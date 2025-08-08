Goldstone Infratech präsentierte Quartalsergebnisse

Goldstone Infratech gab am 09.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 3,17 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Goldstone Infratech 2,92 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 3,47 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net