GNW-News: Über 700 deutsch finanzierte Unternehmen lassen sich in Suzhou nieder, während die pragmatische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland ein n...

^NANJING, China, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 12.
Wirtschaftskooperationsdialog?Belt and Road" zwischen China und Deutschland hat
kürzlich in Taicang stattgefunden. Vertreter aus Politik und Wirtschaft Chinas
und Deutschlands kamen zusammen, um die Erfolge aus über drei Jahrzehnten
Austausch und Zusammenarbeit zwischen Suzhou und Deutschland zu diskutieren und
gemeinsam einen Entwurf für die zukünftige Entwicklung zu entwerfen.
Von der Gründung des ersten deutschen Unternehmens im Jahr 1993 bis hin zu den
derzeit 731 deutsch finanzierten Unternehmen, die vor Ort tätig sind, hat
Suzhou, bekannt als?irdisches Paradies" und Produktionsstandort, eine über 30-
jährige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland durchlaufen.
Beeindruckende Statistiken unterstreichen die robuste Dynamik der Wirtschafts-
und Handelsbeziehungen zwischen Suzhou und Deutschland: Der bilaterale Handel
erreichte im vergangenen Jahr 13,774 Mrd. USD und übertraf in den ersten sieben
Monaten dieses Jahres 8,164 Mrd. USD.
In Taicang, dem strategischen?Brückenkopf" Suzhou für die Zusammenarbeit mit
Deutschland, haben sich mehr als 560 deutsche Unternehmen niedergelassen, was
10 % aller deutschen Produktionsunternehmen in China entspricht. Laut Christian
Sommer, CEO des German Centre Shanghai, ist die Tatsache, dass?Taicang in
Deutschland einen guten Ruf genießt, was viele Unternehmer dazu veranlasst, ihm
zu vertrauen und sich für ihn zu entscheiden", ein entscheidender Faktor für die
Zusammenarbeit zwischen Suzhou und Deutschland.
Suzhou ist zu einem beliebten Ziel für deutsche Investitionen in China geworden.
Bis Juli dieses Jahres hat Suzhou insgesamt 3,622 Mrd. USD an tatsächlichen
deutschen Investitionen genutzt. Große deutsche Firmen wie Bosch, Siemens und
Voith haben hier ihre globalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentren
aufgebaut. Einige machen jährlich mehrere zehn Milliarden RMB Umsatz und haben
ihre Werke in Suzhou zu wichtigen Drehkreuzen für den asiatisch-pazifischen Raum
gemacht.
Die Welle der gegenseitigen Investitionen ist genauso dynamisch. In den letzten
Jahren haben Unternehmen aus Suzhou aktiv die Welt erkundet, um neue Chancen zu
finden, und 133 Investitionsprojekte in Deutschland gestartet, mit chinesischen
Investitionsverträgen im Wert von 1,76 Mrd. USD. Sie arbeiten eng mit deutschen
Firmen aus verschiedenen Branchen zusammen, von chemischen Rohstoffen und
Produkten bis hin zur Stromerzeugung und -versorgung. Außerdem wird die
Zusammenarbeit auf Hightech-Bereiche wie neue Materialien, neue Energien,
künstliche Intelligenz und Robotikanwendungen ausgeweitet.
Über die wirtschaftlichen Beziehungen hinaus wird die kulturelle Integration
zwischen Suzhou und Deutschland immer enger.?Die fröhlichen Lieder vom
Bierkarneval und die Melodien der Choraufführungen machen Taicang zu einer
zweiten Heimat für deutsche Unternehmen", so Christoph Ahlhaus, Vorsitzender des
Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, bei seinem ersten Besuch und zeigte
sich tief bewegt von der deutschen Straße im Rothenburg-Stil entlang des
Haiyundi. Diese Straße, die bayerische Architektur mit dem Charme der
Wasserstädte von Jiangnan verbindet, steht für den Austausch zwischen den
Menschen in Suzhou und Deutschland. Der Duft von Würstchen aus deutschen
Restaurants und Werbeplakate für das Partnerschaftsprojekt mit dem FC Bayern
München sorgen dafür, dass sich die deutschen Mitarbeiter wie zu Hause fühlen.
Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Suzhou geht schon lange über die
reine Wirtschaft hinaus und hat zu großartigen Ergebnissen in Sachen
industrielle Synergie, Talentförderung und kulturelle Integration geführt.
Der Wirtschaftskooperationsdialog zwischen China und Deutschland im Rahmen der
Belt and Road Initiative ist eine Plattform für den Austausch und die praktische
Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Politikern und
Geschäftsleuten, die über parteiübergreifende Kanäle entstanden ist. Seit 2014
hat die Veranstaltung schon zwölf Mal hintereinander in China und Deutschland
stattgefunden. In mehr als einem Jahrzehnt hat sich der Dialog zu einem
bekannten Forum entwickelt, das in beiden Ländern echt Einfluss hat. Er hilft
dabei, den Wirtschafts- und Handelsdialog zu vertiefen, das gegenseitige
Verständnis und Vertrauen zu stärken, die Zusammenarbeit zum gegenseitigen
Nutzen zu fördern und eine hochwertige regionale Entwicklung und eine Öffnung
auf hohem Niveau zu unterstützen.
