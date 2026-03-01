GNW-News: Quantexa zeigt auf der QuanCon 2026, wie Decision Intelligence die nächste Generation KI-gesteuerter Unternehmen vorantreibt

^ Führungskräfte globaler Unternehmen und Behörden demonstrieren, wie

kontextbasierte Intelligenz und Zusammenarbeit im Ökosystem den Weg hin zu

entscheidungsorientierten Unternehmen ebnen

Quantexa geht strategische Partnerschaft mit Moody's ein, um das KI-gesteuerte

Risikomanagement in Unternehmen voranzutreiben

LONDON, March 03, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, ein weltweit führender

Anbieter im Bereich Decision Intelligence, wird heute auf der QuanCon 2026 - dem

jährlichen globalen Kunden- und Partner-Event des Unternehmens - neue

Plattformlösungen und branchenspezifische Ökosystem-Innovationen vorstellen. Die

Fortschritte unterstreichen Quantexas Vision einer neuen Generation von KI-

fähigen Unternehmen, die durch Kontext gestärkt werden und in denen Daten,

Analytik, KI und Menschen zusammenwirken, um fundierte Entscheidungen in den

Bereichen Risiko und Compliance, Wachstum sowie operative Transformation zu

ermöglichen.

Während Unternehmen mit Datenfragmentierung und der beschleunigten Einführung

von KI konfrontiert sind, treibt Quantexa einen einheitlichen

Entscheidungsansatz voran, der es ihnen ermöglicht, disparate Daten zu

verknüpfen und deren Wert zu maximieren, realen Kontext zu schaffen und

vertrauenswürdige Intelligenz im großen Maßstab zu operationalisieren.

?Für Unternehmen waren unzusammenhängende Daten schon immer ein Problem, und nun

hat die Einführung der KI den Mangel an Kontext noch deutlicher gemacht", so

Vishal Marria, Gründer und CEO von Quantexa.?Auf der QuanCon stellen wir

Innovationen vor und zeigen, wie Unternehmen Daten- und Analytik-Silos hinter

sich lassen und zu einer wirklich vernetzten, kontextbasierten

Entscheidungsfindung übergehen. Das ist die Grundlage für vertrauenswürdige KI,

resiliente Betriebsabläufe und nachhaltiges Wachstum im kommenden Jahrzehnt."

Beschleunigung des Übergangs zu kontextgetriebener Decision Intelligence

Auf der QuanCon 2026 - kurz nachdem das Unternehmen als?Leader" im 2026

Gartner® Magic Quadrant(TM) für Decision Intelligence Platforms

(https://www.quantexa.com/resources/2026-gartner-magic-quadrant-for-decision-

intelligence-platforms/) ausgezeichnet wurde - wird Quantexa Plattformfunktionen

vorstellen, die Unternehmen dabei helfen, Decision Intelligence

branchenübergreifend operativ umzusetzen, unter anderem im Bankwesen, im

Versicherungswesen und im öffentlichen Sektor.

Zu den zentralen Themen zählen:

* KI-gestützte Decision Intelligence: Ausbau der KI-Fähigkeiten von Quantexa,

um Unternehmen dabei zu unterstützen, komplexe Entscheidungen zu erweitern

und zu automatisieren - bei gleichzeitiger Wahrung von Transparenz und

Vertrauen.

* Vertrauenswürdige Datengrundlagen: Neue Lösungen

(https://www.quantexa.com/solutions/data-modernization/), die fragmentierte

Unternehmensdaten in vernetzte, kontextbasierte Netzwerke überführen und

dadurch präzisere Erkenntnisse sowie eine skalierbare KI-Einführung ohne

klassische MDM-Ansätze ermöglichen.

* Operative Entscheidungsfindung im großen Maßstab: Erweiterungen, die es

Unternehmen erlauben, Decision Intelligence direkt in Arbeitsabläufe zu

integrieren, um Time-to-Value und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Strategische Partnerschaft mit Moody's

Auf der Veranstaltung kündigt Quantexa zudem eine strategische Partnerschaft mit

Moody's an, um Finanzinstitute dabei zu unterstützen, Risiken in einem zunehmend

komplexen globalen Umfeld besser zu verstehen und zu steuern. Im Rahmen der

Vereinbarung wird Quantexa seine Graph-Technologie mit den Daten von Moody's

integrieren, um eine aktualisierte Sicht auf Personen, Unternehmen und

Beziehungen im globalen Geschäftsumfeld bereitzustellen. Indem vertrauenswürdige

Daten mit fortschrittlichen kontextbezogenen Analysen verknüpft werden,

ermöglicht die Partnerschaft die direkte Einbettung von entscheidungsrelevanten

Informationen in Arbeitsabläufe. So können Kunden Erkenntnisse klar und präzise

in Maßnahmen umsetzen und gleichzeitig Vertrauen, Transparenz und regulatorische

Sicherheit gewährleisten.

?Eine klare und ganzheitliche Sicht auf Geschäftsbeziehungen ist entscheidend,

um vernetzte Risiken konsistent, verantwortungsvoll und mit Zuversicht zu

steuern", sagte Andrew Bockelman, Head of Banking Solutions bei Moody's.?Mit

der Vertiefung unserer Partnerschaft mit Quantexa unterstützen wir Unternehmen

dabei, von isolierten Risikobetrachtungen zu einem erstklassigen,

unternehmensweiten Risikomanagement-Framework zu gelangen."

Partner-Ökosystem: Impulse für weltweite Akzeptanz

Quantexa ehrt zudem strategische Partner, die die Einführung von Decision

Intelligence weltweit vorantreiben. Im Fokus stehen Unternehmen, die

Innovationen liefern, skalierbare Lösungen bereitstellen und messbare

Kundenergebnisse über Regionen hinweg erzielen.

* KPMG: Innovation Partner of the Year

Setzt neue Maßstäbe für Decision Intelligence durch fortschrittliche

digitale Forensik-Services der nächsten Generation und automatisierte Graph-

Analysen - mit Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Präzision, die

investigative Prozesse revolutionieren.

* PwC: Growth Partner of the Year

Treibt globale und regionale Dynamik voran, dank industrialisierter

Lösungen, grenzüberschreitender Zusammenarbeit und skalierbarer Frameworks,

die die unternehmensweite Einführung beschleunigen.

* Deloitte: Americas Partner of the Year 2026

Erweitert Decision Intelligence im öffentlichen und kommerziellen Sektor

durch tiefgehende technische Expertise, starke regionale Führung und

hochwertige Umsetzung im großen Maßstab.

* NTT Data Luweave: APAC Partner of the Year

Ermöglicht bedeutende Marktexpansion in Japan und treibt die Einführung in

APAC durch verlässliche lokale Umsetzung und starke Ökosystem-Unterstützung

voran.

* PwC: Quantexa EMEA Partner of the Year 2026

Liefert messbare Ergebnisse und herausragenden Mehrwert für Unternehmen in

EMEA und beschleunigt die Einführung von Decision Intelligence durch

integrierte, ergebnisorientierte Lösungen.

QuanCon: Die Zukunft der Decision Intelligence im Zeitalter der KI gestalten

Die QuanCon 2026 versammelt Führungskräfte, Technologen und Branchenexperten aus

aller Welt, um zu erkunden, wie kontextuelle Daten und KI die Transformation von

Unternehmen neu definieren.

Die Veranstaltung wird um 11 Uhr EST (16 Uhr GMT) live online übertragen und

steht nach der Live-Übertragung 90 Tage lang auf Abruf zur Verfügung. Zur

Anmeldung besuchen Sie bitte https://www.quancon.com/.

Über Quantexa

Quantexa ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Daten, Analysen und KI-

Software, das Pionierarbeit im Bereich Decision Intelligence leistet, um

Unternehmen dabei zu helfen, anhand von Kontextdaten sichere Entscheidungen zu

treffen. Mithilfe der neuesten Fortschritte im Bereich der künstlichen

Intelligenz wandelt unsere Decision Intelligence Platform isolierte Daten in

vernetzte, kontextbezogene Erkenntnisse um und ermöglicht so den Wandel von

einer datengesteuerten zu einer entscheidungsorientierten Organisation. Unsere

Kunden nutzen die Technologie von Quantexa, um sich zu schützen, zu optimieren

und zu wachsen, indem sie komplexe Herausforderungen im gesamten Unternehmen

durch ein modernes Management hinsichtlich Daten, Customer Intelligence, KYC,

Finanz- und Wirtschaftskriminalität, Risiko, Betrug und Sicherheit lösen.

Die Quantexa Decision Intelligence-Plattform verbessert die operative Leistung

mit über 90 % mehr Genauigkeit und einer 60-mal schnelleren Auflösung des

Analysemodells als herkömmliche Ansätze. Eine unabhängig in Auftrag gegebene

TEI-Studie von Forrester ergab, dass Kunden über einen Zeitraum von drei Jahren

eine Kapitalrendite (ROI) von 228 % erzielten. Quantexa wurde im Jahr 2016

gegründet und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter sowie mehrere

zehntausend Nutzer, die mit Milliarden von Datenpunkten auf der ganzen Welt

arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.quantexa.com

(http://www.quantexa.com/) oder folgen Sie uns auf LinkedIn

(http://linkedin.com/company/quantexa).

Medienanfragen

Michael Lane

VP External Communications

+1-917-450-7387

michaellane@quantexa.com (mailto:michaellane@quantexa.com)

Ben Davies

SourceCode Communications für Quantexa

(+44)-7963-558122

ben.davies@sourcecodecomms.com (mailto:ben.davies@sourcecodecomms.com)

Â°