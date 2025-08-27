GNW-News: Robex gibt Änderungen an der Fazilitätsvereinbarung mit Sprott bekannt
^QUÉBEC, Sept. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der westafrikanische Goldproduzent
und -entwickler Robex Resources Inc (?Robex" oder das?Unternehmen") (ASX: RXR |
TSX-V: RBX | OTC: RSRBF | Börse Frankfurt: RB4) freut sich, ein Update zu seiner
vorrangig besicherten Fazilität in Höhe von 130?Millionen US-Dollar mit Sprott
Resource Lending (?Sprott") bereitzustellen, die die Entwicklung des Kiniéro-
Goldprojekts in Guinea absichert.
Hintergrund der Fazilität
Am 17. März 2025 schloss das Unternehmen mit Sprott als Agent und Lead Arranger
ein Senior Facility Agreement (?SFA") in Höhe von 130 Millionen US-Dollar ab.
Nach Erfüllung der anfänglichen aufschiebenden Bedingungen tätigte Robex am 19.
März 2025 seine erste Auszahlung in Höhe von 25 Millionen US-Dollar und stellte
damit die Finanzierung für den Bau des Kiniéro-Projekts sicher.
Änderungen an der Fazilitätsvereinbarung mit Sprott
Robex und Sprott haben Änderungen am SFA vereinbart. Gemäß den überarbeiteten
Bedingungen erhält Robex nun Zugang zu 90?Millionen US-Dollar der verbleibenden
Fazilität in Höhe von 105?Millionen US-Dollar, ohne dass die Abbaugenehmigungen
und Bergbaukonvention für Mansounia erforderlich sind. Dies beinhaltet eine
sofortige Auszahlung von 30 Millionen US-Dollar sowie weitere 60 Millionen US-
Dollar, die sich auf einem Debt Proceeds Account befinden und den üblichen
Freigabebedingungen unterliegen.
Die übrigen 15 Millionen US-Dollar befinden sich ebenfalls auf dem Debt Proceeds
Account und sind vom Erhalt der Abbaugenehmigungen und Bergbaukonvention für
Mansounia abhängig. Der Betrag ist bis zum Erhalt bzw. bis zum 31. Dezember
2026 verfügbar, je nachdem, was früher eintritt. Danach werden die Mittel,
sofern keine anderweitige Genehmigung vorliegt, an Sprott zurückgezahlt. Darüber
hinaus verkürzt sich die Laufzeit des SFA vom 31. März 2030 auf den 31. März
2029, wenn die Abbaugenehmigungen für Mansounia nicht vor dem 31. März 2029
erteilt werden.
Im Rahmen der geänderten SFA-Bedingungen wird Robex einen Liquidity Coverage
Account (?LCA") einrichten. Der LCA soll mit bis zu 65 Millionen US-Dollar
finanziert werden, und zwar durch:
* Optionsscheinerlöse über 11 Millionen US-Dollar bis zu einer maximalen
Einlage von 55 Millionen US-Dollar; und
* 40 % des überschüssigen Cashflows, beginnend am 30. September 2026, bis das
Konto den Zielsaldo erreicht.
Wichtig ist, dass der Saldo des LCA Robex zur Verfügung steht, sobald die
Abbaugenehmigungen und Bergbaukonvention für Mansounia vorliegen.
Matt Wilcox, Managing Director und CEO von Robex, dazu:
?Die geänderten Kreditbedingungen mit Sprott stellen einen bedeutenden
Meilenstein für Robex dar und bieten eine größere Finanzierungsflexibilität, um
die Entwicklung des Kiniéro-Goldprojekts voranzutreiben. Die Möglichkeit, auf
einen wesentlichen Teil der Fazilität zuzugreifen, ohne sofort die Genehmigungen
für Mansounia einholen zu müssen, spiegelt die Stärke unserer Beziehung zu
Sprott und das anhaltende Vertrauen des Unternehmens in unser Team und unser
Projekt wider. Wir bleiben darauf fokussiert, Mehrwert für unsere Aktionäre zu
schaffen, während wir auf den ersten Goldguss im Dezember 2025 hinarbeiten."
Diese Mitteilung wurde vom Managing Director genehmigt.
Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter
(entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture
Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit
dieser Pressemitteilung.
Robex Resources Inc.
Matthew Wilcox, Managing Director und Chief Executive Officer
Alain William, Chief Financial Officer
E-Mail: investor@robexgold.com (mailto:investor@robexgold.com)
www.robexgold.com (http://www.robexgold.com/)
Investoren- und Medienanfragen:
Nathan Ryan
NWR Communications
+61 420 582 887
nathan.ryan@nwrcommunications.com.au
(mailto:nathan.ryan@nwrcommunications.com.au)
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen enthalten
?zukunftsgerichtete Aussagen" und?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne
der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hier als?zukunftsgerichtete
Aussagen" bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um
Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements
(?Management") zu liefern, die es Investoren und anderen ermöglichen, ein
besseres Verständnis der Geschäftspläne und der finanziellen Leistung und Lage
des Unternehmens zu erlangen.
