GNW-News: XBP Europe sichert sich Auftrag zur digitalen Transformation des öffentlichen Sektors beim Saarländischen Landesverwaltungsamt

Werte in diesem Artikel

^IRVING, Texas, Nov. 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBP Global Holdings, Inc. (?XBP

Global" oder?das Unternehmen") (NASDAQ: XBP), ein führender Anbieter von

Wer­bung Wer­bung

Workflow-Automatisierung, der jahrzehntelange Branchenerfahrung, globale Präsenz

und agentenbasierte KI nutzt, um die Automatisierung von Geschäftsprozessen und

die digitale Transformation neu zu konzipieren, gab bekannt, dass seine

europäische Tochtergesellschaft XBP Europe einen Auftrag zur digitalen

Transformation vom Saarländischen Landesverwaltungsamt erhalten hat.

Dieser Erfolg stellt eine bedeutende Ausweitung der Führungsposition von XBP

Wer­bung Wer­bung

Europe im Bereich der sicheren Digitalisierung des öffentlichen Sektors dar und

unterstreicht die Rolle von XBP Global bei der Gestaltung der digitalen

Infrastruktur der nächsten Generation für staatliche Institutionen in ganz

Europa. Diese Zusammenarbeit stärkt die langfristige Strategie des Kunden,

digital souveräne, konforme und widerstandsfähige Verwaltungsökosysteme zu

ermöglichen, da sie auch die Bereitstellung einer digitalen Kontrollkette auf

Wer­bung Wer­bung

Regierungsebene durch XBP Europe umfasst, die einen sicheren Zugriff,

konsistente Datenqualität und eine skalierbare Grundlage für zukünftige

Automatisierungs- und KI-gestützte Dienste ermöglicht.

?Dies ist ein strategischer Meilenstein, der die Position von XBP Europe als

vertrauenswürdiger Modernisierungspartner für hochsichere Umgebungen im

öffentlichen Sektor stärkt", erklärte Vitalie Robu, Präsident von XBP Europe.

?Unsere TR-Resiscan-Zertifizierung 'Very High' in Verbindung mit unserer

proprietären BoxOffice-Plattform und dem XBP Logistics Manager bietet ein

konformes, revisionssicheres und transparentes digitales Rahmenkonzept, das den

strengen Anforderungen der deutschen Behörden entspricht. Wir sind stolz darauf,

diesen Staat bei der Förderung seiner digitalen Transformation mit

Verantwortung, Präzision und langfristigem Mehrwert zu unterstützen."

Die Dienstleistungen sollen nach einer kurzen Mobilisierungsphase im ersten

Quartal 2026 beginnen, wobei die vollständige Umstellung im Rahmen eines

strukturierten und transparenten Projektsteuerungsmodells erfolgt, das gemeinsam

von der Behörde und XBP Europe überwacht wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United

States Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27A des

Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des

Exchange Act. Diese Aussagen umfassen Finanzprognosen, Vorhersagen und andere

Aussagen über zukünftige Geschäftstätigkeiten, die Finanzlage, die

Geschäftsstrategie, Marktchancen und Trends. Zukunftsgerichtete Aussagen sind

häufig an Begriffen wie?könnte",?sollte",?erwarten",?beabsichtigen",

?werden",?schätzen",?voraussehen",?glauben",?vorhersagen",?planen",

?Ziele",?Prognosen",?könnte",?würde",?fortsetzen",?prognostizieren" oder

ähnlichen Ausdrücken identifiziert werden. Diese Pressemitteilung enthält

zukunftsgerichtete, nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen wie das prognostizierte

bereinigte EBITDA und die Nettoverschuldung. Das bereinigte EBITDA ist definiert

als Nettogewinn ohne Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bestimmte einmalige

Posten, während die Nettoverschuldung die Gesamtverschuldung abzüglich

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente ist. Das Unternehmen kann diese

Kennzahlen nicht ohne erheblichen Aufwand mit den am ehesten vergleichbaren

GAAP-Kennzahlen - Nettogewinn und Gesamtverschuldung - in Einklang bringen, da

die Prognose künftiger Zinsen, Steuern, Abschreibungen und einmaliger Posten mit

Herausforderungen verbunden ist. Diese Kennzahlen dienen ausschließlich zu

Informationszwecken und sollten nicht als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten

Finanzkennzahlen angesehen werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren

auf Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die naturgemäß mit Unsicherheiten

behaftet sind und Risiken und Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören unter

anderem: (1) Risiken im Zusammenhang mit der Übernahme, einschließlich der

Unfähigkeit, erwartete Vorteile zu realisieren, Betriebsstörungen und mit der

Transaktion verbundene Kosten; (2) Gerichtsverfahren; (3) Nichteinhaltung der

Nasdaq-Notierungsstandards; (4) Wettbewerb und Marktbedingungen; (5)

wirtschaftliche, geopolitische und regulatorische Veränderungen; (6)

Herausforderungen bei der Bindung von Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten; und

(7) sonstige Risiken, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von XBP

Europe detailliert beschrieben sind, einschließlich des Abschnitts

?Risikofaktoren" im Jahresbericht auf Formular 10-K für 2025, der am 19. März

2025 eingereicht wurde, und der Vollmachtserklärung für die

Jahreshauptversammlung 2025. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht

übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt

ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. XBP Global übernimmt keine

Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich

vorgeschrieben. Es kann nicht garantiert werden, dass XBP Global oder seine

Tochtergesellschaften die in diesen Aussagen prognostizierten Ergebnisse

erzielen werden.

Über XBP Global

XBP Global ist ein multinationales Technologie- und Dienstleistungsunternehmen,

das intelligente Arbeitsabläufe für Unternehmen weltweit ermöglicht. Mit einer

Präsenz in 20 Ländern und rund 11.000 Fachkräften arbeitet XBP Global mit über

2.500 Kunden zusammen, darunter viele der Fortune-100-Unternehmen, um

geschäftskritische Systeme zu orchestrieren, die eine Hyper-Automatisierung

ermöglichen.

Dank unserer proprietären Plattformen, unserer agentenbasierten KI-gesteuerten

Automatisierung und unserer umfassenden Fachkompetenz in verschiedenen Branchen

sowie im öffentlichen und privaten Sektor können unsere Kunden uns ihre

wichtigsten digitalen Transformationen und Arbeitsabläufe anvertrauen. Durch die

Kombination von Innovation und exzellenter Umsetzung unterstützt XBP Global

Unternehmen dabei, ihre Arbeitsweise und ihre Geschäftsabläufe neu zu gestalten

und neue Wertpotenziale zu erschließen.

Weitere Nachrichten, Kommentare und Branchenperspektiven finden Sie unter:

https://www.xbpglobal.com/

Bitte folgen Sie uns auch in den sozialen Medien:

X: https://X.com/XBPglobal

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/xbpglobal/

Die auf der Website von XBP Global und/oder über die Social-Media-Konten des

Unternehmens veröffentlichten Informationen können für Anleger als wesentlich

angesehen werden. Dementsprechend sollten Investoren, Medien und an XBP Global

interessierte Personen die Website sowie die Social-Media-Konten von XBP Global

zusätzlich zu den Pressemitteilungen, SEC-Unterlagen und öffentlichen

Telefonkonferenzen und Webcasts von XBP Global verfolgen.

Investorenbeziehungen: David Shamis, investors@xbpglobal.com

(mailto:investors@xbpglobal.com) | Medienanfragen: Srushti Rao,

press@xbpglobal.com (mailto:press@xbpglobal.com)

Â°