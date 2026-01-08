GNW-News: Tecan meldet Rückkehr zum Umsatzwachstum und starken Auftragseingang im zweiten Halbjahr 2025

Werte in diesem Artikel

Tecan meldet Rückkehr zum Umsatzwachstum und starken Auftragseingang im zweiten

Halbjahr 2025

* Umsatz von CHF 882.5 Mio., Rückgang um 1.6% in Lokalwährungen für das

Gesamtjahr, Wachstum von 0.4% im zweiten Halbjahr

* Auftragseingang stieg um 3.8% in Lokalwährungen im Gesamtjahr und um 8.6% im

zweiten Halbjahr

Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

gab heute in einem Trading Statement die ungeprüften vorläufigen Umsatzzahlen

für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Das Unternehmen erzielte ein moderates

Umsatzwachstum sowie einen starken Auftragseingang in Lokalwährungen im zweiten

Halbjahr. Für das Gesamtjahr lag der Umsatz in Lokalwährungen im Rahmen des

zuletzt am 13. Oktober 2025 bestätigten Ausblicks.

Der Umsatz sank im Gesamtjahr um 1.6% in Lokalwährungen und um 5.5% in Schweizer

Franken auf insgesamt CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.). In der zweiten

Jahreshälfte kehrte Tecan zu einem moderaten Wachstum zurück: Der Umsatz in

Lokalwährungen stieg um 0.4% und belief sich auf CHF 443.0 Mio. (2024: CHF

467.1 Mio.), während er in Schweizer Franken um 5.2% zurückging. Die wichtigsten

Annahmen, die dem Umsatzausblick vom Oktober für das Gesamtjahr 2025 zugrunde

lagen, wurden bestätigt.

Auftragseingang

Der Auftragseingang der Gruppe erreichte für das Gesamtjahr 2025 CHF 900.9 Mio.

(2024: CHF 903.6 Mio.). Dies entspricht einem Rückgang von 0.3 % in Schweizer

Franken bzw. einem Wachstum von 3.8 % in Lokalwährungen und führte in beiden

Geschäftssegmenten zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von über 1. In der zweiten

Jahreshälfte stieg der Auftragseingang um 8.6 % in Lokalwährungen und um 2.6% in

Schweizer Franken.

Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Auch wenn die Umsatzentwicklung im

Jahr 2025 noch nicht das volle Potenzial von Tecan widerspiegelt, ist der starke

Auftragseingang ermutigend. Für 2026 erwarten wir eine allmähliche Erholung der

Endmärkte mit einer stetigen Verbesserung des allgemeinen Umfelds, jedoch noch

keine vollständige Normalisierung. Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns

darauf, das Leistungspotenzial von Tecan zu steigern und unser Geschäft

zukunftssicher aufzustellen. Unser Ansatz zur Leistungssteigerung orientiert

sich an langfristigen Wachstumschancen und unserem eigenen Anspruch, aber auch

an unserer Verpflichtung zu einer konsequenten Umsetzung, zur Steigerung der

Rentabilität und zur Verlässlichkeit gegenüber unseren Aktionären. Wir streben

an, Tecan so zu positionieren, dass das Unternehmen von der Markterholung

profitieren und zukünftige starke Markttreiber optimal nutzen kann. Mit unseren

Kernkompetenzen verfügen wir über die passenden Produkte, die notwendige

Expertise, die Kundenbasis und die Marktnähe, um eine führende Rolle zu

übernehmen und das Wachstum durch die beschleunigte Einführung von KI in den

Biowissenschaften voranzutreiben.»

Segmentumsätze

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 377.1 Mio.

(2024: CHF 397.0 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Lokalwährungen und 5.0%

in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr sank der Umsatz in

Lokalwährungen um 3.2%.

Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete einen Umsatz von CHF

505.4 Mio. (2024: CHF 537.3 Mio.); dies entspricht einem Rückgang von 2.0% in

Lokalwährungen und 5.9% in Schweizer Franken. Im zweiten Halbjahr stieg der

Umsatz in Lokalwährungen um 3.3%.

Prognose für die Rentabilität 2025 und mittelfristiger Ausblick bestätigt

Tecan bestätigt die zuletzt am 13. Oktober 2025 bekannt gegebene Prognose für

die bereinigte EBITDA-Marge für 2025.

Tecan bekräftigt auch den mittelfristigen Ausblick, wonach das Unternehmen davon

ausgeht, unter normalen Marktbedingungen wieder zu durchschnittlichen

organischen Wachstumsraten im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in

Lokalwährungen zurückzukehren und gleichzeitig die Rentabilität kontinuierlich

zu verbessern. Es wird erwartet, dass sich die Endmärkte allmählich erholen,

doch wird für 2026 noch nicht mit einer vollständigen Normalisierung gerechnet.

Die Prognose für 2026 wird wie üblich bekannt gegeben, wenn Tecan am 16. März

2026 die vollständigen geprüften Finanzresultate 2025 veröffentlicht.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der

Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN

CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

