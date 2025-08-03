GNW-News: Robex weiterhin im Plan für erste Goldproduktion bei Kiniero im vierten Quartal 2025

^Highlights:

* Die Bauarbeiten am Kiniero-Goldprojekt von Robex in Guinea verlaufen

weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets - die erste Goldproduktion ist

für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 vorgesehen. Das Projekt

verzeichnet seit Januar 2023 insgesamt 3?917?695 unfallfreie Arbeitsstunden

(LTI = Lost Time Injury).

* Die Bohrarbeiten in der Sabali-Grube wurden fortgesetzt. Im Juli wurden

35?518 Meter gebohrt, während 32?184 Proben noch auf ihre Analyse warten.

* Die Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk stehen kurz

vor dem Abschluss.

* Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83?% fertiggestellt. Beide CIL-

Tankreihen sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks

ausgestattet.

* Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik

und Rohrleitungen) schreiten gut voran und sind zu 22?% abgeschlossen,

errichtet oder vormontiert.

* Die Errichtung der Tanks für die Kraftstofflagerung schreitet schneller als

geplant voran.

* Der Bau des östlichen Hauptdamms der Abraumlagerstätte wird fortgesetzt.

* Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten schreitet

voran: 70?% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort

geliefert.

* Die Verlegung der Überlandrohrleitungen schreitet schneller als geplant

voran und ist zu 8,42?% abgeschlossen.

* Die Elektroarbeiten laufen: Das Team schließt gerade die Installation der

Kabeltrassen ab.

Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniero mit Aufbereitungsanlage und

Infrastruktur (19.08.2025)

Abbildung 2: Ansicht des Mahlgebäudes mit fertiggestellter Tragdecke und

Installation der SAG-Mühle (13.08.2025)

Abbildung 3: Ansicht der CIL-Anlage mit Rohrgestell und Stahlkonstruktion auf

den CIL-Tanks (19.08.2025)

Abbildung 4: Absetzbecken einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau des

Hauptdamms (13.08.2025).

Abbildung 5: Anheben des oberen Moduls eines CIL-Tanks (10.08.2025)

QUÉBEC, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und

-entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das?Unternehmen") (ASX: RXR |

TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort

Kiniero in Guinea, Westafrika, für den Monat August 2025 bekannt. Robex ist auf

dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste

Goldförderung in Kiniero zu erzielen.

Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Chief Executive Officer von Robex, erklärt:

?Wir befinden uns nun in den letzten Monaten der Bauphase. Dank des hohen

Engagements unserer Teams werden jeden Monat weitere Teile der Anlage in Kiniero

fertiggestellt. Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Monat weitere

Arbeiten abschließen können, wobei alle wichtigen Komponenten planmäßig oder

sogar vorzeitig fertiggestellt werden, sodass wir unser Ziel erreichen, im

vierten Quartal die erste Goldproduktion aufzunehmen.

Nachdem die Bohrungen in Mansounia im letzten Monat abgeschlossen wurden,

konzentrierten sich die Qualitätskontrollbohrungen auf Sabali, wo wir im Juli

mehr als 35?000 Meter gebohrt haben. Wir erwarten noch einige Ergebnisse aus

Mansounia und zahlreiche aus Sabali, da dieses Programm kurz vor dem Abschluss

steht. Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse der Bohrungen in Sabali in

den kommenden Wochen veröffentlichen können.

Es ist schön, wie das Projekt Gestalt annimmt und mit welchem Engagement unsere

Teams vor Ort daran arbeiten, unser Ziel der ersten Goldproduktion zu

erreichen."

Baufortschritt in Kiniero

Die Bauarbeiten in Kiniero verlaufen weiterhin planmäßig, wobei die

Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk im August

abgeschlossen werden sollen. Der letzte Hub der ROM-Wand des Oxidbrechers und

die Bodenplatte für die Kraftstofftanks des Kraftwerks sollen noch in diesem

Monat fertiggestellt werden.

Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83?% fertiggestellt. Beide CIL-Tankreihen

sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks ausgestattet. In

einigen Tanks der CIL-Reihe B sind noch kleinere Arbeiten an der

Innenauskleidung ausstehend. Drei Module der CIL-Reihe A und ein Modul der CIL-

Reihe B sind fertiggestellt. Die Vormontage der CIL-Rührwerke und der

Zwischengitter zwischen den Tanks hat begonnen.

Die Arbeiten an den kleineren Tanks der Verarbeitungsanlage, darunter Elutions-,

Pregnant-Solution- und Wassertanks, sind im Gange; alle für das Projekt

benötigten Fertigungsmaterialien sind fertiggestellt und werden derzeit zum

Standort transportiert. Die Errichtung der Tanks für die Brennstofflagerung

schreitet schneller als geplant voran.

Die Lagergehäuse der SAG-Mühle wurden auf den Fundamenten installiert und

ausgerichtet. Sechs Segmente des SAG-Mühlengehäuses wurden montiert, die

Verschraubung der Flansche ist im Gange. Die Köpfe und Zapfen der SAG-Mühle sind

im Hafen angekommen und warten auf die Zollabfertigung. Die Schmieraggregate der

SAG-Mühle wurden an Ort und Stelle positioniert.

Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik und

Rohrleitungen) schreiten gut voran: 370 Tonnen (22?% fertiggestellt) wurden

bereits montiert oder vormontiert in den Bereichen Primärzerkleinerung,

Rückförderung, Mahlen, Rohrbrücken und Laugung.

