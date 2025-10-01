GNW-News: Thailands größtes Strandlauf-Festival von "Central Pattaya" kehrt am 1. November 2025 zurück

^PATTAYA, Thailand, Oct. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --?CENTRAL PATTAYA", Asiens

größter Einkaufskomplex direkt am Strand, der sich im Besitz von Central Pattana

befindet, lädt Läufer aus aller Welt zu Thailands heißestem Laufevent am Meer

ein! Der?PATTAYA INTERNATIONAL BIKINI BEACH RACE 2025" - das größte Event

seiner Art im Land - findet zum neunten Mal in Folge unter dem Motto?Sea

Sparkle Run: The Coral and Pearl Edition" statt. Das Rennen wird am Samstag, dem

1. November 2025, am Pattaya Beach vor dem Central Pattaya ausgetragen.

Im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung über 5.000 Läufer aus aller Welt an

und wurde damit zu einem der beliebtesten Laufveranstaltungen am Meer in

Thailand. Die Teilnehmenden können eine lebhafte Rennatmosphäre mit Live-Musik,

Strandaktivitäten und besonderen Themenerlebnissen genießen, während sie an

einem malerischen Strandlauf teilnehmen.

Die Anmeldung ist ab sofort bis zum 29. Oktober 2025 möglich, die

Teilnahmegebühr beträgt 32 US-Dollar (1.030 Baht). Sichern Sie sich hier Ihren

Platz: https://worldsmarathons.com/marathon/pattaya-bikini-run

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil von Thailands legendärem Lauf-Event am

Meer zu sein. Laufen Sie, glänzen Sie und schaffen Sie Erinnerungen - beim

Pattaya International Bikini Beach Race 2025!

Ein Foto zu dieser Meldung ist verfügbar

unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9be90224-c255-41e1-

a324-62a8f68074b2

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Public Relations Department, Central Pattana, Mobil: +6633003999, E-Mail: prom.cpb@centralpattana.co.thÂ°