telekommunikationsunternehmen, und NTT Ltd., einem globalen ICT-Dienstleister,
unterstützt, wodurch Unternehmen weltweit sichere, konforme und KI-gestützte
Kommunikationslösungen einsetzen können.
Die Technologie von NetSfere baut auf der langjährigen Erfahrung von Infinite
Convergence bei der Bereitstellung von Carrier-Grade-Mobilitätslösungen auf und
unterstützt über 500 Millionen Teilnehmer und verarbeitet jährlich mehr als eine
Billion Nachrichten. Die Plattform entspricht in vollem Umfang den globalen
behördlichen Standards, darunter DSGVO, HIPAA, SOC2, FedRAMP, Sarbanes-Oxley,
ISO 27001 und weitere, und stellt so sicher, dass Unternehmen die höchsten
Sicherheits- und Compliance-Anforderungen erfüllen.
Infinite Convergence Solutions unterhält Niederlassungen in den Vereinigten
Staaten, Großbritannien, Deutschland, Indien und Singapur. Weitere Informationen
finden Sie unter www.netsfere.com (http://www.netsfere.com).
Medienkontakt
NetSfere
Harsh Mamgain
E-Mail: harsh.mamgain@infinite.com (mailto:harsh.mamgain@infinite.com)
