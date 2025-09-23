GNW-News: vivenu führt Zweitmarkt für Tickets ein

^DÜSSELDORF, Deutschland, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu kündigt heute

den Start des vivenu Zweitmarkts an, einem neuen Feature, das Primär- und

Zweitmarkt direkt im offiziellen Shop und im Saalplan des Veranstalters vereint.

Die Lösung ermöglicht es Fans, Tickets in einem durchgängigen Prozess zu kaufen

und weiterzuverkaufen - während Veranstalter die volle Hoheit über den

ZweitmarktkanaI behalten.

Der Ticketzweitmarkt wird bis 2029 voraussichtlich um mehr als 9 Milliarden US-

Dollar wachsen. Bislang dominieren jedoch fragmentierte Kanäle und fehlende

Transparenz für Veranstalter die Diskussionen. Mit der Integration des

Weiterverkaufs in die Primärumgebung will vivenu mehr Übersicht und Kontrolle

schaffen - und Fans zugleich einen klaren, verlässlichen Zugang zu Tickets

bieten.

Die wichtigsten Vorteile für Veranstalter und Fans:

* Ein System:

Tickets verlassen das System des Veranstalters nicht - das Risiko von Betrug

sinkt erheblich.

* Fairness und Transparenz:

Flexible Optionen für Preise und Gebühren.

* Gebühren bleiben beim Veranstalter:

Nicht bei Drittanbietern.

* Volle Sichtbarkeit:

Jede Transaktion nachvollziehbar, jeder Fan erfasst.

Erfolgreicher erster Einsatz bei Schalke 04

Die erste Umsetzung beim FC Schalke 04 fand große Akzeptanz. Bereits wenige

Stunden nach dem Start wurden über 4.000 Weiterverkäufe direkt über den

offiziellen Shop des Clubs abgewickelt. Laut Schalke führte die Integration zu

weniger leeren Plätzen, deutlich weniger Supportfällen im Zusammenhang mit

Betrug und einer spürbar besseren Stimmung am Spieltag.

Weitere Informationen

Die vivenu-Gründer Simon Hennes (CEO) und Jens Teichert (CTO) teilen ihre Sicht

darauf, wie die Integration des Weiterverkaufs in die Primärumgebung Kontrolle

und Transparenz verbessert, im offiziellen Blogbeitrag

(https://vivenu.com/de/blog/secondary-markets-

reinvented?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm_campaign=seco

ndary_market&utm_term=none&utm_content=secondary-

market_pr_notified&campaign_id=c_15&content_id=ct_442&traffic_type=paid).

Über vivenu

vivenu ist die führende Ticketing-Technologieplattform für Veranstalter

weltweit. Mit einem flexiblen, skalierbaren und vollständig anpassbaren System

unterstützt vivenu 800+ Veranstalter in 40+ Ländern - darunter Grammy Awards,

Stanford Athletics, HYROX und The Special Olympics. Für weitere Informationen

besuchen Sie vivenu.com

(https://vivenu.com/de?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm_c

ampaign=secondary_market&utm_term=none&utm_content=secondary-

market_pr_notified&campaign_id=c_15&content_id=ct_445&traffic_type=paid), oder

senden Sie eine Presseanfrage an media@vivenu.com

(mailto:media@vivenu.com?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm

_campaign=secondary_market&utm_term=none&utm_content=secondary-

market_pr_notified&campaign_id=c_15&content_id=ct_448&traffic_type=paid).

