GNW-News: SIKA ÜBERNIMMT DÄNISCHEN MÖRTELHERSTELLER UND SCHAFFT GRUNDLAGE FÜR BESCHLEUNIGTES WACHSTUM
Sika hat den dänischen Mörtelhersteller Marlon Tørmørtel A/S übernommen. Das
Unternehmen ist bekannt für seine umfassende Produktpalette und seinen
erstklassigen Kundenservice. Die Akquisition schafft die Grundlage für Sikas
Wachstum im skandinavischen Raum. Sie eröffnet interessante Möglichkeiten für
eine weitere Marktexpansion und für Cross-Selling mit Sikas komplementären
Lösungen.
Marlon ist ein leistungsstarkes Unternehmen in Familienbesitz mit einer
ausgeprägten Kundenorientierung. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von
Mörtel spezialisiert und beliefert hauptsächlich Bauunternehmer, Hersteller von
Betonelementen sowie spezialisierte Verarbeiter. Über den Baustoffhandel
erreicht es zusätzlich den Markt. Marlon hat eine effiziente Lieferkette
aufgebaut, die ein hochautomatisiertes Werk sowie zwei Warenlager umfasst und
somit die Grundlage für eine erhebliche Kapazitätserweiterung bildet. Mit der
Einführung von Verpackungen aus Recyclingmaterial und einem EPD-Tool für
Umweltproduktdeklarationen (Environmental Product Declaration), das
produktspezifische EPDs erstellt, sichert sich das Unternehmen eine starke
Position im Bereich Nachhaltigkeit.
Durch die Akquisition von Marlon wird Sika ihre Präsenz im Mörtelsegment
deutlich ausbauen und die Beziehungen zu Distributoren und Bauunternehmen im
skandinavischen Raum weiter festigen. Der strategisch günstig gelegene Standort
ermöglicht es Sika, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, eine breitere Palette
lokal gefertigter Lösungen einzuführen und das Wachstum in Dänemark sowie in
weiteren skandinavischen Ländern voranzutreiben. Kürzere Transportwege sowie die
Möglichkeit der Konsolidierung von Warenlagern und einer optimierten
Kapazitätsausnutzung werden bedeutende Kosteneinsparungen generieren und die
Kundennähe verbessern. Die Zusammenführung von Marlons und Sikas Vertriebsteams,
Produktportfolios und Kundenstämmen eröffnen zahlreiche Cross-Selling-
Möglichkeiten.
Christoph Ganz, Regional Manager EMEA: «Mit unseren kombinierten
Geschäftsaktivitäten und den erweiterten Produktionskapazitäten verfügen wir
über eine ausgezeichnete Basis, um das Wachstum in Dänemark und der gesamten
skandinavischen Region weiter zu beschleunigen. Die Akquisition stärkt unsere
Präsenz im bedeutenden Mörtelsegment und bietet uns die Möglichkeit, neue und
bestehende Kunden noch gezielter mit umfassenden Komplettlösungen zu versorgen.
Wir heissen die Mitarbeitenden von Marlon herzlich in der Sika Familie
willkommen und freuen uns auf eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft.»
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die mehr als 34'000 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr
2024 einen Umsatz von CHF 11.76 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (http://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/cd73a732-
0271-4fe5-814d-1a26c6331dfb)
