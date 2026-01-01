GNW-News: Smart Communications ernennt Heidi Johnson zum Chief Product and Technology Officer

^Ehemalige Führungskraft bei Bloomberg, Komodo Health und Carta wechselt zu Smart

Communications um globale Innovationsstrategie voranzutreiben

Wer­bung Wer­bung

Simon Tindal geht nach fast zwei Jahrzehnten wegweisender Führungsarbeit bei

Smart Communications in den Ruhestand

LONDON, Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Smart Communications

(https://www.smartcommunications.com/)(TM), ein führendes Technologieunternehmen,

das streng regulierte Unternehmen dabei unterstützt, die Kundenkommunikation

bedeutungsvoller zu gestalten, gab heute die Ernennung von Heidi Johnson zum

Wer­bung Wer­bung

Chief Product and Technology Officer bekannt. Johnson wird die Nachfolge von

Simon Tindal antreten, der bei Smart Communications ausscheidet, und die Leitung

der Innovationsstrategie sowie die Verantwortung für Produkt- und technologische

Entwicklung des Unternehmens übernehmen.

Johnson bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von

SaaS-Produkten für Endanwender sowie der dahinterstehenden Plattformen zu Smart

Wer­bung Wer­bung

Communications mit. Sie bekleidete leitende Führungspositionen bei Bloomberg,

IHS Markit, Komodo Health und Carta und verfügt über fundierte Expertise in den

Bereichen Customer Experience, Cloud-Plattformen, Daten und KI - insbesondere in

streng regulierten Branchen. Zudem war sie als Chief Product Officer in

Residence bei?Products That Count" tätig, wo sie weltweit führende

Produktverantwortliche beriet, und unterstützt als Mentorin bei MIT Sandbox die

nächste Generation von Technologie-Unternehmern.

Nach mehr als 20 Jahren bei Smart Communications - einschließlich einer

tragenden Rolle beim Aufbau des Unternehmens - wird Chief Technology Officer

Simon Tindal aus dem Unternehmen ausscheiden, um sich neuen persönlichen

Projekten zu widmen. Er wird dem Unternehmen in den kommenden Monaten als

Vollzeitberater verbunden bleiben und eng mit der neu ernannten CPTO Heidi

Johnson zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang und kontinuierliche

Dynamik zu gewährleisten.

?Heidi verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und

Skalierung von Enterprise-Plattformen sowie über tiefgreifendes Fachwissen in

den Bereichen Produkt, Cloud, Daten und KI in hochregulierten Umgebungen",

so Leigh Segall, CEO von Smart Communications.?Mit ihrem kundenorientierten

Ansatz und ihrer Fähigkeit, komplexe Technologien in echte Geschäftsimpulse

umzusetzen, ist sie die richtige Führungskraft für dieses nächste Kapitel. Sie

übernimmt diese Rolle auf einem soliden Fundament, das durch Simons

außergewöhnliche Beiträge in mehr als zwei Jahrzehnten geschaffen wurde. Das

Engagement, das Simon für unser Wachstum, unsere Widerstandsfähigkeit und unsere

Entwicklung gemeinsam mit unseren Kunden gezeigt hat, kann gar nicht hoch genug

eingeschätzt werden, und wir sind ihm für seine Führungsqualitäten zutiefst

dankbar. Mit Heidi an der Spitze unserer Produkt- und Technikabteilung sind wir

gut aufgestellt, um unsere Innovationsroadmap und unsere KI-Vision

voranzutreiben, und wir begrüßen die neuen Impulse, die Heidis Ankunft bei SMART

mit sich bringt."

?Smart Communications vereint auf einzigartige Weise fundiertes Fachwissen,

bewährte Technologie und eine klare Zukunftsvision", so Heidi Johnson, Chief

Product and Technology Officer bei Smart Communications.?Die Produktsuite ist

für den Einsatz auf Unternehmensebene konzipiert, wobei Sicherheit, Compliance

und Ausfallsicherheit im Mittelpunkt stehen. Ich freue mich darauf, auf diesem

Fundament aufzubauen und unsere Produkt- und KI-Roadmap voranzutreiben, um

sinnvolle, regelkonforme Innovationen für Kunden in streng regulierten Branchen

zu liefern."

?Ich bin sehr stolz auf alles, was wir bei Smart Communications aufgebaut

haben", so Simon Tindal.?Dieses Unternehmen war schon immer darauf

ausgerichtet, konkrete Probleme für Kunden zu lösen, die in komplexen,

regulierten Umgebungen tätig sind, und dieser Fokus war noch nie so stark wie

heute. Heidi ist eine außergewöhnliche Führungskraft mit der richtigen Erfahrung

und Vision, um die Plattform voranzubringen, und ich freue mich darauf, einen

reibungslosen Übergang zu unterstützen, während das Unternehmen in sein nächstes

Kapitel eintritt."

Die Ernennung von Johnson tritt am 28. Januar in Kraft.

Über Smart Communications:

Smart Communications ist der vertrauenswürdige Partner für regulierte

Unternehmen, die komplexe Prozesse modernisieren und mit Kunden in den

entscheidenden Momenten in Kontakt treten möchten. Seine Conversation Cloud(TM)-

Plattform ermöglicht reibungslose, rechtskonforme und digital ausgerichtete

Erlebnisse durch Omnichannel-Kommunikation, intelligente Orchestrierung, sichere

Datenerfassung und digitale Archivierung. Mehr als 700 Unternehmen weltweit -

darunter Zurich Insurance, Priority Health, The Pacific Financial Group und The

Bancorp - vertrauen auf Smart Communications, um Compliance-Risiken zu

reduzieren, die operative Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die

digitale Transformation zu beschleunigen. Mit heute über 30 vordefinierten

Konnektoren lässt sich Smart Communications nahtlos in bewährte

Unternehmenssysteme wie Salesforce, AWS, Guidewire, DuckCreek, OneSpan und Pega

integrieren und unterstützt jährlich mehr als 60 Milliarden geschäftskritische

Kundeninteraktionen.?Weitere Informationen finden Sie unter

www.smartcommunications.com.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:?

Red Lorry Yellow Lorry für Smart Communications

smartcommunications@rlyl.com (mailto:smartcommunications@rlyl.com)??

Â°