GNW-News: Tecan meldet Rückkehr zum Umsatzwachstum und starken Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2025

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG
Exchange AG
Tecan meldet Rückkehr zum Umsatzwachstum und starken Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2025
Halbjahr 2025
* Umsatz von CHF 882.5 Mio., Rückgang um 1.6% in Lokalwährungen für das
Gesamtjahr, Wachstum von 0.4% im zweiten Halbjahr
* Auftragseingang stieg um 3.8% in Lokalwährungen im Gesamtjahr und um 8.6% im
zweiten Halbjahr
Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)
gab heute in einem Trading Statement die ungeprüften vorläufigen Umsatzzahlen
für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Das Unternehmen erzielte ein moderates
Umsatzwachstum sowie einen starken Auftragseingang in Lokalwährungen im zweiten
Halbjahr. Für das Gesamtjahr lag der Umsatz in Lokalwährungen im Rahmen des
zuletzt am 13. Oktober 2025 bestätigten Ausblicks.
Der Umsatz sank im Gesamtjahr um 1.6% in Lokalwährungen und um 5.5% in Schweizer
Franken auf insgesamt CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.). In der zweiten
Jahreshälfte kehrte Tecan zu einem moderaten Wachstum zurück: Der Umsatz in
Lokalwährungen stieg um 0.4% und belief sich auf CHF 443.0 Mio. (2024: CHF
467.1 Mio.), während er in Schweizer Franken um 5.2% zurückging. Die wichtigsten
Annahmen, die dem Umsatzausblick vom Oktober für das Gesamtjahr 2025 zugrunde
lagen, wurden bestätigt.
Auftragseingang
Der Auftragseingang der Gruppe erreichte für das Gesamtjahr 2025 CHF 900.9 Mio.
(2024: CHF 903.6 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von 0.3 % in Schweizer
Franken bzw. einem Wachstum von 3.8 % in Lokalwährungen und führte in beiden
Geschäftssegmenten zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von über 1. In der zweiten
Jahreshälfte stieg der Auftragseingang um 8.6 % in Lokalwährungen und um 2.6% in
Schweizer Franken.
Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Auch wenn die Umsatzentwicklung im
Jahr 2025 noch nicht das volle Potenzial von Tecan widerspiegelt, ist der starke
Auftragseingang ermutigend. Für 2026 erwarten wir eine allmähliche Erholung der
Endmärkte mit einer stetigen Verbesserung des allgemeinen Umfelds, jedoch noch
keine vollständige Normalisierung. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns
darauf, das Leistungspotenzial von Tecan zu steigern und unser Geschäft
zukunftssicher aufzustellen. Unser Ansatz zur Leistungssteigerung orientiert
sich an langfristigen Wachstumschancen und unserem eigenen Anspruch, aber auch
an unserer Verpflichtung zu einer konsequenten Umsetzung, zur Steigerung der
Rentabilität und zur Verlässlichkeit gegenüber unseren Aktionären. Wir streben
an, Tecan so zu positionieren, dass das Unternehmen von der Markterholung
profitieren und zukünftige starke Markttreiber optimal nutzen kann. Mit unseren
Kernkompetenzen verfügen wir über die passenden Produkte, die notwendige
Expertise, die Kundenbasis und die Marktnähe, um eine führende Rolle zu
übernehmen und das Wachstum durch die beschleunigte Einführung von KI in den
Biowissenschaften voranzutreiben.»
Segmentumsätze
Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 377.1 Mio.
(2024: CHF 397.0 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Lokalwährungen und 5.0%
in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr sank der Umsatz in
Lokalwährungen um 3.2%.
Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete einen Umsatz von CHF
505.4 Mio. (2024: CHF 537.3 Mio.); dies entspricht einem Rückgang von 2.0% in
Lokalwährungen und 5.9% in Schweizer Franken. Im zweiten Halbjahr stieg der
Umsatz in Lokalwährungen um 3.3%.
Prognose für die Rentabilität 2025 und mittelfristiger Ausblick bestätigt
Tecan bestätigt die zuletzt am 13. Oktober 2025 bekannt gegebene Prognose für
die bereinigte EBITDA-Marge für 2025.
Tecan bekräftigt auch den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon
ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen
organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in
Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich
zu verbessern. Es wird erwartet, dass sich die Endmärkte allmählich erholen,
doch wird für 2026 noch nicht mit einer vollständigen Normalisierung gerechnet.
Die Prognose für 2026 wird wie üblich bekannt gegeben, wenn Tecan am 16. März
2026 die vollständigen geprüften Finanzresultate 2025 veröffentlicht.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der
Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN
CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)
www.tecan.com
