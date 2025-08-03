GNW-News: Robex weiterhin im Plan für erste Goldproduktion bei Kiniero im vierten Quartal 2025
^Highlights:
* Die Bauarbeiten am Kiniero-Goldprojekt von Robex in Guinea verlaufen
weiterhin planmäßig und im Rahmen des Budgets - die erste Goldproduktion ist
für das vierte Quartal des Kalenderjahres 2025 vorgesehen. Das Projekt
verzeichnet seit Januar 2023 insgesamt 3?917?695 unfallfreie Arbeitsstunden
(LTI = Lost Time Injury).
* Die Bohrarbeiten in der Sabali-Grube wurden fortgesetzt. Im Juli wurden
35?518 Meter gebohrt, während 32?184 Proben noch auf ihre Analyse warten.
* Die Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk stehen kurz
vor dem Abschluss.
* Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83?% fertiggestellt. Beide CIL-
Tankreihen sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks
ausgestattet.
* Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik
und Rohrleitungen) schreiten gut voran und sind zu 22?% abgeschlossen,
errichtet oder vormontiert.
* Die Errichtung der Tanks für die Kraftstofflagerung schreitet schneller als
geplant voran.
* Der Bau des östlichen Hauptdamms der Abraumlagerstätte wird fortgesetzt.
* Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten schreitet
voran: 70?% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort
geliefert.
* Die Verlegung der Überlandrohrleitungen schreitet schneller als geplant
voran und ist zu 8,42?% abgeschlossen.
* Die Elektroarbeiten laufen: Das Team schließt gerade die Installation der
Kabeltrassen ab.
Abbildung 1: Luftaufnahme des Standorts Kiniero mit Aufbereitungsanlage und
Infrastruktur (19.08.2025)
Abbildung 2: Ansicht des Mahlgebäudes mit fertiggestellter Tragdecke und
Installation der SAG-Mühle (13.08.2025)
Abbildung 3: Ansicht der CIL-Anlage mit Rohrgestell und Stahlkonstruktion auf
den CIL-Tanks (19.08.2025)
Abbildung 4: Absetzbecken einschließlich Umfang der Auskleidung und Bau des
Hauptdamms (13.08.2025).
Abbildung 5: Anheben des oberen Moduls eines CIL-Tanks (10.08.2025)
QUÉBEC, Aug. 27, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent und
-entwickler Robex Resources Inc. (?Robex" oder das?Unternehmen") (ASX: RXR |
TSX-V: RBX) gibt ein Update zum Baufortschritt seines Goldprojekts am Standort
Kiniero in Guinea, Westafrika, für den Monat August 2025 bekannt. Robex ist auf
dem besten Weg, im vierten Quartal des Kalenderjahres 2025 die erste
Goldförderung in Kiniero zu erzielen.
Matthew Wilcox, Geschäftsführer und Chief Executive Officer von Robex, erklärt:
?Wir befinden uns nun in den letzten Monaten der Bauphase. Dank des hohen
Engagements unserer Teams werden jeden Monat weitere Teile der Anlage in Kiniero
fertiggestellt. Wir gehen davon aus, dass wir im kommenden Monat weitere
Arbeiten abschließen können, wobei alle wichtigen Komponenten planmäßig oder
sogar vorzeitig fertiggestellt werden, sodass wir unser Ziel erreichen, im
vierten Quartal die erste Goldproduktion aufzunehmen.
Nachdem die Bohrungen in Mansounia im letzten Monat abgeschlossen wurden,
konzentrierten sich die Qualitätskontrollbohrungen auf Sabali, wo wir im Juli
mehr als 35?000 Meter gebohrt haben. Wir erwarten noch einige Ergebnisse aus
Mansounia und zahlreiche aus Sabali, da dieses Programm kurz vor dem Abschluss
steht. Wir gehen davon aus, dass wir die Ergebnisse der Bohrungen in Sabali in
den kommenden Wochen veröffentlichen können.
Es ist schön, wie das Projekt Gestalt annimmt und mit welchem Engagement unsere
Teams vor Ort daran arbeiten, unser Ziel der ersten Goldproduktion zu
erreichen."
