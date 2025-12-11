GNW-News: Tralent startet Skill-Based Trading Tournaments mit festem Risiko und hohem Gewinnpotenzial
^Die neu eingeführte Plattform ermöglicht es Tradern weltweit, in Echtzeit an
merit-based Trading Tournaments teilzunehmen und jeden Tag um attraktive
Cashpreise zu konkurrieren.
DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --
Tralent, die innovative Trading-Plattform, die darauf ausgelegt ist, die Art und
Weise zu verändern, wie Trader wachsen und verdienen, hat heute den offiziellen
globalen Launch ihrer Skill-Based Trading Tournaments bekannt gegeben.
Die Plattform wurde für angehende wie erfahrene Trader entwickelt und bietet ein
völlig neues Wettbewerbsmodell - von 30-Minute Rush Events bis hin zu Weekly
Tournaments -, vollständig integriert in eine professionelle Trading-Plattform
die über Web und Mobile App verfügbar ist.
Ab heute können Trader täglich um Preisgelder konkurrieren, die ausschließlich
auf ihrer Gewinn- und Verlustquote basieren, während sie lediglich eine feste
und vorab definierte Entry Fee riskieren.
Dieser Launch markiert die Einführung einer neuen Kategorie innerhalb der
Trading-Industrie: merit-based Trading Competitions mit festem Risiko. Trader
treten in einem neuartigen Wettbewerbsumfeld an, das den Fokus von Kapital auf
pure Performance verlagert.
Die Tournaments sind rund um die Uhr über die wichtigsten Märkte verfügbar -
aktuell Forex, und bald auch Stocks und Commodities.
Gestützt durch Echtzeitmarktdaten und TradingView-Charts werden bei jedem Event
die Top 30 % der Teilnehmer ausgezahlt, wodurch Trader die Möglichkeit erhalten,
bis zum 200-Fachen der Entry Fee zu verdienen.
Durch das feste Risiko über die Entry Fee entfällt bei Tralent die
Notwendigkeit, eigenes Kapital einzusetzen - anders als beim traditionellen
Trading über Broker - und das Modell ist deutlich attraktiver als das Trading
mit Prop Firms. Trader treten mit dem klaren Wissen an, dass ihr Risiko begrenzt
ist, während ihre mögliches Gewinnpotenzial maximiert wird. So entsteht eine
neue und interessante Verdienstmöglichkeit in der Trading-Industrie.
Tralent arbeitet mit einem vollständig transparenten Geschäftsmodell, das auf
einer festen Gebühr von 20 % auf die Tournament Entry Fees basiert. Das
Unternehmen erzielt keinen Gewinn aus der Trading-Performance der Nutzer und hat
keinen Anreiz, Ergebnisse positiv oder negativ zu beeinflussen. Alle Prize Pools
sind vorab festgelegt und alle Regeln sind öffentlich zugänglich, sodass die
Ergebnisse ausschließlich von der finalen Performance jedes Teilnehmers
abhängen. Diese Struktur beseitigt jeden Interessenkonflikt und unterstreicht
Tralents Engagement für ein Tournament Environment, in dem Merit der einzige
Faktor ist.
Die Plattform ist jetzt weltweit über Web und Mobile App verfügbar. Trader
können ein Konto erstellen und das Tournament Environment direkt unter
www.tralent.com (http://www.tralent.com/) erkunden.
Kontaktinformationen
Tralent LLC - Marketingabteilung
E-Mail: marketing@tralent.com (mailto:marketing@tralent.com)
Für Partnerschaften und Integrationen: partner@tralent.com
(mailto:partner@tralent.com)
Website: www.tralent.com (http://www.tralent.com/)
Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/081e0c49-5754-452a-bdeb-
0bcecc5e0ed3
