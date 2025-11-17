DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,71 +0,9%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.136 +1,0%Euro1,1608 -0,1%Öl63,74 -0,9%Gold4.072 -0,2%
GNW-News: CFO Tania Micki verlässt Tecan für neue Position im Jahr 2026

17.11.25 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tecan (N)
140,00 CHF -1,60 CHF -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Männedorf, Schweiz, 17. November 2025 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:

TECN) gab heute bekannt, dass Tania Micki, seit Februar 2020 Chief Financial

Officer und Mitglied der Konzernleitung, das Unternehmen verlassen wird, um eine

externe Position anzunehmen. Sie wird ihre Funktion bis Mai 2026 weiterhin

ausüben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Tecan wird ihre

Nachfolge zu gegebener Zeit im Rahmen des unternehmensweiten Nachfolgeprozesses

nominieren.

Der Verwaltungsrat und CEO Monica Manotas danken Tania Micki für ihr grosses

Engagement und ihre bedeutenden Beiträge zur Finanzstrategie, zur Optimierung

von Prozessen und zur operativen Exzellenz im Finanzbereich von Tecan. Der

Verwaltungsrat und das Management wünschen ihr für die Zukunft weiterhin viel

Erfolg.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2024 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 934 Mio. (USD 1,062 Mio.; EUR 984 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

Nachrichten zu Tecan (N)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tecan (N)

DatumRatingAnalyst
28.02.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
30.01.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
11.12.2012Tecan Group (N) buyUBS AG
02.10.2012Tecan Group (N) neutralSarasin Research
17.08.2012Tecan Group (N) holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
11.12.2012Tecan Group (N) buyUBS AG
17.08.2012Tecan Group (N) buyUBS AG
19.08.2011Tecan Group (N) buyVontobel Research
18.08.2011Tecan Group (N) buyVontobel Research
25.07.2011Tecan Group (N) buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
28.02.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
30.01.2013Tecan Group (N) haltenVontobel Research
02.10.2012Tecan Group (N) neutralSarasin Research
17.08.2012Tecan Group (N) holdVontobel Research
16.08.2012Tecan Group (N) holdVontobel Research
DatumRatingAnalyst
17.03.2005Tecan: ReduceHelvea
19.01.2005Tecan: ReduceHelvea

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tecan (N) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen