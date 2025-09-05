GNW-News: Robex gibt vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums von Optionsscheinen bekannt
^QUEBEC CITY, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische
Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das
?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut
sich, die vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums vom 27. Juni 2026
(?Ablaufdatum") für seine am 27. Juni 2024 ausgegebenen börsennotierten
Stammaktien-Kaufoptionsscheine (?Optionsscheine 2024") bekannt zu geben. Die
Optionsscheine 2024 wurden ursprünglich im Zusammenhang mit der
Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens gewährt, wobei jeder Optionsschein
2024 den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie von Robex zu einem Ausübungspreis
von 2,55 CAD berechtigt.
Gemäß den Bedingungen der Optionsscheine 2024 ist Robex berechtigt, das
Ablaufdatum vorzuverlegen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs (?VWAP")
und der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange
während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen
mindestens 3,50 CAD beträgt (?Vorfälligkeitsereignis"). Weitere Einzelheiten zu
den Optionsscheinen 2024 wurden in Abschnitt 8.5(a) des Ersatzprospekts des
Unternehmens vom 8. Mai 2025 offengelegt.
Das Vorfälligkeitsereignis fand zwischen dem 2. September 2025 und dem 15.
September 2025 statt. Während dieses Zeitraums lagen der VWAP und der
Schlusskurs der Stammaktien von Robex an zehn (10) aufeinanderfolgenden
Handelstagen über 3,50 CAD. Diese Vorfälligkeit folgt auf einen anhaltenden
Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens und spiegelt die kontinuierlichen
Fortschritte bei der Entwicklung des Goldprojekts Kiniéro in Guinea wider.
Infolgedessen hat das Unternehmen beschlossen, das Ablaufdatum der
Optionsscheine 2024 auf den 18. Oktober 2025 um 17:30 Uhr (Ortszeit Toronto)
vorzuverlegen (das?Vorzeitige Ablaufdatum"). Alle Optionsscheine für 2024, die
nach dem Vorzeitigen Ablaufdatum nicht ausgeübt wurden, verfallen und sind nicht
mehr gültig.
Zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe sind 57.759.921 Optionsscheine für 2024 im
Umlauf. Wenn alle Optionsscheine 2024 vor dem Vorzeitigen Ablaufdatum ausgeübt
werden, rechnet das Unternehmen mit einem Bruttoerlös von etwa 147,3 Millionen
kanadischen Dollar.
Die Inhaber von Optionsscheinen 2024 werden aufgefordert, ihre Optionsscheine
2024 gemäß den Anweisungen auszuüben, die in der Mitteilung über die vorzeitige
Fälligkeit enthalten sind, die den eingetragenen Inhabern zugestellt wird und
auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.
Matthew Wilcox, Managing Director von Robex, dazu:
?Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für Robex dar. Die vorzeitige
Fälligkeit der Optionsscheine ist eine starke Bestätigung unserer Strategie und
Dynamik und bietet eine günstige Gelegenheit, unsere Bilanz weiter zu stärken.
Der erwartete Erlös wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten in
Kiniero, zur Unterstützung der weiteren Entwicklung der Kiniero-Mine und zur
Schaffung von Flexibilität für umfassendere Unternehmensinitiativen im Jahr
2026 verwendet werden. Mit dem ersten Goldguss in Kiniero, der für Dezember
2025 geplant ist, und der erwarteten Aufnahme der kommerziellen Produktion im
ersten Quartal 2026 treten wir in eine transformative Phase für das Unternehmen
ein."
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren- und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten
?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne
der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete
Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um
Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements
(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein
besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage
des Unternehmens zu erlangen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,
Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an
der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,
wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",
?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",
?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",
?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",
?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder
?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht
auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält
diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über
die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten
aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der
ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die
Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der
Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf
bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht
zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen
zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche
Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der
entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,
vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten
überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die
geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben
nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben
unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher
Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein
Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet;
die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur
Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der
Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen
hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen
und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das
Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die
Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")
abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;
die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Fazilitätsvereinbarung;
den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung
bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im
Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des
Unternehmens.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden
Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher
nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags
verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in
der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende
Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des
Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die
Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die
finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu
erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und
Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in
Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte
geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;
Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des
Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter
der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften
Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des
Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase
erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des
Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze,
Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt,
einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die
Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des
Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren;
Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen
Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch
ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf
Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land
importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die
Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B.
höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem
kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine
Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines
anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen
bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen
Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien;
Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen
des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an
Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen
Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder
wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die
tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau-
und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei
Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken
der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen
oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des
Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,
einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es
tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,
Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene
Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das
Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen
Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die
Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und
hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener
Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen
Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlagerstätten;
Störungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der
Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden
sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen
der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko,
dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb
des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,
dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, auf die Erlöse aus der
Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung
erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu verwenden; und
das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich
gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu
versichern.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen
beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass
die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und
erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken
könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder
Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei
helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse
des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten
Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht
geeignet.
Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie
im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,
das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter
www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Â°
