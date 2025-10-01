DAX23.785 -0,4%ESt505.510 -0,4%Top 10 Crypto15,64 -1,3%Dow46.398 +0,2%Nas22.660 +0,3%Bitcoin97.144 ±-0,0%Euro1,1768 +0,3%Öl66,31 -1,1%Gold3.867 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Wolfspeed A41JEH RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX startet schwächer in den Oktober -- Nikkei fällt - kein Handel in China -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- Lithium Americas, QUALCOMM, Wolfspeed, Gold, BVB im Fokus
Top News
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
DAX geht schwächer in den Oktober - US-Shutdown belastet mehr als erwartet DAX geht schwächer in den Oktober - US-Shutdown belastet mehr als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RENK- Mit neuem Allzeithoch

01.10.25 09:10 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich



Mit neuem Allzeithoch

Die Anfang September beschriebene Korrekturflagge hat ihre Wirkung auf die Renk-Aktie nicht verfehlt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 3. September). Seither hat der Titel wieder deutlich an Momentum gewonnen, was sich nicht zuletzt in dem Spurt über das alte Allzeithoch bei 85,98 EUR niederschlägt. Der Vorstoß in „uncharted territory“ wurde dabei mithilfe eines Aufwärtsgaps (81,89/82,09 EUR) vollzogen, was für ein zusätzliches charttechnisches Ausrufezeichen sorgt. Für zusätzlichen Rückenwind sorgen aktuell die trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke nach Levy. Während Ersterer im Wochenbereich gerade ein neues Einstiegssignal generiert, liegt die Relative Stärke sowohl im Tages- als auch im Wochenbereich komfortabel über dem Schwellenwert von 1. Rein rechnerisch lässt sich das kalkulatorische Kursziel – abgeleitet aus dem o. g. Konsolidierungsmuster – sogar auf rund 110 EUR schließen. Auf dem Weg in diese Region markieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Juni bis August 2025 sowie das 161,8%-Pendant bei 98,16/105,70 EUR wichtige Etappenziele. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, gilt es in Zukunft, die jüngste Kurslücke nicht mehr zu schließen.

RENK (Daily)

Chart RENK
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart RENK

Chart RENK
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

Nachrichten zu RENK

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RENK

DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.2025RENK BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025RENK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025RENK BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025RENK NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2025RENK HoldWarburg Research
15.05.2025RENK HoldWarburg Research
05.05.2025RENK HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.03.2025RENK HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RENK nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen