GNW-News: Robex gibt Änderungen an der Fazilitätsvereinbarung mit Sprott bekannt

^QUÉBEC, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent

und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das?Unternehmen") (ASX: RXR |

Wer­bung Wer­bung

TSX-V: RBX | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut sich, ein Update zu seiner

vorrangig besicherten Fazilität in Höhe von 130?Millionen US-Dollar mit Sprott

Resource Lending (?Sprott") bereitzustellen, die die Entwicklung des Kiniéro-

Goldprojekts in Guinea absichert.

Hintergrund der Fazilität

Am 17. März 2025 schloss das Unternehmen mit Sprott als Agent und Lead Arranger

Wer­bung Wer­bung

ein Senior Facility Agreement (?SFA") in Höhe von 130 Millionen US-Dollar ab.

Nach Erfüllung der anfänglichen aufschiebenden Bedingungen tätigte Robex am 19.

März 2025 seine erste Auszahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar und stellte

damit die Finanzierung für den Bau des Kiniéro-Projekts sicher.

Änderungen an der Fazilitätsvereinbarung mit Sprott

Robex und Sprott haben Änderungen am SFA vereinbart. Gemäß den überarbeiteten

Wer­bung Wer­bung

Bedingungen erhält Robex nun Zugang zu 90?Millionen US-Dollar der verbleibenden

Fazilität in Höhe von 105?Millionen US-Dollar, ohne dass die Abbaugenehmigungen

und Bergbaukonvention für Mansounia erforderlich sind. Dies beinhaltet eine

sofortige Auszahlung von 30 Millionen US-Dollar sowie weitere 60 Millionen US-

Dollar, die sich auf einem Debt Proceeds Account befinden und den üblichen

Freigabebedingungen unterliegen.

Die übrigen 15 Millionen US-Dollar befinden sich ebenfalls auf dem Debt Proceeds

Account und sind vom Erhalt der Abbaugenehmigungen und Bergbaukonvention für

Mansounia abhängig. Der Betrag ist bis zum Erhalt bzw. bis zum 31. Dezember

2026 verfügbar, je nachdem, was früher eintritt. Danach werden die Mittel,

sofern keine anderweitige Genehmigung vorliegt, an Sprott zurückgezahlt. Darüber

hinaus verkürzt sich die Laufzeit des SFA vom 31. März 2030 auf den 31. März

2029, wenn die Abbaugenehmigungen für Mansounia nicht vor dem 31. März 2029

erteilt werden.

Im Rahmen der geänderten SFA-Bedingungen wird Robex einen Liquidity Coverage

Account (?LCA") einrichten. Der LCA soll mit bis zu 65 Millionen US-Dollar

finanziert werden, und zwar durch:

* Optionsscheinerlöse über 11 Millionen US-Dollar bis zu einer maximalen

Einlage von 55 Millionen US-Dollar; und

* 40 % des überschüssigen Cashflows, beginnend am 30. September 2026, bis das

Konto den Zielsaldo erreicht.

Wichtig ist, dass der Saldo des LCA Robex zur Verfügung steht, sobald die

Abbaugenehmigungen und Bergbaukonvention für Mansounia vorliegen.

Matt Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:

?Die geänderten Kreditbedingungen mit Sprott stellen einen bedeutenden

Meilenstein für Robex dar und bieten eine größere Finanzierungsflexibilität, um

die Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts voranzutreiben. Die Möglichkeit, auf

einen wesentlichen Teil der Fazilität zuzugreifen, ohne sofort die Genehmigungen

für Mansounia einholen zu müssen, spiegelt die Stärke unserer Beziehung zu

Sprott und das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in unser Team und unser

Projekt wider. Wir bleiben darauf fokussiert, Mehrwert für unsere Aktionäre zu

schaffen, während wir auf den ersten Goldguss im Dezember 2025 hinarbeiten."

Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter

(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture

Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit

dieser Pressemitteilung.

Robex Resources Inc.

Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer

Alain William, Chief Financial Officer

E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)

www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)

Investoren- und Medienanfragen:

Nathan Ryan

NWR Communications

+61 420 582 887

nathan.ryan@nwrcommunications.com.au

(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten

?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne

der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete

Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um

Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements

(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein

besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage

des Unternehmens zu erlangen.

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,

Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des

Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an

der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,

wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",

?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",

?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",

?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",

?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder

?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den

zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht

auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält

diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über

die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten

aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der

ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die

Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der

Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf

bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht

zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen

oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,

Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen

zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,

dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche

Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die

Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der

entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,

vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten

überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die

geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben

nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben

unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher

Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein

Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet;

die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur

Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der

Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen

hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen

und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das

Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die

Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")

abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;

die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Faszilitätsvereinbarung;

den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung

bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im

Rahmen der Faszilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des

Unternehmens.

Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den

zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt

auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden

Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher

nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags

verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in

der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende

Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des

Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die

Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die

finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu

erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und

Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in

Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte

geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;

Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des

Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter

der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften

Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des

Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase

erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des

Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze,

Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt,

einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die

Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des

Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren;

Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen

Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch

ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf

Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land

importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die

Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B.

höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem

kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine

Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines

anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen

bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen

Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien;

Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen

des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an

Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen

Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder

wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die

tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau-

und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei

Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken

der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen

oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen

Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des

Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,

einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es

tätig ist; das Risiko, dass das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko,

dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergleuten gerät; Wettbewerb mit

anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von

Drittauftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen

Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu

angemessener Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen

Verbindlichkeiten des Unternehmens hinsichtlich seiner

Abraumhalden; Unterbrechungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die

üblicherweise mit der Mineralexploration und der Erschließung und Produktion von

Goldminen verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das

Risiko von Ausfällen von Informationstechnologiesystemen und Bedrohungen der

Cybersicherheit; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner

Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder

überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht auf

die Erlöse aus der Kreditfazilität zugreifen oder einen im Rahmen der

Kreditvereinbarung erhaltenen Betrag nicht für die vom Unternehmen angegebenen

Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht

in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner

Geschäftstätigkeit zu versichern.

Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen

Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder

Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen

beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass

die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder

beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und

erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken

könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht

garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig

erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich

von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen

zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder

Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf

zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei

helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse

des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten

Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht

geeignet.

Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die

Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie

im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,

das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca

(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter

www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser

Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Â°