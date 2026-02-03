GNW-News: Tecan lädt zur Analysten- und Medienkonferenz mit Capital Markets Update am 16. März 2026 ein

Werte in diesem Artikel

^Männedorf, Schweiz, 10. Februar 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange:

TECN) wird am Montag, 16. März 2026, um 14:00 Uhr MEZ eine Analysten- und

Medienkonferenz durchführen, um die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025

vorzustellen. Die Veranstaltung umfasst auch ein Kapitalmarkt-Update mit einem

Überblick über die wichtigsten Treiber, die den mittelfristigen Ausblick

stützen. Die Medienmitteilung mit den Finanzergebnissen für das Gesamtjahr 2025

und der Geschäftsbericht 2025 werden am 16. März 2026 um 6:00 Uhr MEZ

veröffentlicht.

Die Veranstaltung findet im Metropol Zürich statt und wird als Audio-Webcast mit

synchronisierten Präsentationsfolien übertragen. Für die persönliche Teilnahme

ist eine Anmeldung über den Bereich «Investor Relations» auf der Tecan-Website

erforderlich. Die Anzahl der Plätze für die persönliche Teilnahme ist begrenzt,

daher wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen. Der Link zum Webcast wird

einige Tage vor der Veranstaltung im selben Bereich veröffentlicht, und die

Einwahlnummern werden in der Medienmitteilung am 16. März 2026 bekanntgegeben.

Eine Aufzeichnung des Webcast steht nach der Präsentation für einen Zeitraum von

zwölf Monaten unter www.tecan.com zur Verfügung.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Die Namenaktien der

Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN; ISIN

CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com (mailto:investor@tecan.com)

www.tecan.com

