GNW-News: Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor
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^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss
Exchange AG
Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu
profitablem Wachstum vor
Finanzresultate für das Gesamtjahr 2025 - Zusammenfassung
* Umsatz von CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.), Rückgang um 1.6% in
Lokalwährungen für das Gesamtjahr, mit einem Wachstum von 0.4% im zweiten
Halbjahr
* Auftragseingang stieg um 3.8% in Lokalwährungen im Gesamtjahr und um 8.6% im
zweiten Halbjahr
* Bereinigtes EBITDA von CHF 142.1 Mio. (2024: CHF 164.4 Mio.), bereinigte
EBITDA-Marge von 16.1% (2024: 17.6%), belastet durch negative
Wechselkurseffekte und Zölle, teilweise ausgeglichen durch
Kostensenkungsmassnahmen und operative Verbesserungen
* Reingewinn durch nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF
139.5 Mio. belastet, was zu einem ausgewiesenen Nettoverlust von CHF 110.7
Mio. führte (2024: Reingewinn von CHF 67.7 Mio.)
* Starker Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 138.0 Mio.
(2024: CHF 148.5 Mio.), Cash Conversion stieg auf 118% des ausgewiesenen
EBITDA (2024: 100%)
* Antrag auf eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie
Ausblick
* Ausblick 2026
* Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich in
Lokalwährungen erwartet, wobei der relevante Markt voraussichtlich
weitgehend unverändert bleiben wird
* Bereinigte EBITDA-Marge von 15.5 bis 16.5% des Umsatzes prognostiziert,
einschliesslich eines negativen Effekts von 110 Basispunkten aufgrund
von ungünstigen Wechselkursen und Zöllen
* Diese Erwartung für die Margenentwicklung basiert auch auf einer
zugrunde liegenden Rentabilitätsverbesserung von 50 bis 150 Basispunkten
durch das Transformationsprogramm
* Mittelfristiger Ausblick bestätigt
* Ziel, bis 2028 einen Umsatz von CHF 1 Milliarde und eine bereinigte
EBITDA-Marge von 20% zu erreichen, unterstützt durch das laufende
Transformationsprogramm mit einem Beitrag von 200 bis 300 Basispunkten
Männedorf, Schweiz, 16. März 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)
hat heute die geprüften Finanzergebnisse für 2025 bekannt gegeben und meldet
eine Rückkehr zum Umsatzwachstum und einen starken Auftragseingang im zweiten
Halbjahr. Zudem hat Tecan den kurzfristigen Finanzausblick für 2026
veröffentlicht und den mittelfristigen Ausblick bestätigt. Im Laufe des Tages
wird das Unternehmen im Rahmen eines Capital Markets Update weitere Details zu
den wichtigsten Treibern für das mittelfristige Wachstum und die
Rentabilitätsentwicklung ausführen.
Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Unsere Leistung im Jahr 2025
spiegelt nicht das Potenzial von Tecan wider. Wir arbeiten entschlossen daran,
dies zu ändern. Unser Kerngeschäft ist intakt und unsere Bilanz ist stark. Unser
Transformationsprogramm ist auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und
operative Exzellenz ausgerichtet. Wir konzentrieren uns darauf, zu profitablem
Wachstum zurückzukehren und unser Unternehmen gleichzeitig für die unmittelbare
Zukunft und darüber hinaus zu positionieren.
Während die Rückkehr zum Wachstum in unserer Branche erst allmählich erfolgen
wird, sind die Kräfte, die ihre Zukunft prägen - KI-Integration,
Automatisierung, wissenschaftliche Komplexität, wirtschaftlicher Druck - stark
und nachhaltig. Wir gehen davon aus, dass diese Kräfte in den nächsten zehn
Jahren ein deutliches Wachstum in der Laborautomatisierung bewirken werden, und
wir wollen das Marktwachstum durch unsere Führungsrolle im Bereich KI- und
datengesteuerte Lösungen übertreffen.
