GNW-News: Patton bringt Dante AV-Encoder und -Decoder mit Colibri-Codec zu drastisch reduzierten Preisen neu auf den Markt

^Pattons Neuerscheinung des FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP-

Gateways bietet den niedrigsten Marktpreis aller Zeiten, den Colibri-Codec und

verbesserte Interoperabilität.

FiberPlex(TM)... Sichere digitale Kommunikation!

GAITHERSBURG, Maryland, Aug. 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Patton - weltweit

führender Anbieter von Unified Communications-, ProAV- und

Medienübertragungsprodukten - kündigt eine neue Softwareversion für die AVoIP-

Gateway-Serie FiberPlex FPX6000 (https://www.patton.com/fpx6000) an, die zum

halben Preis angeboten wird.

FiberPlex FPX6000 AVoIP-Gateway

Die AVoIP-Gateways von Patton sind einfach zu installieren und zu verwenden. Mit

dem Dante-Controller ist das Routing, Steuern und Überwachen des Audio-

/Videoverkehrs so einfach wie ein Knopfdruck.

Im August 2021 war Patton der erste Anwender

(https://www.patton.com/press/patton-spearheads-audinate-based-av-over-ip-

product-development) und erste Anbieter (https://www.patton.com/press/patton-

introduces-worlds-first-danteav-encoder-and-decoder) von Dante AV-Produkten

(https://www.patton.com/danteav). Jetzt gibt Patton erfreut bekannt, dass es den

Preis für sein FPX6000 AVoIP-Gateway halbiert und gleichzeitig Software-Updates

hinzugefügt hat, welche die neueste Colibri-Firmware unterstützen.

Colibri ist der neueste Videocodec von Audinate, der speziell für die AV-over-

IP-Verteilung entwickelt wurde. Colibri bietet visuell verlustfreie Qualität und

geringe Subframe-Latenz. Der Patton FPX6000 ist jetzt mit jedem Dante AV-Ultra-

Produkt kompatibel, das den Colibri-Codec unterstützt, einschließlich Geräten

von Bolin, AJA Video, Adtechno, Yuan, Minnray und PTZ Optics.

Interoperabilität. Der FPX6000 ist auch mit Dante Audio der Produkte Dante AV-A

und Dante AV-H kompatibel. Später in diesem Jahr wird ein Software-Update von

Audinate für Dante AV-H die Videotranskodierung zwischen Dante AV Ultra und

Dante AV-H ermöglichen.

4K. Die Dante AV-Technologie integriert hochwertiges Audio und 4K-Video für die

Übertragung über 1-Gbit/s-IP-Netzwerke mit praktisch null Latenz. Pattons

FPX6000 unterstützt 4K60p 4:4:4.

Einfach. Die AVoIP-Gateways von Patton sind einfach zu installieren und zu

verwenden. Mit dem Dante-Controller ist das Routing, Steuern und Überwachen des

Audio-/Videoverkehrs und der Endpunkte so einfach wie ein Knopfdruck. Pattons

FPX6000 funktioniert auch mit Dante Studio, Dante Domain Manager und Dante

Director.

Kanäle. Mit den Patton FPX6000-Gateways können Sie problemlos acht Audiokanäle

(Senden oder Empfangen) - plus einen Videokanal mit HDCP-Verschlüsselung - in

ein vorhandenes Ethernet-Backbone einfügen. Die Patton-Lösung beseitigt die

Leistungsprobleme und Verwaltungsschwierigkeiten, die früher mit Audio/Video-

over-IP verbunden waren.

Synchronisiert. Durch die Bereitstellung einer einzigen Netzwerkuhr für das

gesamte System beseitigt die Audio- und Videosynchronisierung von Dante

Ausrichtungsprobleme und reduziert harmonische Verzerrungen sowie durch Jitter

verursachtes Phasenrauschen. Dante AV unterstützt gemischte Audio-Video-

Datennetzwerke und stellt gleichzeitig sicher, dass für die Übertragungsmedien

ausreichend Bandbreite zur Verfügung steht - sogar in einem standardmäßigen

Gigabit-Ethernet-Unternehmensnetzwerk.

Verbindungen. Neben der Bereitstellung von Hochleistungs-Audio und -Video

verfügt der FPX6000 über eine Reihe praktischer, hochmoderner

Anschlussmöglichkeiten für Peripheriegeräte, darunter USB 2.0 und USB OTG für

Tastatur und Maus, Infrarot für Fernbedienungen - und sogar serielle Signale für

die PTZ-Steuerung.

Weitere Informationen zum FiberPlex FPX6000 DanteAV Audio/Video-over-IP-Gateway

finden Sie unter www.patton.com/fpx6000 (http://www.patton.com/fpx6000)

In verwandten Nachrichten hat Patton kürzlich sein in den USA hergestelltes,

handelsübliches, hochsicheres FIPS-140-SIP-Telefon der zweiten Generation mit

verbesserter NG911-Konformität vorgestellt (https://www.patton.com/press/patton-

unveils-second-generation-us-made-commercial-grade-fips-140-ultra-secure-sip-

phone-with-enhanced-ng911-compliance).

Über Patton

Patton ist ein weltbekannter Hersteller von Netzwerk- und

Kommunikationstechnologie und bietet eine breite Palette an Lösungen, darunter

VoIP, Ethernet-Erweiterung, Wireless- und Glasfaserprodukte. Patton wurde 1984

gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gaithersburg, Maryland. Das Unternehmen

verfügt über eine starke globale Präsenz und ist dafür bekannt, einem

vielfältigen Kundenstamm zuverlässige und innovative Lösungen zu liefern.

Medienkontakt: Glendon Flowers | +1 301 975 1000 | press@patton.com

(mailto:press@patton.com)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/56933678-a320-

42d8-82ca-7e231e269401

