GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT DÄNISCHEN MÖRTELHERSTELLER UND SCHAFFT GRUNDLAGE FÜR BESCHLEUNIGTES WACHSTUM

^SIKA ÜBERNIMMT DÄNISCHEN MÖRTELHERSTELLER UND SCHAFFT GRUNDLAGE FÜR

BESCHLEUNIGTES WACHSTUM

Sika hat den dänischen Mörtelhersteller Marlon Tørmørtel A/S übernommen. Das

Unternehmen ist bekannt für seine umfassende Produktpalette und seinen

erstklassigen Kundenservice. Die Akquisition schafft die Grundlage für Sikas

Wachstum im skandinavischen Raum. Sie eröffnet interessante Möglichkeiten für

eine weitere Marktexpansion und für Cross-Selling mit Sikas komplementären

Lösungen.

Marlon ist ein leistungsstarkes Unternehmen in Familienbesitz mit einer

ausgeprägten Kundenorientierung. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von

Mörtel spezialisiert und beliefert hauptsächlich Bauunternehmer, Hersteller von

Betonelementen sowie spezialisierte Verarbeiter. Über den Baustoffhandel

erreicht es zusätzlich den Markt. Marlon hat eine effiziente Lieferkette

aufgebaut, die ein hochautomatisiertes Werk sowie zwei Warenlager umfasst und

somit die Grundlage für eine erhebliche Kapazitätserweiterung bildet. Mit der

Einführung von Verpackungen aus Recyclingmaterial und einem EPD-Tool für

Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration), das

produktspezifische EPDs erstellt, sichert sich das Unternehmen eine starke

Position im Bereich Nachhaltigkeit.

Durch die Akquisition von Marlon wird Sika ihre Präsenz im Mörtelsegment

deutlich ausbauen und die Beziehungen zu Distributoren und Bauunternehmen im

skandinavischen Raum weiter festigen. Der strategisch günstig gelegene Standort

ermöglicht es Sika, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, eine breitere Palette

lokal gefertigter Lösungen einzuführen und das Wachstum in Dänemark sowie in

weiteren skandinavischen Ländern voranzutreiben. Kürzere Transportwege sowie die

Möglichkeit der Konsolidierung von Warenlagern und einer optimierten

Kapazitätsausnutzung werden bedeutende Kosteneinsparungen generieren und die

Kundennähe verbessern. Die Zusammenführung von Marlons und Sikas Vertriebsteams,

Produktportfolios und Kundenstämmen eröffnen zahlreiche Cross-Selling-

Möglichkeiten.

Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit unseren kombinierten

Geschäftsaktivitäten und den erweiterten Produktionskapazitäten verfügen wir

über eine ausgezeichnete Basis, um das Wachstum in Dänemark und der gesamten

skandinavischen Region weiter zu beschleunigen. Die Akquisition stärkt unsere

Präsenz im bedeutenden Mörtelsegment und bietet uns die Möglichkeit, neue und

bestehende Kunden noch gezielter mit umfassenden Komplettlösungen zu versorgen.

Wir heissen die Mitarbeitenden von Marlon herzlich in der Sika Familie

willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.»

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der

Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,

Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit

präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400

Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und

trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und

Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr

2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

