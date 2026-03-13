GNW-News: Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu profitablem Wachstum vor

Werte in diesem Artikel

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Swiss

Exchange AG

Tecan präsentiert Ergebnisse 2025 und stellt Programm zur Rückkehr zu

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profitablem Wachstum vor

Finanzresultate für das Gesamtjahr 2025 - Zusammenfassung

* Umsatz von CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.), Rückgang um 1.6% in

Lokalwährungen für das Gesamtjahr, mit einem Wachstum von 0.4% im zweiten

Halbjahr

* Auftragseingang stieg um 3.8% in Lokalwährungen im Gesamtjahr und um 8.6% im

zweiten Halbjahr

* Bereinigtes EBITDA von CHF 142.1 Mio. (2024: CHF 164.4 Mio.), bereinigte

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EBITDA-Marge von 16.1% (2024: 17.6%), belastet durch negative

Wechselkurseffekte und Zölle, teilweise ausgeglichen durch

Kostensenkungsmassnahmen und operative Verbesserungen

* Reingewinn durch nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF

139.5 Mio. belastet, was zu einem ausgewiesenen Nettoverlust von CHF 110.7

Mio. führte (2024: Reingewinn von CHF 67.7 Mio.)

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* Starker Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit von CHF 138.0 Mio.

(2024: CHF 148.5 Mio.), Cash Conversion stieg auf 118% des ausgewiesenen

EBITDA (2024: 100%)

* Antrag auf eine gleichbleibende Dividende von CHF 3.00 pro Aktie

Ausblick

* Ausblick 2026

* Umsatzsteigerung im niedrigen einstelligen Prozentbereich in

Lokalwährungen erwartet, wobei der relevante Markt voraussichtlich

weitgehend unverändert bleiben wird

* Bereinigte EBITDA-Marge von 15.5 bis 16.5% des Umsatzes prognostiziert,

einschliesslich eines negativen Effekts von 110 Basispunkten aufgrund

von ungünstigen Wechselkursen und Zöllen

* Diese Erwartung für die Margenentwicklung basiert auch auf einer

zugrunde liegenden Rentabilitätsverbesserung von 50 bis 150 Basispunkten

durch das Transformationsprogramm

* Mittelfristiger Ausblick bestätigt

* Ziel, bis 2028 einen Umsatz von CHF 1 Milliarde und eine bereinigte

EBITDA-Marge von 20% zu erreichen, unterstützt durch das laufende

Transformationsprogramm mit einem Beitrag von 200 bis 300 Basispunkten

Männedorf, Schweiz, 16. März 2026 - Die Tecan Group (SIX Swiss Exchange: TECN)

hat heute die geprüften Finanzergebnisse für 2025 bekannt gegeben und meldet

eine Rückkehr zum Umsatzwachstum und einen starken Auftragseingang im zweiten

Halbjahr. Zudem hat Tecan den kurzfristigen Finanzausblick für 2026

veröffentlicht und den mittelfristigen Ausblick bestätigt. Im Laufe des Tages

wird das Unternehmen im Rahmen eines Capital Markets Update weitere Details zu

den wichtigsten Treibern für das mittelfristige Wachstum und die

Rentabilitätsentwicklung ausführen.

Monica Manotas, CEO von Tecan, kommentierte: «Unsere Leistung im Jahr 2025

spiegelt nicht das Potenzial von Tecan wider. Wir arbeiten entschlossen daran,

dies zu ändern. Unser Kerngeschäft ist intakt und unsere Bilanz ist stark. Unser

Transformationsprogramm ist auf Portfoliooptimierung sowie kommerzielle und

operative Exzellenz ausgerichtet. Wir konzentrieren uns darauf, zu profitablem

Wachstum zurückzukehren und unser Unternehmen gleichzeitig für die unmittelbare

Zukunft und darüber hinaus zu positionieren.

Während die Rückkehr zum Wachstum in unserer Branche erst allmählich erfolgen

wird, sind die Kräfte, die ihre Zukunft prägen - KI-Integration,

Automatisierung, wissenschaftliche Komplexität, wirtschaftlicher Druck - stark

und nachhaltig. Wir gehen davon aus, dass diese Kräfte in den nächsten zehn

Jahren ein deutliches Wachstum in der Laborautomatisierung bewirken werden, und

wir wollen das Marktwachstum durch unsere Führungsrolle im Bereich KI- und

datengesteuerte Lösungen übertreffen.

