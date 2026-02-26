GNW-News: Tabnine lanciert Enterprise Context Engine: Die entscheidende Komponente für zuverlässige Unternehmens-KI
^SAN FRANCISCO, Feb. 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine
(https://www.tabnine.com/), die KI-Coding-Plattform für Unternehmen, die auf
Geschwindigkeit angewiesen sind und gleichzeitig hohe Anforderungen an Vertrauen
und Kontrollierbarkeit stellen, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit der
Enterprise Context Engine (https://www.tabnine.com/enterprise-context-engine/)
bekannt gegeben. Die neue Plattform adressiert eines der zentralen Hindernisse
bei der Einführung von KI im Enterprise-Umfeld: den fehlenden
unternehmensspezifischen Kontext.
Die rasanten Fortschritte bei Large Language Models haben die Verbreitung von KI
deutlich beschleunigt. Der nächste Entwicklungsschritt heißt operative
Autonomie. Immer mehr Unternehmen setzen KI-Agenten ein, die Code überprüfen,
Services aktualisieren und Änderungen über verteilte Systemlandschaften hinweg
koordinieren. Diese Systeme gehen mit vielschichtigen Architekturen, impliziten
Abhängigkeiten, Governance-Vorgaben und finanziellen Auswirkungen einher. Fehlt
ein dynamisches, fortlaufend aktualisiertes Abbild dieses Kontexts, agieren
selbst hochentwickelte Agenten faktisch im Blindflug.
Die Enterprise Context Engine schließt diese Lücke, indem sie ein sich
kontinuierlich weiterentwickelndes Modell der Softwaresysteme, Dokumentation und
Entwicklungsprozesse eines Unternehmens erstellt. Dadurch können KI-Agenten
nachvollziehen, wie Systeme tatsächlich aufgebaut sind und zusammenwirken -
statt sich ausschließlich auf Ähnlichkeitsmuster oder einfache Datenabfragen zu
stützen.
?Unternehmen haben kein Problem mit der Leistungsfähigkeit ihrer KI. Was fehlt,
ist echtes Verständnis", so Dror Weiss, Co-CEO von Tabnine.?Die Modelle sind
bereits sehr leistungsfähig - doch ohne Kontext treffen sie Annahmen. Wenn KI-
Agenten verstehen, wie Systeme strukturiert sind, wie Teams arbeiten und welche
Rahmenbedingungen gelten, erreichen sie die notwendige Zuverlässigkeit für den
Einsatz im Enterprise-Maßstab."
Viele Unternehmen haben zunächst auf Retrieval-Augmented Generation (RAG)
gesetzt, um KI mit Informationen aus internen Wissensquellen zu versorgen. Für
die Beantwortung einzelner Fragen ist dieser Ansatz durchaus wirkungsvoll.
Allerdings stößt die Retrieval-Logik an Grenzen, wenn es darum geht, komplexe
Zusammenhänge abzubilden - etwa Service-Abhängigkeiten, architektonische
Trennlinien oder die weitreichenden Effekte von Codeänderungen in großen,
verteilten Systemen.
Diese Lücke führt zur Entstehung einer neuen Ebene im KI-Stack, die sich auf
strukturierte organisatorische Intelligenz konzentriert.
?Jeder größere Wandel in der Informatik hat eine neue grundlegende Ebene
hervorgebracht", sagte Eran Yahav, Co-CEO von Tabnine.?Datenbanken haben Daten
nutzbar gemacht, Virtualisierung hat Infrastruktur flexibel gemacht, und die
Cloud hat Datenverarbeitung elastisch gemacht. Wir sind überzeugt, dass
Unternehmenskontext zu einer Standardebene für Unternehmens-KI wird - denn
Systeme, die ihre Umgebung nicht verstehen, können darin nicht sicher agieren."
Die Enterprise Context Engine lässt sich nahtlos in die Tabnine-Plattform sowie
in Tools und Agenten von Drittanbietern integrieren. So können Unternehmen ihre
bestehenden Workflows gezielt aufwerten, anstatt sie ersetzen zu müssen. Die
Plattform unterstützt Bereitstellungen in der Cloud, in Private-Cloud-
Umgebungen, lokal sowie in vollständig isolierten Infrastrukturen. Damit
ermöglicht sie den Einsatz auch in regulierten Branchen und besonders
sicherheitskritischen Bereichen.
Die Enterprise Context Engine ist ab sofort verfügbar.
Weitere Informationen finden Sie unter https://context.tabnine.com/
Über Tabnine
Tabnine ist eine KI-Coding-Plattform für Unternehmen, die auf Geschwindigkeit
angewiesen sind und gleichzeitig hohe Anforderungen an Vertrauen und
Kontrollierbarkeit stellen. Im Unterschied zu generischen Code-Assistenten ist
Tabnine tief in den Softwareentwicklungszyklus von Unternehmen integriert - mit
ausgeprägtem Kontextverständnis, flexiblen Bereitstellungsmodellen und zentraler
Governance. Darüber hinaus verankert Tabnine KI-Unterstützung mithilfe seiner
Enterprise Context Engine im unternehmensspezifischen Kontext. So entstehen
präzise, konsistente Ergebnisse, die der tatsächlichen Arbeitsweise von
Entwicklungsteams entsprechen - unabhängig davon, welche Agenten-Tools
eingesetzt werden. Millionen Entwickler in Tausenden von Unternehmen setzen auf
Tabnine. Die Plattform kann als sichere SaaS-Lösung, in einer privaten VPC,
lokal oder in vollständig isolierten Umgebungen betrieben werden. So lassen sich
KI-Lösungen kontrolliert, sicher und planbar einführen und unternehmensweit
skalieren - unter Einhaltung von Sicherheits- und Compliance-Vorgaben.
Kontakt
press@tabnine.com
