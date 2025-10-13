GNW-News: Qualitatives Update drittes Quartal 2025: Tecan meldet Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen und bestätigt den Ausbli...
^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Qualitatives Update drittes Quartal 2025: Tecan meldet Wachstum im mittleren
einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen und bestätigt den Ausblick für das
Gesamtjahr 2025
Männedorf, Schweiz, 13. Oktober 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:
TECN) hat heute ein qualitatives Update zum Geschäftsgang im dritten Quartal
2025 veröffentlicht.
Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen
Prozentbereich. Dies bedeutet eine weitere sequenzielle Verbesserung nach einem
Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich im ersten Quartal und
einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich im zweiten Quartal. Auf
Segmentebene verzeichnete das Life Sciences Business einen Umsatzrückgang im
niedrigen einstelligen Prozentbereich, während sich der Umsatz im Partnering
Business im niedrigen Zehner-Prozentbereich erhöhte, beides in Lokalwährungen
und im Einklang mit den Erwartungen.
In beiden Geschäftssegmenten lag der Auftragseingang im dritten Quartal höher
als der Umsatz, und das Book-to-Bill-Verhältnis blieb über 1.
Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt
Die wichtigsten Annahmen, die dem Umsatzausblick vom 12. März für das Gesamtjahr
2025 zugrunde lagen, bleiben weitgehend konstant. Tecan gibt folgende
Aktualisierungen bekannt:
* Bei akademischen und staatlichen Kunden in den USA tendiert der Umsatz zur
Mitte der ursprünglich angenommenen Bandbreite (kommunizierte Bandbreite:
von einer Halbierung der Umsätze von 2024 bis zu einem Rückgang im Zehner-
Prozentbereich).
* In China bleibt die Nachfrage verhalten und der Umsatz wird leicht unter dem
unteren Ende der ursprünglich angenommenen Bandbreite erwartet
(kommunizierte Bandbreite: Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich bis
zu stabilem Umsatz).
* Die Umsätze mit Biopharma-Kunden dürften im zweiten Halbjahr weitgehend der
stabilen Entwicklung des ersten Halbjahres entsprechen (kommunizierte
Bandbreite: keine wesentliche Verbesserung im zweiten Halbjahr bis zu einer
deutlicheren Verbesserung).
* Neu eingeführte Produkte und Wachstumssegmente leisten weiterhin einen
soliden Beitrag.
* Der Umsatz mit dem grössten Kunden im Partnering Business wird
voraussichtlich am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite liegen, d.h. im
Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben (kommunizierte Bandbreite: moderater
Umsatzrückgang bis stabile Umsatzentwicklung).
* Im Synergence-Bereich des Partnering Business haben einige Kunden
signalisiert, dass sie Bestellungen im vierten Quartal möglicherweise
verschieben werden. Dabei rechnen sie mit der Wirksamkeit von Massnahmen,
die Tecan voraussichtlich im ersten Quartal 2026 umsetzen wird, um die
negativen Auswirkungen der US-Importzölle für diese Kunden einzudämmen.
Aufgrund dieser Entwicklungen und des Geschäftsgangs in den ersten neun Monaten
bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet einen
Umsatz in Lokalwährungen innerhalb der zuvor kommunizierten Bandbreite - von
einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis zu einem Wachstum im
niedrigen einstelligen Prozentbereich, wobei die aktuellen Trends darauf
hindeuten, dass das Gesamtjahresergebnis in der unteren Hälfte der Bandbreite
liegen wird.
Tecan bekräftigt auch die Prognose für eine bereinigte EBITDA-Marge von 17.5%
bis 18.5% des Umsatzes für das Gesamtjahr 2025, basierend auf einer
vergleichbaren Basis mit derjenigen zum Zeitpunkt der ursprünglichen Prognose
vom 12. März 2025. Dieser Ausblick basiert auf den zum Zeitpunkt des
ursprünglichen Ausblicks angenommenen durchschnittlichen Wechselkursen(1) und
berücksichtigt keine Auswirkungen der US-Zölle.
Wie am 12. August 2025 mitgeteilt, würden sich die geschätzten Nettoauswirkungen
auf die bereinigte EBITDA-Marge für 2025 auf rund 100 Basispunkte belaufen,
falls die am 31. Juli 2025 angekündigten höheren reziproken Zölle ab dem 7.
August 2025 bis zum Jahresende in Kraft bleiben und keine günstigere
Handelsvereinbarung erzielt wird. Sollte der Wechselkurs des US-Dollars zum
Schweizer Franken für den Rest des Jahres auf dem aktuellen Spot-Niveau bleiben,
würde sich der Wechselkurseffekt gegenüber den ursprünglichen Annahmen
zusätzlich negativ auf die bereinigte EBITDA-Marge auswirken, dies im Umfang von
etwa 100 Basispunkten.
Mittelfristiger Ausblick bleibt unverändert
Tecan bekräftigt zudem den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen
davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen
organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in
Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich
zu verbessern. Tecan geht jedoch davon aus, dass sich die Endmärkte nur
schrittweise erholen werden und eine vollständige Normalisierung für 2026 noch
nicht zu erwarten ist. Die Prognose für 2026 wird wie üblich zusammen mit den
Ergebnissen für das Gesamtjahr 2025 im März 2026 bekannt gegeben.
Tecan ist weiterhin gut positioniert und wird durch robuste Megatrends
unterstützt, welche die Nachfrage nach Gesundheitslösungen weiter ankurbeln.
(1)Das bereinigte EBITDA (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen)
schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und Integrationskosten aus. Die
Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen
Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem
US-Dollar zu CHF 0.90.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
Alle: Alle Empfehlungen