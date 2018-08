Goldman Buy-List: Sieben Verbraucher-Aktien mit großem Potenzial

Aramark 34,25 EUR 1,33% Charts

Verbraucher-Unternehmen optimistisch

Diese Woche werden einige Einzelhändler, darunter beispielsweise Walmart, die Zahlen zum dritten Quartal und einen Ausblick für das gesamte Jahr veröffentlichen. Der auflebende Aktienmarkt und die steigenden Löhne stimmen die Unternehmen optimistisch auf Einnahmen aus den Urlaubsverkäufen und dem Schulanfang zu blicken. Dieser Optimismus lässt sich nicht vom Handelskrieg zwischen den USA und China trüben. Selbst die Aufwertung durch den S&P 500 Index um fünf Prozent habe der zyklische Konsumgüter-Select-Sector SPDR (ETF) in diesem Jahr mit einer Zunahme um 13 Prozent weit übertroffen. Die Goldman Sachs-Studie, an der 2.000 Menschen teilnahmen, zeigt auf, dass der Optimismus bei den Top-Verdienern und der Mittelschicht so hoch ist wie im Jahr 2005. Der Pessimismus gegenüber den Märkten sei dabei auf dem niedrigsten Stand.

Nettovermögen der Verbraucher gestiegen

Wie "The Street" berichtet, seien die Nettovermögen der Verbraucher inzwischen wieder angestiegen. Dies sei Teils den starken Finanzmärkten und teils der Aufwertung der Immobilienwerte zuzuschreiben, bekräftigt Matthew Fassler. Der Verbraucher-Analytiker bei Goldman beziffert dabei ein Wachstum zwischen sechs und neun Prozent jeweils in den letzten sieben Quartalen. Laut Fassler scheinen sich die Verbraucher wieder erholt zu haben und zuversichtliche Aussichten bevorszustehen. Die Auswirkungen der Nachfragetreiber und der starken Konsumentenstimmung würden sich bei den Konsumausgaben zeigen.

Die Goldman Sachs Buy-List

Wyndham Hotels & Resorts

Als einer der weltweit größten Hotelkonzerne umfasst Wyndham Hotels & Resorts rund 8.000 Hotels in mehr als 66 Ländern unter 15 Hotelmarken. Goldman sieht bei diesem Consumer Stock ein Wachstumspotenzial von stolzen plus 44 Prozent.

Aramark Holding

Das Potenzial des international tätigen Dienstleistungsunternehmen beziffert Goldman auf plus 38 Prozent. Vor knapp einer Woche veröffentlichte die Aramark Holding die fixe strategische Partnerschaft mit "Oath Pizza". Damit soll ein patentiertes Produkt an exklusive Orte wie Universitäten, Büros, Krankenhaus-Kantinen und viele weitere Orten gebracht werden.

Las Vegas Sands

Als einer der führenden Entwickler von multifunktionalen Resorts, wird dem Consumer Stock von Las Vegas Sands ein Potenzial von plus 31 Prozent vorausgesagt. Das Unternehmen kündigte am 6. August den Launch vom Projekt "Protect" an. Dieses Unterfangen habe das Ziel die Sicherheitsvorkehrungen der Gemeinschaft zu stärken und soll eine führende Rolle bei der Lösung von gesellschaftskritischen Problemen übernehmen.

Mondelez International

Als international tätiger Lebensmittelkonzern, bekannt unter anderem für die Marken Milka , Jacobs Kaffee oder Oreo, erhält Mondelez von Goldman eine 23-Prozent-Vorhersage was das Wachstumspotenzial des Consumer Stocks anbelangt.

Performance Food Group

Goldman Sachs sieht in dem US-amerikanischen Lebensmittelhändler Performance Food Group ein Potenzial von plus 19 Prozent und somit einen Kandidaten für die Buy-List.

Tapestry

Dem Hersteller von modischen Luxus-Artikeln schreibt Goldman ein Potenzial von plus 14 Prozent zu. Die Zahlen zum dritten und eine Prognose für das vierte Quartal wird Tapestry diesen Dienstag veröffentlicht.

McDonald's

Die größte Hamburgerkette der Welt scheint auch eine Dividendenstütze zu sein. Trotz dem sich verändernden Geschmack der Menschen, ist die Dividende des Unternehmens seit 1976 immer kontinuierlich gestiegen. Laut Experten versuche McDonald's im Moment, den Umsatz vor allem durch die ein bis drei US-Dollar-Menüs zu steigern.

Redaktion finanzen.net

