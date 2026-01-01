GNW-News: Smart Communications ernennt Heidi Johnson zum Chief Product and Technology Officer
^Ehemalige Führungskraft bei Bloomberg, Komodo Health und Carta wechselt zu Smart
Communications um globale Innovationsstrategie voranzutreiben
Simon Tindal geht nach fast zwei Jahrzehnten wegweisender Führungsarbeit bei
Smart Communications in den Ruhestand
LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications
(https://www.smartcommunications.com/)(TM), ein führendes Technologieunternehmen,
das streng regulierte Unternehmen dabei unterstützt, die Kundenkommunikation
bedeutungsvoller zu gestalten, gab heute die Ernennung von Heidi Johnson zum
Chief Product and Technology Officer bekannt. Johnson wird die Nachfolge von
Simon Tindal antreten, der bei Smart Communications ausscheidet, und die Leitung
der Innovationsstrategie sowie die Verantwortung für Produkt- und technologische
Entwicklung des Unternehmens übernehmen.
Johnson bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von
SaaS-Produkten für Endanwender sowie der dahinterstehenden Plattformen zu Smart
Communications mit. Sie bekleidete leitende Führungspositionen bei Bloomberg,
IHS Markit, Komodo Health und Carta und verfügt über fundierte Expertise in den
Bereichen Customer Experience, Cloud-Plattformen, Daten und KI - insbesondere in
streng regulierten Branchen. Zudem war sie als Chief Product Officer in
Residence bei?Products That Count" tätig, wo sie weltweit führende
Produktverantwortliche beriet, und unterstützt als Mentorin bei MIT Sandbox die
nächste Generation von Technologie-Unternehmern.
Nach mehr als 20 Jahren bei Smart Communications - einschließlich einer
tragenden Rolle beim Aufbau des Unternehmens - wird Chief Technology Officer
Simon Tindal aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich neuen persönlichen
Projekten zu widmen. Er wird dem Unternehmen in den kommenden Monaten als
Vollzeitberater verbunden bleiben und eng mit der neu ernannten CPTO Heidi
Johnson zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang und kontinuierliche
Dynamik zu gewährleisten.
?Heidi verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und
Skalierung von Enterprise-Plattformen sowie über tiefgreifendes Fachwissen in
den Bereichen Produkt, Cloud, Daten und KI in hochregulierten Umgebungen",
so Leigh Segall, CEO von Smart Communications.?Mit ihrem kundenorientierten
Ansatz und ihrer Fähigkeit, komplexe Technologien in echte Geschäftsimpulse
umzusetzen, ist sie die richtige Führungskraft für dieses nächste Kapitel. Sie
übernimmt diese Rolle auf einem soliden Fundament, das durch Simons
außergewöhnliche Beiträge in mehr als zwei Jahrzehnten geschaffen wurde. Das
Engagement, das Simon für unser Wachstum, unsere Widerstandsfähigkeit und unsere
Entwicklung gemeinsam mit unseren Kunden gezeigt hat, kann gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden, und wir sind ihm für seine Führungsqualitäten zutiefst
dankbar. Mit Heidi an der Spitze unserer Produkt- und Technikabteilung sind wir
gut aufgestellt, um unsere Innovationsroadmap und unsere KI-Vision
voranzutreiben, und wir begrüßen die neuen Impulse, die Heidis Ankunft bei SMART
mit sich bringt."
?Smart Communications vereint auf einzigartige Weise fundiertes Fachwissen,
bewährte Technologie und eine klare Zukunftsvision", so Heidi Johnson, Chief
Product and Technology Officer bei Smart Communications.?Die Produktsuite ist
für den Einsatz auf Unternehmensebene konzipiert, wobei Sicherheit, Compliance
und Ausfallsicherheit im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich darauf, auf diesem
Fundament aufzubauen und unsere Produkt- und KI-Roadmap voranzutreiben, um
sinnvolle, regelkonforme Innovationen für Kunden in streng regulierten Branchen
zu liefern."
?Ich bin sehr stolz auf alles, was wir bei Smart Communications aufgebaut
haben", so Simon Tindal.?Dieses Unternehmen war schon immer darauf
ausgerichtet, konkrete Probleme für Kunden zu lösen, die in komplexen,
regulierten Umgebungen tätig sind, und dieser Fokus war noch nie so stark wie
heute. Heidi ist eine außergewöhnliche Führungskraft mit der richtigen Erfahrung
und Vision, um die Plattform voranzubringen, und ich freue mich darauf, einen
reibungslosen Übergang zu unterstützen, während das Unternehmen in sein nächstes
Kapitel eintritt."
Die Ernennung von Johnson tritt am 28. Januar in Kraft.
Über Smart Communications:
Smart Communications ist der vertrauenswürdige Partner für regulierte
Unternehmen, die komplexe Prozesse modernisieren und mit Kunden in den
entscheidenden Momenten in Kontakt treten möchten. Seine Conversation Cloud(TM)-
Plattform ermöglicht reibungslose, rechtskonforme und digital ausgerichtete
Erlebnisse durch Omnichannel-Kommunikation, intelligente Orchestrierung, sichere
Datenerfassung und digitale Archivierung. Mehr als 700 Unternehmen weltweit -
darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The
Bancorp - vertrauen auf Smart Communications, um Compliance-Risiken zu
reduzieren, die operative Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die
digitale Transformation zu beschleunigen. Mit heute über 30 vordefinierten
Konnektoren lässt sich Smart Communications nahtlos in bewährte
Unternehmenssysteme wie Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan und Pega
integrieren und unterstützt jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische
Kundeninteraktionen.?Weitere Informationen finden Sie unter
www.smartcommunications.com.
Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:?
Red Lorry Yellow Lorry für Smart Communications
smartcommunications@rlyl.com (mailto:smartcommunications@rlyl.com)??
Â°