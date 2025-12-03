GNW-News: Taoxichuan Taoran Craft Market: eine Kulturmesse, auf der die originelle Kreativität von Jingdezhen präsentiert wird

^JINGDEZHEN, China, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 28. bis 30. November

2025 fand der 13. Taoran Craft Market im Weimin Porcelain Factory Block von

Taoxichuan in Jingdezhen statt. Dort gab es mehr als 400 Stände mit originellem

Kunsthandwerk und ein vielfältiges Programm an öffentlichen

Kulturveranstaltungen. Die von der Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group

organisierte Veranstaltung hat sich zu einer der wichtigsten kulturellen

Plattformen von Taoxichuan entwickelt und bietet sowohl visuellen Genuss als

auch praktische Mitmachaktionen für Besucherinnen und Besucher, welche die

kulturelle Vielfalt von Jingdezhen erleben möchten. Dabei wurden die

handwerklichen Traditionen, die jugendliche Kreativität und der zeitgenössische

kulturelle Lebensstil der Stadt in einem ansprechenden und zugänglichen Format

präsentiert.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4782/eng)

Diese Ausgabe des Taoran Craft Market zeichnete sich durch interdisziplinäre

Inhalte, mehrere Veranstaltungsorte und ein nächtliches Kulturprogramm aus. Die

Aktivitäten umfassten mehr als zehn Kategorien, darunter den Hauptmarkt für

Kunsthandwerk, Kunsterlebnisse, Umweltperformances, Konzerte, Spaziergänge und

Abendshows, die zusammen ein dreitägiges Kulturerlebnis bildeten. Diese

Programme, die sich über mehrere Blocks des Stadtteils erstreckten, förderten

Bewegungsfreiheit und spontane Teilnahme und präsentierten die Lebendigkeit des

heutigen Jingdezhen in einer entspannten, offenen und vielfältigen Atmosphäre.

Der Taoran Craft Market wurde erstmals am 8. November 2022 ins Leben gerufen. Er

hat sich kontinuierlich öffentliche Anerkennung und kulturellen Einfluss

erarbeitet. Im Laufe der Jahre hat er sich von einem einzelnen kreativen Treffen

zu einem der wiederkehrenden kulturellen Wahrzeichen der Stadt entwickelt. Er

ist zu einer Plattform geworden, auf der junge Designer, unabhängige Marken,

Hersteller und Kulturorganisationen aus dem ganzen Land ihre Arbeiten

präsentieren, direkt mit dem Publikum in Kontakt treten und sich mit dem Erbe

der Keramikkunst von Jingdezhen und zeitgenössischen kreativen Praktiken

auseinandersetzen können.

Mit dem stetig wachsenden internationalen Einfluss von Taoxichuan hat sich der

Taoran Craft Market zu einem der bedeutendsten kulturellen Veranstaltungsorte in

Jingdezhen entwickelt. Für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt bietet er

einen Ort, an dem sie Originalwerke entdecken und zeitgenössische kreative

Energie erleben können. Der Markt fördert auch die dauerhafte Verbindung

zwischen Kultur, Kreativität, Design und urbanem Raum und ist damit ein

wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Taoxichuan im Bereich der kulturellen

Erneuerung und der Gemeindeentwicklung.

Quelle: Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group

Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°