GNW-News: Quantexa als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT 2026 für Decision Intelligence-Plattformen ausgezeichnet

Quantexa als führendes Unternehmen im Gartner® Magic QuadrantT 2026 für Decision Intelligence-Plattformen ausgezeichnet
^LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa (https://www.quantexa.com/),
ein globaler Pionier im Bereich Decision Intelligence, gab heute bekannt, dass
das Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2026 für Decision Intelligence-
Plattformen als?Leader" eingestuft wurde.
Der erstmals veröffentlichte Gartner-Bericht bietet eine Einführung in die
Kategorie Decision Intelligence-Plattformen, einen detaillierten Überblick über
den Markt und eine Bewertung der Anbieter hinsichtlich?Vollständigkeit der
Vision" (Completeness of Vision) und?Umsetzungsfähigkeit" (Ability to Execute).
Quantexa wurde in der Kategorie?Vollständigkeit der Vision" am weitesten rechts
platziert, was nach Ansicht des Unternehmens die Stärke, den Entwicklungsstand
und die Unternehmenstauglichkeit seiner Decision Intelligence-Plattform
demonstriert, Unternehmen dabei zu unterstützen, vertrauenswürdige
Entscheidungen im großen Maßstab operativ umzusetzen.
?Quantexa ist seit seiner Gründung wegweisend im Bereich Decision Intelligence,
angetrieben von dem unermüdlichen Bestreben, Innovationen und Sicherheit in der
Entscheidungsfindung für alle Branchen weltweit voranzutreiben", sagte Vishal
Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Während sich die Branche von den Anfängen
der KI-Nutzung hin zu einer Ära der KI-Agenten entwickelt, liefert unsere
Plattform weiterhin verlässliche, kontextbezogene Entscheidungsgrundlagen, die
messbare Geschäftserfolge vorantreiben. Die Ernennung zum?Leader" im Gartner
Magic Quadrant 2026 für Decision Intelligence-Plattformen bestätigt unsere
Vision und die wachsende Nachfrage nach Lösungen, die Kontext schaffen und die
Zusammenarbeit von Mensch und KI ermöglichen, um messbare Erfolge zu erzielen."
Finanzdienstleister (Banken und Versicherer) sowie der öffentliche Sektor setzen
verstärkt auf kontextreiche Decision Intelligence, um die operative Effizienz
und strategische Ergebnisse zu verbessern. Die Decision Intelligence-Plattform
von Quantexa bietet eine vertrauenswürdige, kontextbezogene und KI-fähige
Datenbasis, die schnellere, intelligentere und fundiertere Entscheidungen in
komplexen und streng regulierten Umgebungen ermöglicht.
Quantexa hat vor Kurzem Quantexa AI (https://www.quantexa.com/platform/ai-
innovation/) vorgestellt - die agentenfähige Weiterentwicklung der Decision
Intelligence-Plattform. Diese ermöglicht es sowohl Menschen als auch KI-Agenten,
mit Daten im Kontext zu interagieren, um kritische Entscheidungen zu
unterstützen, zu erweitern und zu automatisieren. Quantexa investiert weiterhin
in branchenspezifische Innovationen und eine schnellere Wertschöpfung bei der
Implementierung. Damit bringt das Unternehmen kontextbezogene Expertise in
Kernbereiche wie Customer Intelligence, Compliance und Decision Governance ein.
Lesen Sie den vollständigen Bericht Gartner Magic Quadrant 2026 für Decision
Intelligence-Plattformen (https://quantexa.com/resources/2026-gartner-magic-
quadrant-for-decision-intelligence-platforms), um zu erfahren, warum Quantexa
als?Leader" in dieser neuen und entscheidenden Kategorie ausgezeichnet wurde.
Gartner-Haftungsausschluss
Gartner® Magic Quadrant(TM) für Decision Intelligence-Plattformen, David Pidsley,
Carlie Idoine, Kevin R. Quinn, Gareth Herschel, Kjell Carlsson, Ph.D. 26. Januar
2026.
Gartner fördert nicht die im Bewertungsbericht aufgeführten Anbieter, Produkte
oder Services. Darüber hinaus empfiehlt Gartner Technologieanwendern nicht, sich
ausschließlich für Anbieter mit der höchsten Bewertung oder aufgrund einer
anderen Angabe zu entscheiden. Gartners Researchpublikationen spiegeln die
Meinungen der Researchorganisation von Gartner wider und sind nicht als
Tatsachenbehauptungen anzusehen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche als
auch stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich dieser Analyse aus und
übernimmt keinerlei Garantie hinsichtlich der Marktgängigkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.
und/oder ihren Tochtergesellschaften. Sie wird in den USA und weltweit genutzt
und hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.
Magic Quadrant ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen
Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
vorbehalten.
Über Quantexa
Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-
Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um
Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu
treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen
Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence-Plattform isolierte Daten in
vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von
einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere
Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren
und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen
durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC,
Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.
Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung
mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des
Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene
TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren
eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016
gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere
zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt
arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com
(http://www.quantexa.com) oder folgen Sie uns auf LinkedIn
(http://linkedin.com/company/quantexa).
Medienanfragen
K: Michael Lane, VP of External Relations
T: +1 917 450 7387
E: michaellane@quantexa.comÂ°