GNW-News: Taoxichuan Taoran Craft Market: eine Kulturmesse, auf der die originelle Kreativität von Jingdezhen präsentiert wird
^JINGDEZHEN, China, Dec. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vom 28. bis 30. November
2025 fand der 13. Taoran Craft Market im Weimin Porcelain Factory Block von
Taoxichuan in Jingdezhen statt. Dort gab es mehr als 400 Stände mit originellem
Kunsthandwerk und ein vielfältiges Programm an öffentlichen
Kulturveranstaltungen. Die von der Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group
organisierte Veranstaltung hat sich zu einer der wichtigsten kulturellen
Plattformen von Taoxichuan entwickelt und bietet sowohl visuellen Genuss als
auch praktische Mitmachaktionen für Besucherinnen und Besucher, welche die
kulturelle Vielfalt von Jingdezhen erleben möchten. Dabei wurden die
handwerklichen Traditionen, die jugendliche Kreativität und der zeitgenössische
kulturelle Lebensstil der Stadt in einem ansprechenden und zugänglichen Format
präsentiert.
Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.
(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4782/eng)
Diese Ausgabe des Taoran Craft Market zeichnete sich durch interdisziplinäre
Inhalte, mehrere Veranstaltungsorte und ein nächtliches Kulturprogramm aus. Die
Aktivitäten umfassten mehr als zehn Kategorien, darunter den Hauptmarkt für
Kunsthandwerk, Kunsterlebnisse, Umweltperformances, Konzerte, Spaziergänge und
Abendshows, die zusammen ein dreitägiges Kulturerlebnis bildeten. Diese
Programme, die sich über mehrere Blocks des Stadtteils erstreckten, förderten
Bewegungsfreiheit und spontane Teilnahme und präsentierten die Lebendigkeit des
heutigen Jingdezhen in einer entspannten, offenen und vielfältigen Atmosphäre.
Der Taoran Craft Market wurde erstmals am 8. November 2022 ins Leben gerufen. Er
hat sich kontinuierlich öffentliche Anerkennung und kulturellen Einfluss
erarbeitet. Im Laufe der Jahre hat er sich von einem einzelnen kreativen Treffen
zu einem der wiederkehrenden kulturellen Wahrzeichen der Stadt entwickelt. Er
ist zu einer Plattform geworden, auf der junge Designer, unabhängige Marken,
Hersteller und Kulturorganisationen aus dem ganzen Land ihre Arbeiten
präsentieren, direkt mit dem Publikum in Kontakt treten und sich mit dem Erbe
der Keramikkunst von Jingdezhen und zeitgenössischen kreativen Praktiken
auseinandersetzen können.
Mit dem stetig wachsenden internationalen Einfluss von Taoxichuan hat sich der
Taoran Craft Market zu einem der bedeutendsten kulturellen Veranstaltungsorte in
Jingdezhen entwickelt. Für Besucherinnen und Besucher aus aller Welt bietet er
einen Ort, an dem sie Originalwerke entdecken und zeitgenössische kreative
Energie erleben können. Der Markt fördert auch die dauerhafte Verbindung
zwischen Kultur, Kreativität, Design und urbanem Raum und ist damit ein
wesentlicher Bestandteil der Arbeit von Taoxichuan im Bereich der kulturellen
Erneuerung und der Gemeindeentwicklung.
Quelle: Jingdezhen Ceramic Culture Tourism Group
Kontaktperson: Herr Wang, Tel.: 86-10-63074558Â°