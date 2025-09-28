GNW-News: Über 700 deutsch finanzierte Unternehmen lassen sich in Suzhou nieder, während die pragmatische Zusammenarbeit zwischen China und Deutschland ein n...

^NANJING, China, Sept. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der 12.

Wirtschaftskooperationsdialog?Belt and Road" zwischen China und Deutschland hat

kürzlich in Taicang stattgefunden. Vertreter aus Politik und Wirtschaft Chinas

und Deutschlands kamen zusammen, um die Erfolge aus über drei Jahrzehnten

Austausch und Zusammenarbeit zwischen Suzhou und Deutschland zu diskutieren und

gemeinsam einen Entwurf für die zukünftige Entwicklung zu entwerfen.

Ein Medien-Snippet zu dieser Ankündigung ist über diesen Link verfügbar.

(https://ml.globenewswire.com/1.0/snippet/4502/eng)

Von der Gründung des ersten deutschen Unternehmens im Jahr 1993 bis hin zu den

derzeit 731 deutsch finanzierten Unternehmen, die vor Ort tätig sind, hat

Suzhou, bekannt als?irdisches Paradies" und Produktionsstandort, eine über 30-

jährige partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland durchlaufen.

Beeindruckende Statistiken unterstreichen die robuste Dynamik der Wirtschafts-

und Handelsbeziehungen zwischen Suzhou und Deutschland: Der bilaterale Handel

erreichte im vergangenen Jahr 13,774 Mrd. USD und übertraf in den ersten sieben

Monaten dieses Jahres 8,164 Mrd. USD.

In Taicang, dem strategischen?Brückenkopf" Suzhou für die Zusammenarbeit mit

Deutschland, haben sich mehr als 560 deutsche Unternehmen niedergelassen, was

10 % aller deutschen Produktionsunternehmen in China entspricht. Laut Christian

Sommer, CEO des German Centre Shanghai, ist die Tatsache, dass?Taicang in

Deutschland einen guten Ruf genießt, was viele Unternehmer dazu veranlasst, ihm

zu vertrauen und sich für ihn zu entscheiden", ein entscheidender Faktor für die

Zusammenarbeit zwischen Suzhou und Deutschland.

Suzhou ist zu einem beliebten Ziel für deutsche Investitionen in China geworden.

Bis Juli dieses Jahres hat Suzhou insgesamt 3,622 Mrd. USD an tatsächlichen

deutschen Investitionen genutzt. Große deutsche Firmen wie Bosch, Siemens und

Voith haben hier ihre globalen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentren

aufgebaut. Einige machen jährlich mehrere zehn Milliarden RMB Umsatz und haben

ihre Werke in Suzhou zu wichtigen Drehkreuzen für den asiatisch-pazifischen Raum

gemacht.

Die Welle der gegenseitigen Investitionen ist genauso dynamisch. In den letzten

Jahren haben Unternehmen aus Suzhou aktiv die Welt erkundet, um neue Chancen zu

finden, und 133 Investitionsprojekte in Deutschland gestartet, mit chinesischen

Investitionsverträgen im Wert von 1,76 Mrd. USD. Sie arbeiten eng mit deutschen

Firmen aus verschiedenen Branchen zusammen, von chemischen Rohstoffen und

Produkten bis hin zur Stromerzeugung und -versorgung. Außerdem wird die

Zusammenarbeit auf Hightech-Bereiche wie neue Materialien, neue Energien,

künstliche Intelligenz und Robotikanwendungen ausgeweitet.

Über die wirtschaftlichen Beziehungen hinaus wird die kulturelle Integration

zwischen Suzhou und Deutschland immer enger.?Die fröhlichen Lieder vom

Bierkarneval und die Melodien der Choraufführungen machen Taicang zu einer

zweiten Heimat für deutsche Unternehmen", so Christoph Ahlhaus, Vorsitzender des

Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, bei seinem ersten Besuch und zeigte

sich tief bewegt von der deutschen Straße im Rothenburg-Stil entlang des

Haiyundi. Diese Straße, die bayerische Architektur mit dem Charme der

Wasserstädte von Jiangnan verbindet, steht für den Austausch zwischen den

Menschen in Suzhou und Deutschland. Der Duft von Würstchen aus deutschen

Restaurants und Werbeplakate für das Partnerschaftsprojekt mit dem FC Bayern

München sorgen dafür, dass sich die deutschen Mitarbeiter wie zu Hause fühlen.

Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Suzhou geht schon lange über die

reine Wirtschaft hinaus und hat zu großartigen Ergebnissen in Sachen

industrielle Synergie, Talentförderung und kulturelle Integration geführt.

Der Wirtschaftskooperationsdialog zwischen China und Deutschland im Rahmen der

Belt and Road Initiative ist eine Plattform für den Austausch und die praktische

Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Politikern und

Geschäftsleuten, die über parteiübergreifende Kanäle entstanden ist. Seit 2014

hat die Veranstaltung schon zwölf Mal hintereinander in China und Deutschland

stattgefunden. In mehr als einem Jahrzehnt hat sich der Dialog zu einem

bekannten Forum entwickelt, das in beiden Ländern echt Einfluss hat. Er hilft

dabei, den Wirtschafts- und Handelsdialog zu vertiefen, das gegenseitige

Verständnis und Vertrauen zu stärken, die Zusammenarbeit zum gegenseitigen

Nutzen zu fördern und eine hochwertige regionale Entwicklung und eine Öffnung

auf hohem Niveau zu unterstützen.

Quelle: The 12th Belt and Road China-Germany Economic Cooperation Dialogue

Ansprechpartner: Herr Ling, Tel: 86-10-63074558Â°