Der Bau des östlichen Hauptdamms der TSF wird bei geeigneten Wetterbedingungen

fortgesetzt. Er befindet sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 416?m im

nördlichen Abschnitt und 411?m im südlichen Abschnitt.

Die Mobilisierung des Elektroteams wurde im Juli fortgesetzt, wobei die ersten

Arbeiten in der gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk begonnen haben und

die Zahl der Mitarbeiter im August und September stetig gestiegen ist. Die

Installation der Kabeltrassen schreitet in der gesamten Anlage und im Kraftwerk

gut voran, wobei die Installation aller Leitern in den Schalträumen kurz vor dem

Abschluss steht. Die unterirdische Hochspannungs-Kabelkanalinfrastruktur in der

gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk steht kurz vor der Fertigstellung.

Die ersten Installationen der Hochspannungs-Schaltanlagen beginnen in den

kommenden Tagen.

Die Installation der Mühlen schreitet stetig voran, wobei das Team Mitte August

verstärkt wurde, um gleichzeitig mit den Arbeiten an der SAG- und der Kugelmühle

zu beginnen.

Betrieb

Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten verläuft planmäßig:

70?% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort geliefert.

Die restliche Ausrüstung wird voraussichtlich bis zum 30. August 2025

eintreffen, während die Lieferung der zweiten Tranche für den 30. September

2025 geplant ist und weiterhin im Zeitplan liegt. Die Erschließungsarbeiten im

Bergwerk verlaufen planmäßig.

Die Mobilisierung des Bohr- und Sprengauftragnehmers ist im Gange und verläuft

weiterhin planmäßig.

Abbildung 6: Verlauf der Stahlbauarbeiten am Vorbrecher (13.08.2025)

Abbildung 7: Innenansicht der Reclaim-Kammer (19.08.2025)

Abbildung 8: Kraftwerk mit beginnenden Stahlbauarbeiten und nahezu

fertiggestelltem Schaltraum (13.08.2025)

Abbildung 9: Qualitätskontrollbohrungen in der Sabali-Grube und Bau der

Transportstraße zur Verarbeitungsanlage (19.08.2025)

Abbildung 10: Einer von vier Kraftwerksmotoren wird auf einen Lkw verladen, um

zum Standort transportiert zu werden (11.08.2025)

Abbildung 11: Eines von vier Segmenten des Kugelmühlengehäuses überquert den

Niger auf dem Weg zum Standort (08.08.2025)

Nächste Schritte

* Fortsetzung der Stahlbauarbeiten innerhalb der Verarbeitungsanlage, um

Arbeitsbereiche für Elektroarbeiten zu schaffen.

* Fortsetzung der Installation der mechanischen Ausrüstung, sobald sie an der

Baustelle eintrifft.

* Beginn der Rohrleitungsinstallation innerhalb der Verarbeitungsanlage,

sobald die Materialien an der Baustelle eintreffen.

* Fortsetzung der Installation der Mühlen.

* Fertigstellung der Stahlkonstruktion des Kraftwerksgebäudes und Beginn der

Installation der Nebenausrüstung im Inneren des Gebäudes.

* Vergabe der Betriebs- und Wartungsverträge für Labor und Kraftwerk.

* Fortsetzung der Arbeiten zur Minenerschließung.

* Weiterführung der Bohrarbeiten in der Grube Sabali.

* Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem ausgewählten Anbieter über

Lieferung, Installation und Betrieb der PV-Solaranlage.

Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniero

planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu

beginnen.

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten

?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein

besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage

des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält

diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über

die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten

aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der

ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die

Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der

Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der

entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,

vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten

überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die

geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben

nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben

unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher

Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein

Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet;

die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur

Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der

Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen

hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen

und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das

Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die

Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")

abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;

die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Faszilitätsvereinbarung;

den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung

bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im

Rahmen der Faszilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des

Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden

Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher

nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags

verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in

der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende

Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des

Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die

Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die

finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu

erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und

Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in

Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte

geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;

Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des

Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter

der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften

Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des

Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase

erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des

Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze,

Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt,

einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die

Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des

Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren;

Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen

Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch

ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf

Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land

importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die

Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B.

höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem

kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine

Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines

anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen

bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen

Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien;

Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen

des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an

Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen

Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder

wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die

tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau-

und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei

Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken

der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen

oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des

Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,

einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es

tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,

Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und verwandte Gesetze

durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in

Konflikte mit Kleinbergleuten gerät; der Wettbewerb mit anderen

Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittauftragnehmern;

die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonen im Management und

hochqualifizierten Fachkräften; der Zugang des Unternehmens zu angemessener

Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen

Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Rückhaltebecken für

Bergbauabfälle; Unterbrechungen in den Lieferketten; Gefahren und Risiken, die

normalerweise mit der Mineralexploration sowie der Entwicklung und Produktion im

Goldbergbau verbunden sind; witterungs- und klimabedingte Probleme; das Risiko

von Ausfällen der IT-Systeme und Bedrohungen durch Cyberangriffe; das Risiko,

dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb

des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,

dass der Kreditnehmer keinen Zugang zu den Erlösen der Kreditfazilität erhält

oder die im Rahmen des Facility Agreement erhaltenen Beträge nicht für die vom

Unternehmen festgelegten Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das

Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen

Risiken im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten zu versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei

helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse

des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten

Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht

geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie

im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,

das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter

www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

