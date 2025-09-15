Goobit Group Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Goobit Group Registered hat am 15.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Goobit Group Registered hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat Goobit Group Registered 48,8 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 59,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net