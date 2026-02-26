GNW-News: Tabnine lanciert Enterprise Context Engine: Die entscheidende Komponente für zuverlässige Unternehmens-KI

^SAN FRANCISCO, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine

(https://www.tabnine.com/), die KI-Coding-Plattform für Unternehmen, die auf

Geschwindigkeit angewiesen sind und gleichzeitig hohe Anforderungen an Vertrauen

und Kontrollierbarkeit stellen, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit der

Enterprise Context Engine (https://www.tabnine.com/enterprise-context-engine/)

bekannt gegeben. Die neue Plattform adressiert eines der zentralen Hindernisse

bei der Einführung von KI im Enterprise-Umfeld: den fehlenden

unternehmensspezifischen Kontext.

Die rasanten Fortschritte bei Large Language Models haben die Verbreitung von KI

deutlich beschleunigt. Der nächste Entwicklungsschritt heißt operative

Autonomie. Immer mehr Unternehmen setzen KI-Agenten ein, die Code überprüfen,

Services aktualisieren und Änderungen über verteilte Systemlandschaften hinweg

koordinieren. Diese Systeme gehen mit vielschichtigen Architekturen, impliziten

Abhängigkeiten, Governance-Vorgaben und finanziellen Auswirkungen einher. Fehlt

ein dynamisches, fortlaufend aktualisiertes Abbild dieses Kontexts, agieren

selbst hochentwickelte Agenten faktisch im Blindflug.

Die Enterprise Context Engine schließt diese Lücke, indem sie ein sich

kontinuierlich weiterentwickelndes Modell der Softwaresysteme, Dokumentation und

Entwicklungsprozesse eines Unternehmens erstellt. Dadurch können KI-Agenten

nachvollziehen, wie Systeme tatsächlich aufgebaut sind und zusammenwirken -

statt sich ausschließlich auf Ähnlichkeitsmuster oder einfache Datenabfragen zu

stützen.

?Unternehmen haben kein Problem mit der Leistungsfähigkeit ihrer KI. Was fehlt,

ist echtes Verständnis", so Dror Weiss, Co-CEO von Tabnine.?Die Modelle sind

bereits sehr leistungsfähig - doch ohne Kontext treffen sie Annahmen. Wenn KI-

Agenten verstehen, wie Systeme strukturiert sind, wie Teams arbeiten und welche

Rahmenbedingungen gelten, erreichen sie die notwendige Zuverlässigkeit für den

Einsatz im Enterprise-Maßstab."

Viele Unternehmen haben zunächst auf Retrieval-Augmented Generation (RAG)

gesetzt, um KI mit Informationen aus internen Wissensquellen zu versorgen. Für

die Beantwortung einzelner Fragen ist dieser Ansatz durchaus wirkungsvoll.

Allerdings stößt die Retrieval-Logik an Grenzen, wenn es darum geht, komplexe

Zusammenhänge abzubilden - etwa Service-Abhängigkeiten, architektonische

Trennlinien oder die weitreichenden Effekte von Codeänderungen in großen,

verteilten Systemen.

Diese Lücke führt zur Entstehung einer neuen Ebene im KI-Stack, die sich auf

strukturierte organisatorische Intelligenz konzentriert.

?Jeder größere Wandel in der Informatik hat eine neue grundlegende Ebene

hervorgebracht", sagte Eran Yahav, Co-CEO von Tabnine.?Datenbanken haben Daten

nutzbar gemacht, Virtualisierung hat Infrastruktur flexibel gemacht, und die

Cloud hat Datenverarbeitung elastisch gemacht. Wir sind überzeugt, dass

Unternehmenskontext zu einer Standardebene für Unternehmens-KI wird - denn

Systeme, die ihre Umgebung nicht verstehen, können darin nicht sicher agieren."

Die Enterprise Context Engine lässt sich nahtlos in die Tabnine-Plattform sowie

in Tools und Agenten von Drittanbietern integrieren. So können Unternehmen ihre

bestehenden Workflows gezielt aufwerten, anstatt sie ersetzen zu müssen. Die

Plattform unterstützt Bereitstellungen in der Cloud, in Private-Cloud-

Umgebungen, lokal sowie in vollständig isolierten Infrastrukturen. Damit

ermöglicht sie den Einsatz auch in regulierten Branchen und besonders

sicherheitskritischen Bereichen.

Die Enterprise Context Engine ist ab sofort verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter https://context.tabnine.com/

Über Tabnine

Tabnine ist eine KI-Coding-Plattform für Unternehmen, die auf Geschwindigkeit

angewiesen sind und gleichzeitig hohe Anforderungen an Vertrauen und

Kontrollierbarkeit stellen. Im Unterschied zu generischen Code-Assistenten ist

Tabnine tief in den Softwareentwicklungszyklus von Unternehmen integriert - mit

ausgeprägtem Kontextverständnis, flexiblen Bereitstellungsmodellen und zentraler

Governance. Darüber hinaus verankert Tabnine KI-Unterstützung mithilfe seiner

Enterprise Context Engine im unternehmensspezifischen Kontext. So entstehen

präzise, konsistente Ergebnisse, die der tatsächlichen Arbeitsweise von

Entwicklungsteams entsprechen - unabhängig davon, welche Agenten-Tools

eingesetzt werden. Millionen Entwickler in Tausenden von Unternehmen setzen auf

Tabnine. Die Plattform kann als sichere SaaS-Lösung, in einer privaten VPC,

lokal oder in vollständig isolierten Umgebungen betrieben werden. So lassen sich

KI-Lösungen kontrolliert, sicher und planbar einführen und unternehmensweit

skalieren - unter Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben.

Kontakt

press@tabnine.com

