GNW-News: Tralent startet Skill-Based Trading Tournaments mit festem Risiko und hohem Gewinnpotenzial

Die neu eingeführte Plattform ermöglicht es Tradern weltweit, in Echtzeit an

merit-based Trading Tournaments teilzunehmen und jeden Tag um attraktive

Cashpreise zu konkurrieren.

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Tralent, die innovative Trading-Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Art und

Weise zu verändern, wie Trader wachsen und verdienen, hat heute den offiziellen

globalen Launch ihrer Skill-Based Trading Tournaments bekannt gegeben.

Die Plattform wurde für angehende wie erfahrene Trader entwickelt und bietet ein

völlig neues Wettbewerbsmodell - von 30-Minute Rush Events bis hin zu Weekly

Tournaments -, vollständig integriert in eine professionelle Trading-Plattform

die über Web und Mobile App verfügbar ist.

Ab heute können Trader täglich um Preisgelder konkurrieren, die ausschließlich

auf ihrer Gewinn- und Verlustquote basieren, während sie lediglich eine feste

und vorab definierte Entry Fee riskieren.

Dieser Launch markiert die Einführung einer neuen Kategorie innerhalb der

Trading-Industrie: merit-based Trading Competitions mit festem Risiko. Trader

treten in einem neuartigen Wettbewerbsumfeld an, das den Fokus von Kapital auf

pure Performance verlagert.

Die Tournaments sind rund um die Uhr über die wichtigsten Märkte verfügbar -

aktuell Forex, und bald auch Stocks und Commodities.

Gestützt durch Echtzeitmarktdaten und TradingView-Charts werden bei jedem Event

die Top 30 % der Teilnehmer ausgezahlt, wodurch Trader die Möglichkeit erhalten,

bis zum 200-Fachen der Entry Fee zu verdienen.

Durch das feste Risiko über die Entry Fee entfällt bei Tralent die

Notwendigkeit, eigenes Kapital einzusetzen - anders als beim traditionellen

Trading über Broker - und das Modell ist deutlich attraktiver als das Trading

mit Prop Firms. Trader treten mit dem klaren Wissen an, dass ihr Risiko begrenzt

ist, während ihre mögliches Gewinnpotenzial maximiert wird. So entsteht eine

neue und interessante Verdienstmöglichkeit in der Trading-Industrie.

Tralent arbeitet mit einem vollständig transparenten Geschäftsmodell, das auf

einer festen Gebühr von 20 % auf die Tournament Entry Fees basiert. Das

Unternehmen erzielt keinen Gewinn aus der Trading-Performance der Nutzer und hat

keinen Anreiz, Ergebnisse positiv oder negativ zu beeinflussen. Alle Prize Pools

sind vorab festgelegt und alle Regeln sind öffentlich zugänglich, sodass die

Ergebnisse ausschließlich von der finalen Performance jedes Teilnehmers

abhängen. Diese Struktur beseitigt jeden Interessenkonflikt und unterstreicht

Tralents Engagement für ein Tournament Environment, in dem Merit der einzige

Faktor ist.

Die Plattform ist jetzt weltweit über Web und Mobile App verfügbar. Trader

können ein Konto erstellen und das Tournament Environment direkt unter

www.tralent.com (http://www.tralent.com/) erkunden.

Kontaktinformationen

Tralent LLC - Marketingabteilung

E-Mail: marketing@tralent.com (mailto:marketing@tralent.com)

Für Partnerschaften und Integrationen: partner@tralent.com

(mailto:partner@tralent.com)

Website: www.tralent.com (http://www.tralent.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/081e0c49-5754-452a-bdeb-

0bcecc5e0ed3

