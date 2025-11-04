GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von GoPro. Zuletzt ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 1,76 USD.
Die GoPro-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 1,76 USD. Bei 1,73 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,76 USD. Zuletzt wechselten 202.527 GoPro-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 3,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. 73,50 Prozent Plus fehlen der GoPro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 0,40 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 77,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,31 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat GoPro mit einem Umsatz von insgesamt 152,64 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,03 Prozent verringert.
Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von GoPro veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.
In der GoPro-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,130 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
