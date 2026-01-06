DAX25.260 +0,5%Est505.971 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 -0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.566 -0,6%Euro1,1643 -0,2%Öl62,51 -0,3%Gold4.468 -0,2%
GNW-News: Tecan präsentiert auf anstehenden Investorenkonferenzen

09.01.26 13:34 Uhr
^Männedorf, Schweiz, 9. Januar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der nächsten Woche an folgenden

Konferenzen teilnehmen und präsentieren wird:

44(th) Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, San Francisco, USA

Datum: 14. Januar 2026

Präsentation: 07:30 Uhr Ortszeit (16:30 Uhr MEZ)

Präsentatorin: Monica Manotas, CEO

Weitere Teilnehmer: Tania Micki, CFO & Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. &

Investor Relations

Webcast live unter der Rubrik "Investor Overview" auf www.tecan.com.

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist nach der Präsentation für einen Zeitraum von

30 Tagen abrufbar.

Octavian Seminar 2026, Davos, Schweiz

Datum: 16. Januar 2026

Teilnehmer: Monica Manotas, CEO

Tania Micki, CFO

Martin Brändle, SVP, Corp. Comm. & Investor Relations

Kein Webcast.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der

Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN

CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