Um dies zu erreichen, haben wir 'Rewired' ins Leben gerufen, ein

Transformationsprogramm, das Tecan zukunftssicher machen und befähigen soll,

sowohl bei der Innovation als auch bei der Umsetzung herausragende Leistungen zu

erzielen. Technologieführerschaft und die Fähigkeit, diese in profitables

Wachstum umzusetzen, sind sowohl für Kunden als auch für Aktionäre entscheidend.

Wir werden dies mit finanzieller Disziplin, konsequenter Kapitalallokation und

dem strategischen Fokus angehen, der erforderlich ist, um das langfristige

Potenzial von Tecan zu realisieren.»

Finanzresultate für das Gesamtjahr und das zweite Halbjahr 2025

Auftragseingang und Umsatz

Der Auftragseingang der Gruppe erreichte für das Gesamtjahr 2025 CHF 900.9 Mio.

(2024: CHF 903.6 Mio.), was einem Rückgang von 0.3% in Schweizer Franken und

einem Wachstum von 3.8% in Lokalwährungen entspricht. Das Book-to-Bill-

Verhältnis lag in beiden Geschäftssegmenten über 1. Im zweiten Halbjahr stieg

der Auftragseingang um 8.6% in Lokalwährungen und um 2.6% in Schweizer Franken.

Der Umsatz der Gruppe sank 2025 um 1.6% in Lokalwährungen und um 5.5% in

Schweizer Franken auf insgesamt CHF 882.5 Mio. (2024: CHF 934.3 Mio.). Im

zweiten Halbjahr kehrte Tecan zu einem moderaten Umsatzwachstum zurück, wobei

der Umsatz in Lokalwährungen um 0.4% stieg. In Schweizer Franken sank der Umsatz

um 5.2% auf CHF 443.0 Mio. (2024: CHF 467.1 Mio.).

Diese Umsatzzahlen wurden bereits in einem Trading Statement vom 9. Januar 2026

bekannt gegeben.

Rentabilität und Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit

Das bereinigte EBITDA(1) (Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen)

belief sich auf CHF 142.1 Mio., nach CHF 164.4 Mio. im Jahr 2024. Die bereinigte

EBITDA-Marge sank auf 16.1% des Umsatzes (2024: 17.6%). Die Marge wurde

erheblich durch negative Wechselkurseffekte (-130 Basispunkte) und Zölle (-70

Basispunkte) belastet, was teilweise durch zugrunde liegende Verbesserungen (+50

Basispunkte) ausgeglichen wurde. Ohne die kombinierten negativen Auswirkungen

von Wechselkurseffekten und Zöllen in Höhe von 200 Basispunkten lag die

bereinigte EBITDA-Marge bei 18.1% und entsprach damit den am 12. März 2025

kommunizierten Prognosen. Das ausgewiesene EBITDA belief sich auf CHF 117.1 Mio.

gegenüber CHF 148.0 Mio. im Vorjahr, was einer ausgewiesenen Marge von 13.3%

bzw. 15.8% entspricht.

Der Reingewinn wurde durch nicht zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von

CHF 139.5 Mio. belastet, die aus der strategischen Restrukturierung weniger

rentabler oder verlustbringender Produktlinien im Partnering Business

resultierten. Tecan wird Synergien zwischen angestammten Design- und

Entwicklungskapazitäten und den Fertigungskapazitäten von Paramit nutzen und die

2021 erworbenen dedizierten Designfunktionen einstellen. Infolge der

Wertminderung wies Tecan einen Nettoverlust von CHF 110.7 Mio. aus (2024:

Nettogewinn von CHF 67.7 Mio.). Neben dem geringeren Betriebsgewinn belastete

auch ein tieferes Finanzergebnis den Reingewinn. Diese Entwicklung ist

hauptsächlich auf negative Wechselkurseffekte und die Umrechnung von in US-

Dollar denominierten Vermögenswerten in Schweizer Franken zurückzuführen. Der

ausgewiesene Gewinn pro Aktie betrug CHF -8.74 (2024: CHF 5.30). Der bereinigte

Reingewinn(2) belief sich auf CHF 87.0 Mio. (2024: CHF 103.1 Mio.), der

bereinigte Gewinn pro Aktie(2) auf CHF 6.87 (2024: CHF 8.08).

Der Geldzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit erreichte CHF 138.0 Mio.,

verglichen mit CHF 148.5 Mio. im Jahr 2024. Die Cash Conversion verbesserte sich

auf 118% des ausgewiesenen EBITDA (2024: 100%). Dank eines soliden Cashflow-

Managements stieg die Nettoliquidität von Tecan (flüssige Mittel plus

kurzfristige Festgelder abzüglich Bankverbindlichkeiten, Darlehen und der

ausstehenden Anleihe) von CHF 153.7 Mio. per 31. Dezember 2024 auf CHF 160.8

Mio. per 31. Dezember 2025.

Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms hat Tecan von August 2025 bis zum 31.

Dezember 2025 eigene Aktien im Wert von CHF 24.8 Mio. zurückgekauft. Das

Programm ermöglicht über die Laufzeit den Rückkauf von Namenaktien im Wert von

insgesamt bis zu CHF 120 Mio.

Informationen nach Geschäftssegmenten

Life Sciences Business (Endkundengeschäft)

Der Umsatz im Geschäftssegment Life Sciences Business erreichte CHF 377.1 Mio.

(2024: CHF 397.0 Mio.), was einem Rückgang von 1.0% in Lokalwährungen und 5.0%

in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr ging der Umsatz in

Lokalwährungen um 3.2% zurück. Im Berichtsjahr wurde die Nachfrage nach

Instrumenten von akademischen und staatlichen Kunden durch Budgetunsicherheiten

und volatile öffentliche Finanzierungen erheblich beeinträchtigt, insbesondere

in den USA und China. Der Umsatz mit Biopharma-Unternehmen lag in Lokalwährungen

leicht unter dem Vorjahresniveau, wobei der Auftragseingang in der zweiten

Jahreshälfte deutlich anzog. Der Bereich Diagnostik verzeichnete während des

gesamten Jahres weiterhin ein solides Umsatz- und Auftragswachstum in

Lokalwährungen.

Der Auftragseingang im Geschäftssegment Life Sciences Business stieg im

Gesamtjahr in Lokalwährungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich, wobei

sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigte. Das Book-to-Bill-Verhältnis

blieb 2025 über 1.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis in diesem Segment (Ergebnis vor Zinsen und

Steuern, EBIT) belief sich auf CHF 25.7 Mio. (2024: CHF 39.5 Mio.), wobei die

ausgewiesene Betriebsrendite auf 6.7% des Umsatzes zurückging (2024: 9.8%). Auf

das Segment entfiel der Grossteil der negativen Auswirkungen von Wechselkursen

und Zöllen. Darüber hinaus beschloss Tecan im Rahmen der Portfoliooptimierung,

sich aus bestimmten Aktivitäten von Tecan Genomics zurückzuziehen. Dies führte

zu einer Wertberichtigung von CHF 5.3 Mio. Kostensenkungsmassnahmen glichen

diese negativen Auswirkungen teilweise aus. Das bereinigte EBITDA(3) für das

Segment belief sich auf CHF 63.4 Mio. (2024: CHF 79.1 Mio.), was einer

bereinigten EBITDA-Marge von 16.5% des Umsatzes entspricht (2024: 19.6%).

Partnering Business (OEM-Geschäft)

Das Geschäftssegment Partnering Business verzeichnete einen Umsatz von CHF

505.4 Mio. (2024: CHF 537.3 Mio.), was einem Rückgang von 2.0% in Lokalwährungen

und 5.9% in Schweizer Franken entspricht. Im zweiten Halbjahr stieg der Umsatz

in Lokalwährungen um 3.3%.

Die insgesamt schwache Nachfrage nach Life-Sciences-Instrumenten wirkte sich

negativ auf den Umsatz mit Cavro-OEM-Komponenten und Paramit-CDMO-

Fertigungsdienstleistungen aus. Demgegenüber sorgte die Dynamik im

Diagnostikbereich für ein solides Wachstum in Lokalwährungen bei den In-vitro-

Diagnostiksystemen der Synergence-Produktlinie.

Der Auftragseingang im Partnering Business wuchs im Gesamtjahr in Lokalwährungen

im mittleren einstelligen Prozentbereich. Wie erwartet beschleunigte sich der

Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte deutlich und erreichte ein Wachstum

im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag 2025

für dieses Segment ebenfalls über 1.

Das ausgewiesene Betriebsergebnis (EBIT) im Partnering Business entspricht einem

Verlust von CHF 103.6 Mio. (2024: Gewinn von CHF 46.6 Mio.). Diese Entwicklung

ist in erster Linie auf die nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von CHF

139.5 Mio. aus der strategischen Restrukturierung weniger rentabler oder

verlustbringender Produktlinien zurückzuführen. Das bereinigte EBITDA(3) für das

Segment belief sich auf CHF 89.7 Mio. (2024: CHF 91.1 Mio.), was einer

bereinigten EBITDA-Marge von 17.7 % des Umsatzes entspricht (2024: 16.9 %).