Um dies zu erreichen, haben wir 'Rewired' ins Leben gerufen, ein
Transformationsprogramm, das Tecan zukunftssicher machen und befähigen soll,
sowohl bei der Innovation als auch bei der Umsetzung herausragende Leistungen zu
erzielen. Technologieführerschaft und die Fähigkeit, diese in profitables
Wachstum umzusetzen, sind sowohl für Kunden als auch für Aktionäre entscheidend.
Wir werden dies mit finanzieller Disziplin, konsequenter Kapitalallokation und
dem strategischen Fokus angehen, der erforderlich ist, um das langfristige
Potenzial von Tecan zu realisieren.»
Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2025
Auftragseingang und Umsatz
Der Auftragseingang der Gruppe erreichte für das Gesamtjahr 2025 CHF 900.9 Mio.
(2024: CHF 903.6 Mio.), was einem Rückgang von 0.3% in Schweizer Franken und
einem Wachstum von 3.8% in Lokalwährungen entspricht. Das Book-to-Bill-
Verhältnis lag in beiden Geschäftssegmenten über 1. Im zweiten Halbjahr stieg
der Auftragseingang um 8.6% in Lokalwährungen und um 2.6% in Schweizer Franken.
Der Umsatz der Gruppe sank 2025 um 1.6% in Lokalwährungen und um 5.5% in
Schweizer Franken auf insgesamt CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.). Im
zweiten Halbjahr kehrte Tecan zu einem moderaten Umsatzwachstum zurück, wobei
der Umsatz in Lokalwährungen um 0.4% stieg. In Schweizer Franken sank der Umsatz
um 5.2% auf CHF 443.0 Mio. (2024: CHF 467.1 Mio.).
Diese Umsatzzahlen wurden bereits in einem Trading Statement vom 9. Januar 2026
bekannt gegeben.
Rentabilität und Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit
Das bereinigte EBITDA(1) (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen)
belief sich auf CHF 142.1 Mio., nach CHF 164.4 Mio. im Jahr 2024. Die bereinigte
EBITDA-Marge sank auf 16.1% des Umsatzes (2024: 17.6%). Die Marge wurde
erheblich durch negative Wechselkurseffekte (-130 Basispunkte) und Zölle (-70
Basispunkte) belastet, was teilweise durch zugrunde liegende Verbesserungen (+50
Basispunkte) ausgeglichen wurde. Ohne die kombinierten negativen Auswirkungen
von Wechselkurseffekten und Zöllen in Höhe von 200 Basispunkten lag die
bereinigte EBITDA-Marge bei 18.1% und entsprach damit den am 12. März 2025
kommunizierten Prognosen. Das ausgewiesene EBITDA belief sich auf CHF 117.1 Mio.
gegenüber CHF 148.0 Mio. im Vorjahr, was einer ausgewiesenen Marge von 13.3%
bzw. 15.8% entspricht.
Der Reingewinn wurde durch nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von
CHF 139.5 Mio. belastet, die aus der strategischen Restrukturierung weniger
rentabler oder verlustbringender Produktlinien im Partnering Business
resultierten. Tecan wird Synergien zwischen angestammten Design- und
Entwicklungskapazitäten und den Fertigungskapazitäten von Paramit nutzen und die
2021 erworbenen dedizierten Designfunktionen einstellen. Infolge der
Wertminderung wies Tecan einen Nettoverlust von CHF 110.7 Mio. aus (2024:
Nettogewinn von CHF 67.7 Mio.). Neben dem geringeren Betriebsgewinn belastete
auch ein tieferes Finanzergebnis den Reingewinn. Diese Entwicklung ist
hauptsächlich auf negative Wechselkurseffekte und die Umrechnung von in US-
Dollar denominierten Vermögenswerten in Schweizer Franken zurückzuführen. Der
ausgewiesene Gewinn pro Aktie betrug CHF -8.74 (2024: CHF 5.30). Der bereinigte
Reingewinn(2) belief sich auf CHF 87.0 Mio. (2024: CHF 103.1 Mio.), der
bereinigte Gewinn pro Aktie(2) auf CHF 6.87 (2024: CHF 8.08).
Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erreichte CHF 138.0 Mio.,
verglichen mit CHF 148.5 Mio. im Jahr 2024. Die Cash Conversion verbesserte sich
auf 118% des ausgewiesenen EBITDA (2024: 100%). Dank eines soliden Cashflow-
Managements stieg die Nettoliquidität von Tecan (flüssige Mittel plus
kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der
ausstehenden Anleihe) von CHF 153.7 Mio. per 31. Dezember 2024 auf CHF 160.8
Mio. per 31. Dezember 2025.
Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hat Tecan von August 2025 bis zum 31.
Dezember 2025 eigene Aktien im Wert von CHF 24.8 Mio. zurückgekauft. Das
Programm ermöglicht über die Laufzeit den Rückkauf von Namenaktien im Wert von
insgesamt bis zu CHF 120 Mio.
Informationen nach Geschäftssegmenten
Life Sciences Business (Endkundengeschäft)
Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 377.1 Mio.
(2024: CHF 397.0 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Lokalwährungen und 5.0%
in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr ging der Umsatz in
Lokalwährungen um 3.2% zurück. Im Berichtsjahr wurde die Nachfrage nach
Instrumenten von akademischen und staatlichen Kunden durch Budgetunsicherheiten
und volatile öffentliche Finanzierungen erheblich beeinträchtigt, insbesondere
in den USA und China. Der Umsatz mit Biopharma-Unternehmen lag in Lokalwährungen
leicht unter dem Vorjahresniveau, wobei der Auftragseingang in der zweiten
Jahreshälfte deutlich anzog. Der Bereich Diagnostik verzeichnete während des
gesamten Jahres weiterhin ein solides Umsatz- und Auftragswachstum in
Lokalwährungen.
Der Auftragseingang im Geschäftssegment Life Sciences Business stieg im
Gesamtjahr in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich, wobei
sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigte. Das Book-to-Bill-Verhältnis
blieb 2025 über 1.
Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Ergebnis vor Zinsen und
Steuern, EBIT) belief sich auf CHF 25.7 Mio. (2024: CHF 39.5 Mio.), wobei die
ausgewiesene Betriebsrendite auf 6.7% des Umsatzes zurückging (2024: 9.8%). Auf
das Segment entfiel der Grossteil der negativen Auswirkungen von Wechselkursen
und Zöllen. Darüber hinaus beschloss Tecan im Rahmen der Portfoliooptimierung,
sich aus bestimmten Aktivitäten von Tecan Genomics zurückzuziehen. Dies führte
zu einer Wertberichtigung von CHF 5.3 Mio. Kostensenkungsmassnahmen glichen
diese negativen Auswirkungen teilweise aus. Das bereinigte EBITDA(3) für das
Segment belief sich auf CHF 63.4 Mio. (2024: CHF 79.1 Mio.), was einer
bereinigten EBITDA-Marge von 16.5% des Umsatzes entspricht (2024: 19.6%).
Partnering Business (OEM-Geschäft)
Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete einen Umsatz von CHF
505.4 Mio. (2024: CHF 537.3 Mio.), was einem Rückgang von 2.0% in Lokalwährungen
und 5.9% in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz
in Lokalwährungen um 3.3%.
Die insgesamt schwache Nachfrage nach Life-Sciences-Instrumenten wirkte sich
negativ auf den Umsatz mit Cavro-OEM-Komponenten und Paramit-CDMO-
Fertigungsdienstleistungen aus. Demgegenüber sorgte die Dynamik im
Diagnostikbereich für ein solides Wachstum in Lokalwährungen bei den In-vitro-
Diagnostiksystemen der Synergence-Produktlinie.