Baufortschritt in Kiniero
Die Bauarbeiten in Kiniero verlaufen weiterhin planmäßig, wobei die
Betonarbeiten für die Verarbeitungsanlage und das Kraftwerk im August
abgeschlossen werden sollen. Der letzte Hub der ROM-Wand des Oxidbrechers und
die Bodenplatte für die Kraftstofftanks des Kraftwerks sollen noch in diesem
Monat fertiggestellt werden.
Die vor Ort errichteten Tanks sind zu 83?% fertiggestellt. Beide CIL-Tankreihen
sind abgeschlossen und mit Laufrinnen zwischen den Tanks ausgestattet. In
einigen Tanks der CIL-Reihe B sind noch kleinere Arbeiten an der
Innenauskleidung ausstehend. Drei Module der CIL-Reihe A und ein Modul der CIL-
Reihe B sind fertiggestellt. Die Vormontage der CIL-Rührwerke und der
Zwischengitter zwischen den Tanks hat begonnen.
Die Arbeiten an den kleineren Tanks der Verarbeitungsanlage, darunter Elutions-,
Pregnant-Solution- und Wassertanks, sind im Gange; alle für das Projekt
benötigten Fertigungsmaterialien sind fertiggestellt und werden derzeit zum
Standort transportiert. Die Errichtung der Tanks für die Brennstofflagerung
schreitet schneller als geplant voran.
Die Lagergehäuse der SAG-Mühle wurden auf den Fundamenten installiert und
ausgerichtet. Sechs Segmente des SAG-Mühlengehäuses wurden montiert, die
Verschraubung der Flansche ist im Gange. Die Köpfe und Zapfen der SAG-Mühle sind
im Hafen angekommen und warten auf die Zollabfertigung. Die Schmieraggregate der
SAG-Mühle wurden an Ort und Stelle positioniert.
Die SMP-Arbeiten (Structural, Mechanical & Piping: Konstruktion, Mechanik und
Rohrleitungen) schreiten gut voran: 370 Tonnen (22?% fertiggestellt) wurden
bereits montiert oder vormontiert in den Bereichen Primärzerkleinerung,
Rückförderung, Mahlen, Rohrbrücken und Laugung.
Der Bau des östlichen Hauptdamms der TSF wird bei geeigneten Wetterbedingungen
fortgesetzt. Er befindet sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 416?m im
nördlichen Abschnitt und 411?m im südlichen Abschnitt.
Die Mobilisierung des Elektroteams wurde im Juli fortgesetzt, wobei die ersten
Arbeiten in der gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk begonnen haben und
die Zahl der Mitarbeiter im August und September stetig gestiegen ist. Die
Installation der Kabeltrassen schreitet in der gesamten Anlage und im Kraftwerk
gut voran, wobei die Installation aller Leitern in den Schalträumen kurz vor dem
Abschluss steht. Die unterirdische Hochspannungs-Kabelkanalinfrastruktur in der
gesamten Verarbeitungsanlage und im Kraftwerk steht kurz vor der Fertigstellung.
Die ersten Installationen der Hochspannungs-Schaltanlagen beginnen in den
kommenden Tagen.
Die Installation der Mühlen schreitet stetig voran, wobei das Team Mitte August
verstärkt wurde, um gleichzeitig mit den Arbeiten an der SAG- und der Kugelmühle
zu beginnen.
Betrieb
Die Mobilisierung des Auftragnehmers für die Bergbauarbeiten verläuft planmäßig:
70?% der Ausrüstung der ersten Tranche wurden bereits an den Standort geliefert.
Die restliche Ausrüstung wird voraussichtlich bis zum 30. August 2025
eintreffen, während die Lieferung der zweiten Tranche für den 30. September
2025 geplant ist und weiterhin im Zeitplan liegt. Die Erschließungsarbeiten im
Bergwerk verlaufen planmäßig.
Die Mobilisierung des Bohr- und Sprengauftragnehmers ist im Gange und verläuft
weiterhin planmäßig.
