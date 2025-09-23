GNW-News: vivenu führt Zweitmarkt für Tickets ein
^DÜSSELDORF, Deutschland, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu kündigt heute
den Start des vivenu Zweitmarkts an, einem neuen Feature, das Primär- und
Zweitmarkt direkt im offiziellen Shop und im Saalplan des Veranstalters vereint.
Die Lösung ermöglicht es Fans, Tickets in einem durchgängigen Prozess zu kaufen
und weiterzuverkaufen - während Veranstalter die volle Hoheit über den
ZweitmarktkanaI behalten.
Der Ticketzweitmarkt wird bis 2029 voraussichtlich um mehr als 9 Milliarden US-
Dollar wachsen. Bislang dominieren jedoch fragmentierte Kanäle und fehlende
Transparenz für Veranstalter die Diskussionen. Mit der Integration des
Weiterverkaufs in die Primärumgebung will vivenu mehr Übersicht und Kontrolle
schaffen - und Fans zugleich einen klaren, verlässlichen Zugang zu Tickets
bieten.
Die wichtigsten Vorteile für Veranstalter und Fans:
* Ein System:
Tickets verlassen das System des Veranstalters nicht - das Risiko von Betrug
sinkt erheblich.
* Fairness und Transparenz:
Flexible Optionen für Preise und Gebühren.
* Gebühren bleiben beim Veranstalter:
Nicht bei Drittanbietern.
* Volle Sichtbarkeit:
Jede Transaktion nachvollziehbar, jeder Fan erfasst.
Erfolgreicher erster Einsatz bei Schalke 04
Die erste Umsetzung beim FC Schalke 04 fand große Akzeptanz. Bereits wenige
Stunden nach dem Start wurden über 4.000 Weiterverkäufe direkt über den
offiziellen Shop des Clubs abgewickelt. Laut Schalke führte die Integration zu
weniger leeren Plätzen, deutlich weniger Supportfällen im Zusammenhang mit
Betrug und einer spürbar besseren Stimmung am Spieltag.
Weitere Informationen
Die vivenu-Gründer Simon Hennes (CEO) und Jens Teichert (CTO) teilen ihre Sicht
darauf, wie die Integration des Weiterverkaufs in die Primärumgebung Kontrolle
und Transparenz verbessert, im offiziellen Blogbeitrag
(https://vivenu.com/de/blog/secondary-markets-
reinvented?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm_campaign=seco
ndary_market&utm_term=none&utm_content=secondary-
market_pr_notified&campaign_id=c_15&content_id=ct_442&traffic_type=paid).
Über vivenu
vivenu ist die führende Ticketing-Technologieplattform für Veranstalter
weltweit. Mit einem flexiblen, skalierbaren und vollständig anpassbaren System
unterstützt vivenu 800+ Veranstalter in 40+ Ländern - darunter Grammy Awards,
Stanford Athletics, HYROX und The Special Olympics. Für weitere Informationen
besuchen Sie vivenu.com
(https://vivenu.com/de?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm_c
ampaign=secondary_market&utm_term=none&utm_content=secondary-
market_pr_notified&campaign_id=c_15&content_id=ct_445&traffic_type=paid), oder
senden Sie eine Presseanfrage an media@vivenu.com
(mailto:media@vivenu.com?utm_source=press_release&utm_medium=news_article_de&utm
_campaign=secondary_market&utm_term=none&utm_content=secondary-
market_pr_notified&campaign_id=c_15&content_id=ct_448&traffic_type=paid).
Â°