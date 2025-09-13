DAX23.668 -0,2%ESt505.374 -0,2%Top 10 Crypto16,21 +0,7%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.006 -0,4%Euro1,1718 -0,2%Öl67,68 +2,1%Gold3.647 +0,3%
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

GNW-News: Stellungnahme von BYD zu den aussagen von Stellantis-CEO Antonio Filosa

12.09.25 13:57 Uhr

^MILAN, Sept. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Als Reaktion auf die gestrigen Äußerungen des Stellantis-CEO Antonio Filosa, der

öffentlich erklärte, "in Deutschland habe Leapmotor mehr verkauft als BYD",

stellt das Unternehmen die folgenden Verkaufszahlen für den deutschen Markt im

Zeitraum Januar bis August 2025 klar:

- Mit 8.610 Neuzulassungen in den ersten acht Monaten des Jahres liegt BYD

deutlich vor Leapmotor, das lediglich 3.536 Fahrzeuge registrierte.

- In den Segmenten BEV und PHEV verzeichnete BYD im gleichen Zeitraum 5.852 BEVs

und 2.757 PHEVs - und übertrifft damit Leapmotor mit 3.088 BEVs und 448 PHEVs.

In einem breiteren Marktumfeld, im gleichen Zeitraum des Jahres, BYD in

Deutschland:

- Alfa Romeo übertroffen, das nur 5.226 Fahrzeuge zuließ, darunter lediglich

140 BEVs und 34 PHEVs.

- Jeep überholt, sowohl im BEV-Segment (nur 350 Einheiten) als auch im PHEV

Segment (569 Einheiten). Auch beim Gesamtabsatz nähert sich BYD Jeep rasant,

wobei der Abstand nur noch 278 Fahrzeuge beträgt.

Mailand, 12, September 2025

For more information:

Press Office LaPresse - ufficio.stampa@lapresse.it

(mailto:ufficio.stampa@lapresse.it)

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6eb3e9c5-d844-49ce-a547-

35bf7d2cfaa1/de

