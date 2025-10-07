GNW-News: Nova Credit Finance Ltd. feiert weltweiten Erfolg mit historischer Expansion in 60 Länder

^LONDON, Oct. 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nova Credit Finance Ltd., ein

führender Innovator im Bereich globaler Finanzlösungen, gibt mit Freude einen

wichtigen Meilenstein seiner internationalen Wachstumsstrategie bekannt: den

erfolgreichen Abschluss strategischer Verträge in 60 Ländern. Dieser Erfolg

markiert einen neuen Abschnitt in der Mission des Unternehmens, den Zugang zu

Krediten und die finanzielle Selbstbestimmung auf globaler Ebene neu zu

definieren.

Unter der visionären Führung von CEO Bonetti Leonardo hat sich Nova Credit

Finance Ltd. rasch von einem regionalen Kraftzentrum zu einer globalen Größe

entwickelt. Die Expansion des Unternehmens spiegelt sein Engagement für

finanzielle Inklusion, technologische Exzellenz und nachhaltiges Wachstum wider.

Mit Niederlassungen auf sechs Kontinenten ist Nova Credit Finance Ltd.

einzigartig positioniert, um vielfältige Märkte mit maßgeschneiderten

Kreditlösungen zu bedienen, die den lokalen Anforderungen entsprechen und

gleichzeitig globale Standards erfüllen.

?Das ist mehr als nur eine unternehmerische Leistung: Es ist eine

Absichtserklärung", so Bonetti Leonardo.?Wir sind stolz darauf, unsere

Dienstleistungen in 60 Ländern anbieten zu können, von denen jedes seine eigenen

Herausforderungen und Chancen mit sich bringt. Unser Ziel ist es, Privatpersonen

und Unternehmen die Finanzinstrumente zur Verfügung zu stellen, die sie

benötigen, um erfolgreich zu sein, unabhängig davon, wo auf der Welt sie sich

befinden."

Die neu unterzeichneten Vereinbarungen bilden die Grundlage für Partnerschaften

mit Regierungen, Finanzinstituten und Fintech-Plattformen und ermöglichen es

Nova Credit Finance Ltd., Millionen neuer Nutzer seine Dienstleistungen

anzubieten, darunter grenzüberschreitende Bonitätsbewertung, digitale

Kreditvergabestrukturen und Bildungsprogramme im Finanzbereich. Diese

Kooperationen sollen die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit,

verantwortungsvolle Kreditvergabe und die Unterstützung benachteiligter

Gemeinschaften fördern.

Die unternehmenseigene Technologieplattform von Nova Credit Finance Ltd., die

KI-basierte Analysen mit sicheren Datenaustauschprotokollen integriert, war ein

entscheidender Faktor für den Erfolg des Unternehmens. Die Plattform ermöglicht

nahtlose grenzüberschreitende Bonitätsprüfungen und hilft Kreditgebern dabei,

fundierte Entscheidungen zu treffen und gleichzeitig die Privatsphäre der

Verbraucher zu schützen. Diese Innovation hat dem Unternehmen Anerkennung von

Branchenführern und Aufsichtsbehörden eingebracht.

Über seinen technologischen Vorsprung hinaus engagiert sich Nova Credit Finance

Ltd. für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. Die Anfang dieses Jahres

gestartete Initiative?Finance for the Future" des Unternehmens konzentriert

sich auf umweltfreundliche Kreditvergabepraktiken, die Unterstützung von

Unternehmen unter weiblicher Führung und Investitionen in Bildung im

Finanzbereich. Dank der erweiterten globalen Präsenz werden diese Programme nun

noch mehr Gemeinden erreichen.

Bonetti Leonardo betonte die Bedeutung kultureller Sensibilität und lokaler

Beteiligung für die Expansionsstrategie des Unternehmens.?Wir glauben nicht an

Einheitslösungen. Unsere Teams arbeiten eng mit lokalen Partnern zusammen, um

die Besonderheiten jedes Marktes zu verstehen und gemeinsam Finanzprodukte zu

entwickeln, die wirklich etwas bewegen."

Während Nova Credit Finance Ltd. diesen weltweiten Erfolg feiert, konzentriert

sich das Unternehmen weiterhin auf seine langfristige Vision: eine Welt zu

schaffen, in der Kredite für alle zugänglich, gerecht und förderlich sind. Mit

nun 60 beteiligten Ländern geht die Reise mit großen Ambitionen und

unerschütterlicher Entschlossenheit weiter.

Für Medienanfragen, Partnerschaftsmöglichkeiten oder weitere Informationen

wenden Sie sich bitte an:

Credit Finance Ltd - Global Communications Office Email:

press@novacreditfinanceltd.me

