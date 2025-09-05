GNW-News: Robex gibt vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums von Optionsscheinen bekannt

^QUEBEC CITY, Sept. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische

Goldproduzent und -entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das

?Unternehmen") (ASX: RXR | TSX-V: RBX | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut

sich, die vorzeitige Fälligkeit des Ablaufdatums vom 27. Juni 2026

(?Ablaufdatum") für seine am 27. Juni 2024 ausgegebenen börsennotierten

Stammaktien-Kaufoptionsscheine (?Optionsscheine 2024") bekannt zu geben. Die

Optionsscheine 2024 wurden ursprünglich im Zusammenhang mit der

Eigenkapitalfinanzierung des Unternehmens gewährt, wobei jeder Optionsschein

2024 den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie von Robex zu einem Ausübungspreis

von 2,55 CAD berechtigt.

Gemäß den Bedingungen der Optionsscheine 2024 ist Robex berechtigt, das

Ablaufdatum vorzuverlegen, wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs (?VWAP")

und der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange

während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen

mindestens 3,50 CAD beträgt (?Vorfälligkeitsereignis"). Weitere Einzelheiten zu

den Optionsscheinen 2024 wurden in Abschnitt 8.5(a) des Ersatzprospekts des

Unternehmens vom 8. Mai 2025 offengelegt.

Das Vorfälligkeitsereignis fand zwischen dem 2. September 2025 und dem 15.

September 2025 statt. Während dieses Zeitraums lagen der VWAP und der

Schlusskurs der Stammaktien von Robex an zehn (10) aufeinanderfolgenden

Handelstagen über 3,50 CAD. Diese Vorfälligkeit folgt auf einen anhaltenden

Anstieg des Aktienkurses des Unternehmens und spiegelt die kontinuierlichen

Fortschritte bei der Entwicklung des Goldprojekts Kiniéro in Guinea wider.

Infolgedessen hat das Unternehmen beschlossen, das Ablaufdatum der

Optionsscheine 2024 auf den 18. Oktober 2025 um 17:30 Uhr (Ortszeit Toronto)

vorzuverlegen (das?Vorzeitige Ablaufdatum"). Alle Optionsscheine für 2024, die

nach dem Vorzeitigen Ablaufdatum nicht ausgeübt wurden, verfallen und sind nicht

mehr gültig.

Zum Zeitpunkt dieser Bekanntgabe sind 57.759.921 Optionsscheine für 2024 im

Umlauf. Wenn alle Optionsscheine 2024 vor dem Vorzeitigen Ablaufdatum ausgeübt

werden, rechnet das Unternehmen mit einem Bruttoerlös von etwa 147,3 Millionen

kanadischen Dollar.

Die Inhaber von Optionsscheinen 2024 werden aufgefordert, ihre Optionsscheine

2024 gemäß den Anweisungen auszuüben, die in der Mitteilung über die vorzeitige

Fälligkeit enthalten sind, die den eingetragenen Inhabern zugestellt wird und

auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Matthew Wilcox, Managing Director von Robex, dazu:

?Dies stellt einen wichtigen Meilenstein für Robex dar. Die vorzeitige

Fälligkeit der Optionsscheine ist eine starke Bestätigung unserer Strategie und

Dynamik und bietet eine günstige Gelegenheit, unsere Bilanz weiter zu stärken.

Der erwartete Erlös wird zur Finanzierung der Explorationsaktivitäten in

Kiniero, zur Unterstützung der weiteren Entwicklung der Kiniero-Mine und zur

Schaffung von Flexibilität für umfassendere Unternehmensinitiativen im Jahr

2026 verwendet werden. Mit dem ersten Goldguss in Kiniero, der für Dezember

2025 geplant ist, und der erwarteten Aufnahme der kommerziellen Produktion im

ersten Quartal 2026 treten wir in eine transformative Phase für das Unternehmen

ein."

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten

?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein

besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage

des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält

diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über

die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten

aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der

ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die

Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der

Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der

entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,

vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten

überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die

geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben

nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben

unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher

Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein

Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet;

die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur

Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der

Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen

hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen

und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das

Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die

Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")

abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;

die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Fazilitätsvereinbarung;

den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung

bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im

Rahmen der Fazilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des

Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden

Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher

nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags

verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in

der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende

Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des

Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die

Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die

finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu

erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und

Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in

Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte

geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;

Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des

Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter

der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften

Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des

Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase

erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des

Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze,

Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt,

einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die

Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des

Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren;

Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen

Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch

ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf

Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land

importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die

Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B.

höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem

kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine

Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines

anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen

bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen

Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien;

Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen

des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an

Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen

Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder

wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die

tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau-

und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei

Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken

der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen

oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des

Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,

einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es

tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,

Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und damit verbundene

Gesetze durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das

Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergbauern gerät; der Wettbewerb mit anderen

Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittunternehmern; die

Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen Führungskräften und

hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu angemessener

Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen

Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Abraumlagerstätten;

Störungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die normalerweise mit der

Mineralexploration und der Entwicklung und Produktion von Goldminen verbunden

sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das Risiko von Ausfällen

der Informationstechnologiesysteme und Cybersicherheitsbedrohungen; das Risiko,

dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb

des vorgesehenen Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,

dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, auf die Erlöse aus der

Kreditfazilität zuzugreifen oder die im Rahmen der Fazilitätsvereinbarung

erhaltenen Beträge für die vom Unternehmen festgelegten Zwecke zu verwenden; und

das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich

gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner Geschäftstätigkeit zu

versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei

helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse

des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten

Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht

geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie

im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,

das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter

www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