Der Auftragseingang im Partnering Business wuchs im Gesamtjahr in Lokalwährungen
im mittleren einstelligen Prozentbereich. Wie erwartet beschleunigte sich der
Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte deutlich und erreichte ein Wachstum
im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag 2025
für dieses Segment ebenfalls über 1.
Das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) im Partnering Business entspricht einem
Verlust von CHF 103.6 Mio. (2024: Gewinn von CHF 46.6 Mio.). Diese Entwicklung
ist in erster Linie auf die nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von CHF
139.5 Mio. aus der strategischen Restrukturierung weniger rentabler oder
verlustbringender Produktlinien zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA(3) für das
Segment belief sich auf CHF 89.7 Mio. (2024: CHF 91.1 Mio.), was einer
bereinigten EBITDA-Marge von 17.7 % des Umsatzes entspricht (2024: 16.9 %).
Dieser Wert stieg vor allem aufgrund eines günstigen Produktmixes und einer
starken Kostenkontrolle, was die negativen Auswirkungen von Wechselkursen und
Zöllen mehr als ausgleichen konnte.
Anträge an die Generalversammlung
Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit für das
Gesamtjahr 2025 und als Ausdruck des Vertrauens in die Zukunft von Tecan sowie
der Verpflichtung zu einer attraktiven Gewinnausschüttung wird der
Verwaltungsrat der Generalversammlung am 15. April 2026 eine gleichbleibende
Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d. h.
CHF 1.50, wird wiederum aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und
unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer.
Zusätzlich zu den am 4. Dezember 2025 bekannt gegebenen Veränderungen im
Verwaltungsrat wird Guillaume Daniellot als neues unabhängiges Mitglied zur Wahl
vorgeschlagen. Guillaume Daniellot ist seit Januar 2020 CEO der Straumann Group;
zuvor hatte er in diesem Unternehmen verschiedene Führungspositionen inne.
Frühere Stationen seiner Karriere umfassen Führungspositionen im
Produktmanagement für Krankenhäuser bei Coloplast und B. Braun sowie im Vertrieb
und Marketing bei Dentsply in Frankreich. Guillaume Daniellot verfügt über einen
Bachelor-Abschluss in Physik der Universität Dijon, einen Master-Abschluss in
Marketing der FGE in Tours und einen MBA der ESC European School of Management
in Paris. Er wird den Verwaltungsrat mit seinen umfassenden Kenntnissen der
Medtech-Branche und mit seiner ausgewiesenen Führungskompetenz in den globalen
Gesundheitsmärkten ergänzen.
Ausblick
Für 2026 erwartet Tecan eine allmähliche Erholung der Endmärkte. Eine
vollständige Normalisierung wird jedoch noch nicht erwartet. Die
Marktentwicklung dürfte sich zwischen einem moderaten Rückgang und einem
moderaten Wachstum bewegen. Tecan erwartet, bei einzelnen Kundensegmenten
Verbesserungen zu sehen, während in anderen weiterhin Unsicherheit besteht.
Insgesamt rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg im niedrigen
einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen.
Die Wechselkurse und die annualisierten Auswirkungen von Zöllen werden die
Rentabilität auch im Jahr 2026 belasten. Tecan geht davon aus, dass diese
externen Faktoren(4) die bereinigte EBITDA-Marge mit insgesamt 110 Basispunkten
belasten werden. Unter Berücksichtigung dieser Effekte prognostiziert Tecan eine
bereinigte EBITDA-Marge - ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und
Integrationskosten - von 15.5% bis 16.5% des Umsatzes. Diese Prognose beinhaltet
auch eine zugrunde liegende Rentabilitätsverbesserung von 50 bis 150
Basispunkten, die aus dem laufenden Transformationsprogramm resultieren soll.
