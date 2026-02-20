Gold Town Games Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Gold Town Games Registered hat am 21.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,150 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,27 Prozent auf 3,1 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,320 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,810 SEK je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Gold Town Games Registered 11,90 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 11,86 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net