Abbildung 6: Verlauf der Stahlbauarbeiten am Vorbrecher (13.08.2025)
Abbildung 7: Innenansicht der Reclaim-Kammer (19.08.2025)
Abbildung 8: Kraftwerk mit beginnenden Stahlbauarbeiten und nahezu
fertiggestelltem Schaltraum (13.08.2025)
Abbildung 9: Qualitätskontrollbohrungen in der Sabali-Grube und Bau der
Transportstraße zur Verarbeitungsanlage (19.08.2025)
Abbildung 10: Einer von vier Kraftwerksmotoren wird auf einen Lkw verladen, um
zum Standort transportiert zu werden (11.08.2025)
Abbildung 11: Eines von vier Segmenten des Kugelmühlengehäuses überquert den
Niger auf dem Weg zum Standort (08.08.2025)
Nächste Schritte
* Fortsetzung der Stahlbauarbeiten innerhalb der Verarbeitungsanlage, um
Arbeitsbereiche für Elektroarbeiten zu schaffen.
* Fortsetzung der Installation der mechanischen Ausrüstung, sobald sie an der
Baustelle eintrifft.
* Beginn der Rohrleitungsinstallation innerhalb der Verarbeitungsanlage,
sobald die Materialien an der Baustelle eintreffen.
* Fortsetzung der Installation der Mühlen.
* Fertigstellung der Stahlkonstruktion des Kraftwerksgebäudes und Beginn der
Installation der Nebenausrüstung im Inneren des Gebäudes.
* Vergabe der Betriebs- und Wartungsverträge für Labor und Kraftwerk.
* Fortsetzung der Arbeiten zur Minenerschließung.
* Weiterführung der Bohrarbeiten in der Grube Sabali.
* Unterzeichnung der Vereinbarung mit dem ausgewählten Anbieter über
Lieferung, Installation und Betrieb der PV-Solaranlage.
Robex ist weiterhin sehr gut positioniert, um den Bau des Projekts Kiniero
planmäßig voranzutreiben und im vierten Quartal 2025 mit der Goldproduktion zu
beginnen.
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren- und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten
?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne
der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete
Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um
Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements
(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein
besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage
des Unternehmens zu erlangen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,
Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an
der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,
wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",
?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",
?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",
?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",
?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder
?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht
auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält
diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über
die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten
aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der
ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die
Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der
Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf
bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht
zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen
zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche
Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der
entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,
vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten
überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die
geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben
nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben
unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher
Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein
Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet;
die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur
Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der
Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen
hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen
und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das
Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die
Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")
abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;
die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Faszilitätsvereinbarung;
den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung
bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im
Rahmen der Faszilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des
Unternehmens.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden
Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher
nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags
verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in
der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende
Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des
Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die
Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die
finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu
erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und
Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in
Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte
geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;
Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des
Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter
der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften
Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des
Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase
erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des
Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze,
Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt,
einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die
Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des
Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren;
Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen
Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch
ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf
Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land
importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die
Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B.
höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem
kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine
Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines
anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen
bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen
Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien;
Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen
des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an
Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen
Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder
wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die
tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau-
und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei
Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken
der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen
oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des
Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,
einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es
tätig ist; das Risiko von Verstößen gegen geltende Antikorruptionsgesetze,
Exportkontrollvorschriften, Wirtschaftssanktionsprogramme und verwandte Gesetze
durch das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko, dass das Unternehmen in
Konflikte mit Kleinbergleuten gerät; der Wettbewerb mit anderen
Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittauftragnehmern;
die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonen im Management und
hochqualifizierten Fachkräften; der Zugang des Unternehmens zu angemessener
Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen
Verbindlichkeiten des Unternehmens in Bezug auf seine Rückhaltebecken für
Bergbauabfälle; Unterbrechungen in den Lieferketten; Gefahren und Risiken, die
normalerweise mit der Mineralexploration sowie der Entwicklung und Produktion im
Goldbergbau verbunden sind; witterungs- und klimabedingte Probleme; das Risiko
von Ausfällen der IT-Systeme und Bedrohungen durch Cyberangriffe; das Risiko,
dass das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien an der ASX nicht innerhalb
des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko,
dass der Kreditnehmer keinen Zugang zu den Erlösen der Kreditfazilität erhält
oder die im Rahmen des Facility Agreement erhaltenen Beträge nicht für die vom
Unternehmen festgelegten Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das
Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen
Risiken im Zusammenhang mit seinen Tätigkeiten zu versichern.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen
beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass
die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und
erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken
könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder
Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei
helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse
des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten
Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht
geeignet.
Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie
im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,
das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter
www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