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die Schätzungen, Erwartungen, Prognosen,
Ziele, Vorhersagen, Zukunftsprognosen oder Strategien des Unternehmens oder des
Managements beschreiben, können?zukunftsgerichtete Aussagen" sein und sind an
der Verwendung des Konjunktivs oder zukunftsgerichteter Aussagen zu erkennen,
wie z. B.?anstreben",?antizipieren",?annehmen",?glauben",?können",
?erwägen",?fortsetzen",?könnten",?schätzen",?erwarten",?prognostizieren",
?zukünftig",?Prognose",?anleiten",?Hinweis",?beabsichtigen",?Absicht",
?wahrscheinlich",?möglicherweise",?könnte",?Zielsetzung",?Chance",
?Aussicht",?Plan",?Potenzial",?sollte",?Strategie",?Ziel",?wird" oder
?würde" oder die Verneinung davon oder andere Variationen davon. Zu den
zukunftsgerichteten Aussagen zählen auch alle anderen Aussagen, die sich nicht
auf historische Fakten beziehen. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält
diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf den Vertrag über
die Fazilität, einschließlich der Erfüllung der darin festgelegten
aufschiebenden Bedingungen, der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der
ersten Inanspruchnahme zu verwenden, der Fähigkeit des Unternehmens, die
Kreditfazilität für jede nachfolgende Inanspruchnahme in Anspruch zu nehmen, der
Entwicklung des Kiniero-Goldprojekts und der Ausgabe von Bonusaktien.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf
bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, die, falls sie nicht
zutreffen, dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen
oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen,
Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen Aussagen oder Informationen
zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Es kann nicht garantiert werden,
dass sich solche Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Solche
Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter: die
Fähigkeit, die Pläne des Unternehmens für das Kiniero-Goldprojekt, wie in der
entsprechenden Machbarkeitsstudie dargestellt und gegebenenfalls aktualisiert,
vollständig und entsprechend dem zuvor vom Unternehmen kommunizierten
überarbeiteten Zeitplan umzusetzen; die Fähigkeit des Unternehmens, die
geplanten Explorations- und Erschließungsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben
nachteiliger Bedingungen im Kiniero-Goldprojekt; das Ausbleiben
unvorhergesehener betrieblicher Verzögerungen; das Ausbleiben wesentlicher
Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; ein
Goldpreisniveau, das die Rentabilität des Kiniero-Goldprojekts gewährleistet;
die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur
Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu beschaffen; die Realisierung der
Mineralressourcen- und Mineralreserven gemäß den Schätzungen; Annahmen
hinsichtlich der aktuellen und zukünftigen Geschäftsstrategien sowie der lokalen
und globalen geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, in denen das
Unternehmen tätig ist bzw. tätig sein wird; die Fähigkeit des Unternehmens, die
Notierung seiner Stammaktien an der Australian Securities Exchange (?ASX")
abzuschließen und den voraussichtlichen Zeitpunkt dieser Notierung einzuhalten;
die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen gemäß der Faszilitätsvereinbarung;
den Zugang des Kreditnehmers zu den im Rahmen der Faszilitätsvereinbarung
bereitgestellten Mitteln; die zweckgebundene Verwendung der vom Kreditnehmer im
Rahmen der Faszilitätsvereinbarung erhaltenen Beträge gemäß den Vorgaben des
Unternehmens.
Bestimmte wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen in den
zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf: das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht in der Lage ist, die aufschiebenden
Bedingungen für die Inanspruchnahme des Kreditvertrags zu erfüllen, und daher
nicht in der Lage ist, einen Teil oder den gesamten im Rahmen des Kreditvertrags
verfügbaren Kapitalbetrag zu leihen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in
der Lage ist, einen ausreichenden Cashflow zu generieren oder nachfolgende
Fremd- oder Eigenkapitalfinanzierungen abzuschließen, um die im Rahmen des
Facility Agreement geliehenen Beträge zurückzuzahlen; das Risiko, dass die
Schuldner im Rahmen des Facility Agreement nicht in der Lage sind, die
finanziellen und sonstigen Verpflichtungen im Rahmen des Facility Agreement zu
erfüllen, was zu einem Event of Default führt; geopolitische Risiken und
Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten in
Westafrika, einschließlich der Unfähigkeit des Unternehmens, seine Rechte
geltend zu machen, und der Möglichkeit von Unruhen und zivilem Ungehorsam;
Schwankungen des Goldpreises; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen des
Unternehmens zu Mineralreserven und Mineralressourcen; der spekulative Charakter
der Mineralexploration und -erschließung; die Ersetzung der erschöpften
Mineralreserven des Unternehmens; die begrenzte Anzahl von Projekten des
Unternehmens; das Risiko, dass das Kiniero-Goldprojekt nie die Produktionsphase
erreichen wird (auch aufgrund fehlender Finanzierung); der Kapitalbedarf des
Unternehmens und der Zugang zu Finanzmitteln; Änderungen der Gesetze,
Vorschriften und Rechnungslegungsstandards, denen das Unternehmen unterliegt,
einschließlich der Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, und die
Auswirkungen dieser Gesetze, Vorschriften und Standards auf die Aktivitäten des
Unternehmens; an Dritte zu zahlende Kapitalbeteiligungen und Lizenzgebühren;
Preisvolatilität und Verfügbarkeit von Rohstoffen; Instabilität im globalen
Finanzsystem; Unsicherheit im Zusammenhang mit der Einführung von Zöllen durch
ein Land, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, auf
Waren oder Dienstleistungen, die aus einem anderen Land in dieses Land
importiert werden, und die letztendlichen Auswirkungen solcher Zölle auf die
Lieferketten des Unternehmens; die Auswirkungen der hohen Inflation, wie z. B.
