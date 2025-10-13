GNW-News: Qualitatives Update drittes Quartal 2025: Tecan meldet Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen und bestätigt den Ausbli...

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Qualitatives Update drittes Quartal 2025: Tecan meldet Wachstum im mittleren

Wer­bung Wer­bung

einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen und bestätigt den Ausblick für das

Gesamtjahr 2025

Männedorf, Schweiz, 13. Oktober 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:

TECN) hat heute ein qualitatives Update zum Geschäftsgang im dritten Quartal

2025 veröffentlicht.

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum in Lokalwährungen im mittleren einstelligen

Wer­bung Wer­bung

Prozentbereich. Dies bedeutet eine weitere sequenzielle Verbesserung nach einem

Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich im ersten Quartal und

einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich im zweiten Quartal. Auf

Segmentebene verzeichnete das Life Sciences Business einen Umsatzrückgang im

niedrigen einstelligen Prozentbereich, während sich der Umsatz im Partnering

Business im niedrigen Zehner-Prozentbereich erhöhte, beides in Lokalwährungen

Wer­bung Wer­bung

und im Einklang mit den Erwartungen.

In beiden Geschäftssegmenten lag der Auftragseingang im dritten Quartal höher

als der Umsatz, und das Book-to-Bill-Verhältnis blieb über 1.

Ausblick für das Gesamtjahr 2025 bestätigt

Die wichtigsten Annahmen, die dem Umsatzausblick vom 12. März für das Gesamtjahr

2025 zugrunde lagen, bleiben weitgehend konstant. Tecan gibt folgende

Aktualisierungen bekannt:

* Bei akademischen und staatlichen Kunden in den USA tendiert der Umsatz zur

Mitte der ursprünglich angenommenen Bandbreite (kommunizierte Bandbreite:

von einer Halbierung der Umsätze von 2024 bis zu einem Rückgang im Zehner-

Prozentbereich).

* In China bleibt die Nachfrage verhalten und der Umsatz wird leicht unter dem

unteren Ende der ursprünglich angenommenen Bandbreite erwartet

(kommunizierte Bandbreite: Rückgang im hohen einstelligen Prozentbereich bis

zu stabilem Umsatz).

* Die Umsätze mit Biopharma-Kunden dürften im zweiten Halbjahr weitgehend der

stabilen Entwicklung des ersten Halbjahres entsprechen (kommunizierte

Bandbreite: keine wesentliche Verbesserung im zweiten Halbjahr bis zu einer

deutlicheren Verbesserung).

* Neu eingeführte Produkte und Wachstumssegmente leisten weiterhin einen

soliden Beitrag.

* Der Umsatz mit dem grössten Kunden im Partnering Business wird

voraussichtlich am oberen Ende der ursprünglichen Bandbreite liegen, d.h. im

Vergleich zum Vorjahr stabil bleiben (kommunizierte Bandbreite: moderater

Umsatzrückgang bis stabile Umsatzentwicklung).

* Im Synergence-Bereich des Partnering Business haben einige Kunden

signalisiert, dass sie Bestellungen im vierten Quartal möglicherweise

verschieben werden. Dabei rechnen sie mit der Wirksamkeit von Massnahmen,

die Tecan voraussichtlich im ersten Quartal 2026 umsetzen wird, um die

negativen Auswirkungen der US-Importzölle für diese Kunden einzudämmen.

Aufgrund dieser Entwicklungen und des Geschäftsgangs in den ersten neun Monaten

bestätigt Tecan die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet einen

Umsatz in Lokalwährungen innerhalb der zuvor kommunizierten Bandbreite - von

einem Rückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich bis zu einem Wachstum im

niedrigen einstelligen Prozentbereich, wobei die aktuellen Trends darauf

hindeuten, dass das Gesamtjahresergebnis in der unteren Hälfte der Bandbreite

liegen wird.

Tecan bekräftigt auch die Prognose für eine bereinigte EBITDA-Marge von 17.5%

bis 18.5% des Umsatzes für das Gesamtjahr 2025, basierend auf einer

vergleichbaren Basis mit derjenigen zum Zeitpunkt der ursprünglichen Prognose

vom 12. März 2025. Dieser Ausblick basiert auf den zum Zeitpunkt des

ursprünglichen Ausblicks angenommenen durchschnittlichen Wechselkursen(1) und

berücksichtigt keine Auswirkungen der US-Zölle.

Wie am 12. August 2025 mitgeteilt, würden sich die geschätzten Nettoauswirkungen

auf die bereinigte EBITDA-Marge für 2025 auf rund 100 Basispunkte belaufen,

falls die am 31. Juli 2025 angekündigten höheren reziproken Zölle ab dem 7.

August 2025 bis zum Jahresende in Kraft bleiben und keine günstigere

Handelsvereinbarung erzielt wird. Sollte der Wechselkurs des US-Dollars zum

Schweizer Franken für den Rest des Jahres auf dem aktuellen Spot-Niveau bleiben,

würde sich der Wechselkurseffekt gegenüber den ursprünglichen Annahmen

zusätzlich negativ auf die bereinigte EBITDA-Marge auswirken, dies im Umfang von

etwa 100 Basispunkten.

Mittelfristiger Ausblick bleibt unverändert

Tecan bekräftigt zudem den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen

davon ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen

organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in

Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich

zu verbessern. Tecan geht jedoch davon aus, dass sich die Endmärkte nur

schrittweise erholen werden und eine vollständige Normalisierung für 2026 noch

nicht zu erwarten ist. Die Prognose für 2026 wird wie üblich zusammen mit den

Ergebnissen für das Gesamtjahr 2025 im März 2026 bekannt gegeben.

Tecan ist weiterhin gut positioniert und wird durch robuste Megatrends

unterstützt, welche die Nachfrage nach Gesundheitslösungen weiter ankurbeln.

(1)Das bereinigte EBITDA (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen)

schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und Integrationskosten aus. Die

Rentabilitätserwartungen basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose für das Gesamtjahr 2025 von einem Euro zu CHF 0.95 und einem

US-Dollar zu CHF 0.90.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

Â°