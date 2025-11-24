GNW-News: Slowenien führt Visum für digitale Nomaden ein: Ein Tor zu Europas grüner Oase - Kultur, Natur und Innovation
^LJUBLJANA, Slowenien, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 21. November 2025
führt Slowenien ein neues Visum für digitale Nomaden ein, mit dem Remote-
Arbeiter eingeladen werden, bis zu einem Jahr lang im Land zu bleiben und zu
arbeiten. Mit unberührter Natur, reicher Kultur und einer modernen digitalen
Infrastruktur bietet Slowenien das perfekte Umfeld für ein produktives und
ausgewogenes Leben. Der slowenische Tourismusverband hat bereits eine spezielle
Landingpage eingerichtet, die alle wichtigen Informationen für zukünftige
Antragsteller bereithält.
Slowenien wird oft als das grüne Herz Europas bezeichnet. Zwei Drittel des
Landes sind von Wäldern bedeckt, ein Drittel steht unter Naturschutz - Natur ist
hier immer nur einen Schritt entfernt. Von majestätischen Alpengipfeln über
kristallklare Seen bis hin zu alten Weinbergen, sonnenverwöhnten
Mittelmeerküsten und sanften grünen Hügeln, die nur einen Katzensprung
voneinander entfernt sind - Slowenien ist der perfekte Ort für digitale Nomaden
und Remote-Arbeiter.
Die slowenischen Städte Ljubljana, Maribor, Koper, Celje und viele mehr vereinen
historischen Charme mit zeitgenössischer Kreativität. Ljubljana, eine der
stolzen Umwelthauptstädte Europas, verzaubert mit ihren fußgängerfreundlichen
Straßen, ruhigen Flussufern, einem lebendigen Kulturleben und zahlreichen
Grünflächen. Die kulinarische Tradition Sloweniens ist in jeder Region lebendig
und verbindet Einflüsse aus den Alpen, dem Mittelmeer und der Pannonischen Ebene
zu einer einzigartigen gastronomischen Identität. Von lokalen Märkten bis hin zu
Sternerestaurants feiert Slowenien authentische Aromen und setzt auf nachhaltige
Praktiken.
Slowenien vereint natürliche Schönheit mit modernem, vernetztem Leben und einer
innovationsorientierten Zukunft. Fast das gesamte Land verfügt über schnelles
Internet. Coworking-Spaces, Technologieparks sowie Start-up-Zentren fördern
Zusammenarbeit und berufliches Wachstum. Laut dem Global Peace Index (GPI) zählt
Slowenien seit Jahren zu den sichersten Ländern der Welt. Im Jahr 2025 landete
es sogar auf dem beeindruckenden 9. Platz.
Eine der größten Stärken Sloweniens ist seine bemerkenswerte Kompaktheit. In nur
einer Stunde können Reisende von den pulsierenden Straßen Ljubljanas in die
Alpen oder an die Adriaküste gelangen, und in zwei Stunden erreichen sie die
hügeligen Weinregionen im Osten. Dank dieser geografischen Gegebenheiten können
Remote-Arbeiter einen Lebensstil genießen, bei dem Arbeit und Freizeit perfekt
miteinander harmonieren.
Als Heimat weltweit anerkannter Innovatoren wie Outfit7, Celtra, Dewesoft,
GenePlanet, Mediately und Juicy Marbles steht Slowenien für einen
zukunftsorientierten Geist, der tief in Tradition, Natur und Gemeinschaft
verwurzelt ist.
Mit dem neuen Visum für digitale Nomaden lädt Slowenien Remote-Arbeiter ein, ein
Land zu entdecken, in dem natürliche Schönheit, Kultur und Innovation
miteinander verschmelzen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.slovenia.info/en/plan-
your-trip/digital-nomad
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/58c620ae-
00ec-4ef4-8f60-82e533dbf3ca
Kontakt: press@slovenia.infoÂ°