Tecan bestätigt zudem den mittelfristigen Ausblick, der im Rahmen des heutigen
Capital Markets Update näher erläutert wird, einschliesslich einer
Aktualisierung der wichtigsten Treiber, die diesen Ausblick stützen. Tecan
erwartet eine anhaltende allmähliche Verbesserung der Endmärkte mit einem
Marktwachstum von 1% bis 3% in den Jahren 2027-2028. Das Unternehmen strebt bis
2028 einen Umsatz von CHF 1 Milliarde? und eine bereinigte EBITDA-Marge? von
20% an. Unterstützt wird dies durch das laufende Transformationsprogramm
«Rewired». Dieses soll durch zusätzliche Umsätze und Effizienzsteigerungen in
den Bereichen Operations, Vertrieb, Administration sowie Forschung und
Entwicklung einen Beitrag im Umfang von 200 bis 300 Basispunkte leisten.
Ab 2029 geht Tecan von einer Rückkehr zu normalen Marktbedingungen mit einem
Marktwachstum im bisherigen Bereich von 3% bis 5% aus. In diesem Umfeld erwartet
Tecan eine Rückkehr zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im
mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen bei
gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung der Rentabilität.
Berichte und Webcast
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 und der Nachhaltigkeitsbericht 2025
wurden ebenfalls heute veröffentlicht und können auf der Website des
Unternehmens www.tecan.com unter Investor Relations abgerufen werden.
Tecan wird heute um 14:00 Uhr (MEZ) in Zürich eine Analysten- und
Medienkonferenz durchführen, um das Jahresergebnis 2025 zu diskutieren. Die
Konferenz beinhaltet auch ein Capital Markets Update mit einem Überblick über
die wichtigsten Treiber, die den mittelfristigen Ausblick des Unternehmens
stützen. Die Präsentation wird per Live-Audio-Webcast übertragen, den
Interessierte unter www.tecan.com abrufen können. Ein Link zum Webcast wird
unmittelbar vor der Veranstaltung bereitgestellt. Eine Aufzeichnung des Webcast
wird für einen Zeitraum von 12 Monaten unter www.tecan.com zur Verfügung stehen.
Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten wie folgt (Zugangscode
127505):
Schweiz: +41 22 518 90 26
Grossbritannien: +44 20 3936 2999
USA: +1 646 233 4753
Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der
Veranstaltung einwählen.
Wichtige Termine
* Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 15. April
2026 statt.
* Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026
veröffentlicht.
* Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.
* Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November
2026 veröffentlicht.
(1) Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen
schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten
(+CHF 25.0 Mio.) aus.
(2) Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro
Aktie für 2025 schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und
Integrationskosten (CHF 25.0 Mio.), die kumulierten Abschreibungen auf
erworbenen immateriellen Vermögenswerten (CHF 23.3 Mio.) und einmalige, nicht
zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF 139.5 Mio. aus. Sie wurden mit
dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 9.9% berechnet.
(3) Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das
Geschäftssegment Life Sciences Business schliesst Restrukturierungskosten sowie
Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 8.1 Mio.) aus. Der bereinigte
Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment
Partnering Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und
Integrationskosten (+CHF 14.4 Mio.) aus.
(4) Unter der Annahme der am 31. Dezember 2025 geltenden Zölle. Änderungen der
Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die Rentabilitätserwartungen für
2026 und die Erwartungen für den mittelfristige Ausblick für den Umsatz und die
bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen
Wechselkursprognose von 1 Euro zu CHF 0.92 und 1 US-Dollar zu CHF 0.80.
Über Tecan
Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen
zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im
Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur
Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der
Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in
der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie
Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen
vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen
beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,
Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über
70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte
Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die
Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;
ISIN CH0012100191).
Für weitere Informationen:
Tecan Group
Martin Brändle
Senior Vice President, Corporate Communications & IR
Tel. +41 (0) 44 922 84 30
Fax +41 (0) 44 922 88 89
investor@tecan.com
www.tecan.com
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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