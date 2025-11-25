GNW-News: Nur Redodo Black Friday: Einmalige Preise & limitierte Zugaben
^BERLIN, Nov. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nur auf der offiziellen Redodo Website
(https://www.redodopower.de/): Die niedrigsten Preise des Jahres - BIS ZU 70%
RABATT!
Nur für kurze Zeit - stärker, günstiger und limitierter als jemals zuvor!
Black Friday & Cyber Monday: Deals sichern, solange verfügbar!
1. Mega-Deals am Black Friday & Cyber Monday
Jetzt zuschlagen: Produkte bereits bis zu 70% reduziert - zusätzlich gibt es
einen exklusiven, streng limitierten 12% Rabattcode für alle Produkte, nur am
28.11. (Black Friday) und 01.12. (Cyber Monday)!
2. Black-Friday-Kracher: Kaufe 4, erhalte 5!
Sichere dir jetzt dein 4-Pack und erhalte eine identische Batterie GRATIS dazu -
aber Achtung: Nur die ersten fünf Besteller profitieren von diesem Deal!
Gültig für unsere Bestseller-Modelle:
* 12V 100Ah LiFePO4 Batterie - Ursprünglich 289,99 EUR, jetzt 209,99 EUR, nur
173,99 EUR steuerfrei
* 12V 100Ah H190 Bluetooth LiFePO4 Batterie
(https://www.redodopower.de/products/redodo-lifepo4-12v-100ah-h190-lithium-
batterie-mit-bluetooth) - Ursprünglich 379,99 EUR, jetzt 235,99 EUR, nur 198,31
EUR steuerfrei
* 12V 100Ah Mini LiFePO4 Batterie - Ursprünglich 389,99 EUR, jetzt 239,99 EUR, nur
201,67 EUR steuerfrei
* 12V 140Ah H190 Bluetooth LiFePO4 Batterie
(https://www.redodopower.de/products/12v-140ah-h190-untersitz-lithium-
bluetooth-batterie) - Ursprünglich 470,57 EUR, jetzt 319,99 EUR, nur 268,90 EUR
steuerfrei
* 24V 100Ah LiFePO4 Batterie (https://www.redodopower.de/products/redodo-
24v-100ah-lithium-lifepo4-batterie) - Ursprünglich 679,99 EUR, jetzt 369,99 EUR,
nur 310,92 EUR steuerfrei
Alle fünf Modelle sind absolute Bestseller - extrem limitiert, besonders begehrt
- schnell zugreifen!
3. Hochwertige Gratisgeschenke
Je höher dein Bestellwert, desto größer die Gratisgeschenke - echte Mehrwerte
ohne Aufpreis! Zusätzlich erhalten alle Bestellungen zufällige Überraschungen
wie Redodo-Magnete und Sticker.
Geschenke nach Bestellwert:
* Ab 999 EUR: 1× 12V 10A Ladegerät GRATIS
* Ab 1699 EUR: 1× 12V 20A Ladegerät oder 1× Batteriemonitor GRATIS
* Ab 2999 EUR: 1× 24V 20A Ladegerät GRATIS
Sonderaktion:
Beim Kauf von drei 24V 200Ah Batterien gibt es zusätzlich ein 24V 20A Ladegerät
GRATIS dazu.
Mehr einkaufen = mehr hochwertige Geschenke sichern!
4. Über Redodo - Deine Energie, neu definiert
Redodo ist eine führende Marke für LiFePO4 Batterien und steht für Sicherheit,
lange Laufzeit, hohe Energieeffizienz und verlässliche Qualität. Ob Wohnmobil,
Solarspeicher, Camping, Boot, Off-Grid oder Notstrom - Redodo liefert
leistungsstarke Energielösungen für moderne, nachhaltige Anwendungen.
Vertraue auf eine Marke, die bereits tausende europäische Haushalte und Outdoor-
Fans überzeugt hat?
5. Fazit
Redodo Black Friday 2025 (https://www.redodopower.de/pages/redodo-black-friday-
angebote): Beste Jahrespreise, limitierte Geschenke und exklusive Deals!
Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Energiespeicher auf das nächste Level zu
bringen - jetzt auf der offiziellen Redodo Website zuschlagen!
Weitere lnfos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmen: Shenzhen Maicheng Technology Innovation Co., Ltd,
Kontaktperson: Lulu
E-Mail: marketingde@redodopower.com
Webseite: www.redodopower.de
Adresse: Shenzhen, china