Dieser Wert stieg vor allem aufgrund eines günstigen Produktmixes und einer

starken Kostenkontrolle, was die negativen Auswirkungen von Wechselkursen und

Zöllen mehr als ausgleichen konnte.

Anträge an die Generalversammlung

Aufgrund des soliden Geldzuflusses aus operativer Geschäftstätigkeit für das

Gesamtjahr 2025 und als Ausdruck des Vertrauens in die Zukunft von Tecan sowie

der Verpflichtung zu einer attraktiven Gewinnausschüttung wird der

Verwaltungsrat der Generalversammlung am 15. April 2026 eine gleichbleibende

Dividende von CHF 3.00 pro Aktie vorschlagen. Die Hälfte der Dividende, d. h.

CHF 1.50, wird wiederum aus der vorhandenen Kapitaleinlagereserve ausbezahlt und

unterliegt somit nicht der Verrechnungssteuer.

Zusätzlich zu den am 4. Dezember 2025 bekannt gegebenen Veränderungen im

Verwaltungsrat wird Guillaume Daniellot als neues unabhängiges Mitglied zur Wahl

vorgeschlagen. Guillaume Daniellot ist seit Januar 2020 CEO der Straumann Group;

zuvor hatte er in diesem Unternehmen verschiedene Führungspositionen inne.

Frühere Stationen seiner Karriere umfassen Führungspositionen im

Produktmanagement für Krankenhäuser bei Coloplast und B. Braun sowie im Vertrieb

und Marketing bei Dentsply in Frankreich. Guillaume Daniellot verfügt über einen

Bachelor-Abschluss in Physik der Universität Dijon, einen Master-Abschluss in

Marketing der FGE in Tours und einen MBA der ESC European School of Management

in Paris. Er wird den Verwaltungsrat mit seinen umfassenden Kenntnissen der

Medtech-Branche und mit seiner ausgewiesenen Führungskompetenz in den globalen

Gesundheitsmärkten ergänzen.

Ausblick

Für 2026 erwartet Tecan eine allmähliche Erholung der Endmärkte. Eine

vollständige Normalisierung wird jedoch noch nicht erwartet. Die

Marktentwicklung dürfte sich zwischen einem moderaten Rückgang und einem

moderaten Wachstum bewegen. Tecan erwartet, bei einzelnen Kundensegmenten

Verbesserungen zu sehen, während in anderen weiterhin Unsicherheit besteht.

Insgesamt rechnet das Unternehmen mit einem Umsatzanstieg im niedrigen

einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen.

Die Wechselkurse und die annualisierten Auswirkungen von Zöllen werden die

Rentabilität auch im Jahr 2026 belasten. Tecan geht davon aus, dass diese

externen Faktoren(4) die bereinigte EBITDA-Marge mit insgesamt 110 Basispunkten

belasten werden. Unter Berücksichtigung dieser Effekte prognostiziert Tecan eine

bereinigte EBITDA-Marge - ohne Restrukturierungs-, Akquisitions- und

Integrationskosten - von 15.5% bis 16.5% des Umsatzes. Diese Prognose beinhaltet

auch eine zugrunde liegende Rentabilitätsverbesserung von 50 bis 150

Basispunkten, die aus dem laufenden Transformationsprogramm resultieren soll.

Tecan bestätigt zudem den mittelfristigen Ausblick, der im Rahmen des heutigen

Capital Markets Update näher erläutert wird, einschliesslich einer

Aktualisierung der wichtigsten Treiber, die diesen Ausblick stützen. Tecan

erwartet eine anhaltende allmähliche Verbesserung der Endmärkte mit einem

Marktwachstum von 1% bis 3% in den Jahren 2027-2028. Das Unternehmen strebt bis

2028 einen Umsatz von CHF 1 Milliarde? und eine bereinigte EBITDA-Marge? von

20% an. Unterstützt wird dies durch das laufende Transformationsprogramm

«Rewired». Dieses soll durch zusätzliche Umsätze und Effizienzsteigerungen in

den Bereichen Operations, Vertrieb, Administration sowie Forschung und

Entwicklung einen Beitrag im Umfang von 200 bis 300 Basispunkte leisten.

Ab 2029 geht Tecan von einer Rückkehr zu normalen Marktbedingungen mit einem

Marktwachstum im bisherigen Bereich von 3% bis 5% aus. In diesem Umfeld erwartet

Tecan eine Rückkehr zu durchschnittlichen organischen Wachstumsraten im

mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich in Lokalwährungen bei

gleichzeitiger kontinuierlicher Verbesserung der Rentabilität.

