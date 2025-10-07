GNW-News: Nova Credit Finance Ltd. feiert weltweiten Erfolg mit historischer Expansion in 60 Länder
^LONDON, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Credit Finance Ltd., ein
führender Innovator im Bereich globaler Finanzlösungen, gibt mit Freude einen
wichtigen Meilenstein seiner internationalen Wachstumsstrategie bekannt: den
erfolgreichen Abschluss strategischer Verträge in 60 Ländern. Dieser Erfolg
markiert einen neuen Abschnitt in der Mission des Unternehmens, den Zugang zu
Krediten und die finanzielle Selbstbestimmung auf globaler Ebene neu zu
definieren.
Unter der visionären Führung von CEO Bonetti Leonardo hat sich Nova Credit
Finance Ltd. rasch von einem regionalen Kraftzentrum zu einer globalen Größe
entwickelt. Die Expansion des Unternehmens spiegelt sein Engagement für
finanzielle Inklusion, technologische Exzellenz und nachhaltiges Wachstum wider.
Mit Niederlassungen auf sechs Kontinenten ist Nova Credit Finance Ltd.
einzigartig positioniert, um vielfältige Märkte mit maßgeschneiderten
Kreditlösungen zu bedienen, die den lokalen Anforderungen entsprechen und
gleichzeitig globale Standards erfüllen.
?Das ist mehr als nur eine unternehmerische Leistung: Es ist eine
Absichtserklärung", so Bonetti Leonardo.?Wir sind stolz darauf, unsere
Dienstleistungen in 60 Ländern anbieten zu können, von denen jedes seine eigenen
Herausforderungen und Chancen mit sich bringt. Unser Ziel ist es, Privatpersonen
und Unternehmen die Finanzinstrumente zur Verfügung zu stellen, die sie
benötigen, um erfolgreich zu sein, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich
befinden."
Die neu unterzeichneten Vereinbarungen bilden die Grundlage für Partnerschaften
mit Regierungen, Finanzinstituten und Fintech-Plattformen und ermöglichen es
Nova Credit Finance Ltd., Millionen neuer Nutzer seine Dienstleistungen
anzubieten, darunter grenzüberschreitende Bonitätsbewertung, digitale
Kreditvergabestrukturen und Bildungsprogramme im Finanzbereich. Diese
Kooperationen sollen die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit,
verantwortungsvolle Kreditvergabe und die Unterstützung benachteiligter
Gemeinschaften fördern.
Die unternehmenseigene Technologieplattform von Nova Credit Finance Ltd., die
KI-basierte Analysen mit sicheren Datenaustauschprotokollen integriert, war ein
entscheidender Faktor für den Erfolg des Unternehmens. Die Plattform ermöglicht
nahtlose grenzüberschreitende Bonitätsprüfungen und hilft Kreditgebern dabei,
fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Privatsphäre der
Verbraucher zu schützen. Diese Innovation hat dem Unternehmen Anerkennung von
Branchenführern und Aufsichtsbehörden eingebracht.
Über seinen technologischen Vorsprung hinaus engagiert sich Nova Credit Finance
Ltd. für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Anfang dieses Jahres
gestartete Initiative?Finance for the Future" des Unternehmens konzentriert
sich auf umweltfreundliche Kreditvergabepraktiken, die Unterstützung von
Unternehmen unter weiblicher Führung und Investitionen in Bildung im
Finanzbereich. Dank der erweiterten globalen Präsenz werden diese Programme nun
noch mehr Gemeinden erreichen.
Bonetti Leonardo betonte die Bedeutung kultureller Sensibilität und lokaler
Beteiligung für die Expansionsstrategie des Unternehmens.?Wir glauben nicht an
Einheitslösungen. Unsere Teams arbeiten eng mit lokalen Partnern zusammen, um
die Besonderheiten jedes Marktes zu verstehen und gemeinsam Finanzprodukte zu
entwickeln, die wirklich etwas bewegen."
Während Nova Credit Finance Ltd. diesen weltweiten Erfolg feiert, konzentriert
sich das Unternehmen weiterhin auf seine langfristige Vision: eine Welt zu
schaffen, in der Kredite für alle zugänglich, gerecht und förderlich sind. Mit
nun 60 beteiligten Ländern geht die Reise mit großen Ambitionen und
unerschütterlicher Entschlossenheit weiter.
Für Medienanfragen, Partnerschaftsmöglichkeiten oder weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an:
Credit Finance Ltd - Global Communications Office Email:
press@novacreditfinanceltd.me
