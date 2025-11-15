DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 -6,3%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.860 +1,8%Euro1,1617 ±0,0%Öl64,39 +2,0%Gold4.080 -2,2%
Gokul Agro Resources hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

15.11.25 06:35 Uhr

Gokul Agro Resources hat am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,43 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,42 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Gokul Agro Resources 66,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 37,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