Berichte und Webcast

Der vollständige Geschäftsbericht 2025 und der Nachhaltigkeitsbericht 2025

wurden ebenfalls heute veröffentlicht und können auf der Website des

Unternehmens www.tecan.com unter Investor Relations abgerufen werden.

Tecan wird heute um 14:00 Uhr (MEZ) in Zürich eine Analysten- und

Medienkonferenz durchführen, um das Jahresergebnis 2025 zu diskutieren. Die

Konferenz beinhaltet auch ein Capital Markets Update mit einem Überblick über

die wichtigsten Treiber, die den mittelfristigen Ausblick des Unternehmens

stützen. Die Präsentation wird per Live-Audio-Webcast übertragen, den

Interessierte unter www.tecan.com abrufen können. Ein Link zum Webcast wird

unmittelbar vor der Veranstaltung bereitgestellt. Eine Aufzeichnung des Webcast

wird für einen Zeitraum von 12 Monaten unter www.tecan.com zur Verfügung stehen.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz lauten wie folgt (Zugangscode

127505):

Schweiz: +41 22 518 90 26

Grossbritannien: +44 20 3936 2999

USA: +1 646 233 4753

Die Teilnehmer sollten sich nach Möglichkeit 15 Minuten vor Beginn der

Veranstaltung einwählen.

Wichtige Termine

* Die ordentliche Generalversammlung der Tecan-Aktionäre findet am 15. April

2026 statt.

* Ein qualitatives Update für das erste Quartal 2026 wird am 12. Mai 2026

veröffentlicht.

* Der Halbjahresbericht 2026 wird am 11. August 2026 veröffentlicht.

* Ein qualitatives Update für das dritte Quartal 2026 wird am 5. November

2026 veröffentlicht.

(1) Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen

schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und Integrationskosten

(+CHF 25.0 Mio.) aus.

(2) Die Berechnung des bereinigten Reingewinns und des bereinigten Gewinns pro

Aktie für 2025 schliesst Restrukturierungskosten, Akquisitions- und

Integrationskosten (CHF 25.0 Mio.), die kumulierten Abschreibungen auf

erworbenen immateriellen Vermögenswerten (CHF 23.3 Mio.) und einmalige, nicht

zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe von CHF 139.5 Mio. aus. Sie wurden mit

dem ausgewiesenen Konzernsteuersatz von 9.9% berechnet.

(3) Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das

Geschäftssegment Life Sciences Business schliesst Restrukturierungskosten sowie

Akquisitions- und Integrationskosten (+CHF 8.1 Mio.) aus. Der bereinigte

Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen für das Geschäftssegment

Partnering Business schliesst Restrukturierungskosten sowie Akquisitions- und

Integrationskosten (+CHF 14.4 Mio.) aus.

(4) Unter der Annahme der am 31. Dezember 2025 geltenden Zölle. Änderungen der

Zölle können sich auf den Ausblick auswirken. Die Rentabilitätserwartungen für

2026 und die Erwartungen für den mittelfristige Ausblick für den Umsatz und die

bereinigte EBITDA-Marge basieren auf einer durchschnittlichen

Wechselkursprognose von 1 Euro zu CHF 0.92 und 1 US-Dollar zu CHF 0.80.

Über Tecan

Tecan (www.tecan.com) trägt dazu bei, das Leben und die Gesundheit der Menschen

zu verbessern, indem das Unternehmen seine Kunden befähigt, Innovationen im

Gesundheitswesen weltweit zu skalieren? von der Life-Science-Forschung bis zur

Klinik. Tecan ist ein Pionier und weltweit führender Anbieter in der

Laborautomation. Als Originalgerätehersteller (OEM) ist Tecan auch führend in

der Entwicklung und Herstellung von OEM-Laborinstrumenten, Komponenten sowie

Instrumenten für die Medizinaltechnik, die vom jeweiligen Partnerunternehmen

vertrieben werden. Tecan wurde 1980 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen

beschäftigt mehr als 3'000 Mitarbeitende und verfügt über Produktions-,

Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa, Nordamerika und in Asien. In über

70 Ländern unterhält es ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Jahr 2025 erzielte

Tecan einen Umsatz von CHF 883 Mio. (USD 1 063 Mio.; EUR 939 Mio.). Die

Namenaktien der Tecan Group werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (TECN;

ISIN CH0012100191).

Für weitere Informationen:

Tecan Group

Martin Brändle

Senior Vice President, Corporate Communications & IR

Tel. +41 (0) 44 922 84 30

Fax +41 (0) 44 922 88 89

investor@tecan.com

www.tecan.com

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