höhere Rohstoffpreise; Schwankungen der Wechselkurse, insbesondere zwischen dem
kanadischen Dollar, in dem das Unternehmen derzeit seine
Eigenkapitalfinanzierungen aufnimmt, und dem US-Dollar; das Risiko eines
anhängigen oder zukünftigen Rechtsstreits gegen das Unternehmen; Beschränkungen
bei Transaktionen zwischen dem Unternehmen und seinen ausländischen
Tochtergesellschaften; Volatilität des Marktpreises der Stammaktien;
Steuerrisiken, einschließlich Änderungen der Steuergesetze oder -veranlagungen
des Unternehmens; Erwerb und Aufrechterhaltung von Eigentumsrechten an
Grundstücken sowie der für den laufenden Betrieb des Unternehmens erforderlichen
Genehmigungen und Lizenzen; Änderungen der Projektparameter und/oder
wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der Detailplanung; das Risiko, dass die
tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau-
und explorationsbezogene technische Probleme; unerwartete Betriebsstörungen bei
Anlagen, Ausrüstungen oder Verfahren; Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken
der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung behördlicher Genehmigungen
oder Finanzierungen; die Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen
Gesundheit auf die Aktivitäten des Unternehmens; die Beziehungen des
Unternehmens zu seinen Mitarbeitern und anderen Interessengruppen,
einschließlich lokaler Regierungen und Gemeinden in den Ländern, in denen es
tätig ist; das Risiko, dass das Unternehmen oder seine Vertreter; das Risiko,
dass das Unternehmen in Konflikte mit Kleinbergleuten gerät; Wettbewerb mit
anderen Bergbauunternehmen; die Abhängigkeit des Unternehmens von
Drittauftragnehmern; die Abhängigkeit des Unternehmens von wichtigen
Führungskräften und hochqualifiziertem Personal; der Zugang des Unternehmens zu
angemessener Infrastruktur; die Risiken im Zusammenhang mit den potenziellen
Verbindlichkeiten des Unternehmens hinsichtlich seiner
Abraumhalden; Unterbrechungen der Lieferkette; Gefahren und Risiken, die
üblicherweise mit der Mineralexploration und der Erschließung und Produktion von
Goldminen verbunden sind; Probleme im Zusammenhang mit Wetter und Klima; das
Risiko von Ausfällen von Informationstechnologiesystemen und Bedrohungen der
Cybersicherheit; das Risiko, dass das Unternehmen die Notierung seiner
Stammaktien an der ASX nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens oder
überhaupt nicht abschließen kann; das Risiko, dass der Kreditnehmer nicht auf
die Erlöse aus der Kreditfazilität zugreifen oder einen im Rahmen der
Kreditvereinbarung erhaltenen Betrag nicht für die vom Unternehmen angegebenen
Zwecke verwenden kann; und das Risiko, dass das Unternehmen möglicherweise nicht
in der Lage ist, sich gegen alle potenziellen Risiken im Zusammenhang mit seiner
Geschäftstätigkeit zu versichern.
Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen
Annahmen beruhen, und versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder
Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen
beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass
die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder
beabsichtigt ausfallen. Diese Faktoren stellen keine vollständige und
erschöpfende Liste der Faktoren dar, die sich auf das Unternehmen auswirken
könnten. Sie sollten jedoch sorgfältig in Betracht gezogen werden. Es kann nicht
garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als richtig
erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich
von den in solchen Informationen erwarteten Ergebnissen abweichen können.
Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen
zu aktualisieren, wenn sich die Umstände oder die Schätzungen, Annahmen oder
Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich
vorgeschrieben. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf
zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.
Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei
helfen, die erwarteten finanziellen und betrieblichen Leistungen und Ergebnisse
des Unternehmens für die in den Plänen und Zielen des Unternehmens genannten
Zeiträume zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht
geeignet.
Weitere Informationen zu Risikofaktoren, die dazu führen könnten, dass die
Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, finden Sie
im Abschnitt?Risikofaktoren" im Jahresinformationsformular des Unternehmens,
das unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca
(http://www.sedarplus.ca/) oder auf der Website des Unternehmens unter
www.robexgold.com verfügbar ist. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser
Pressemitteilung werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
Â°
