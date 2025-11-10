GoPro Aktie News: GoPro springt am Montagabend hoch
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von GoPro. Zuletzt wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 1,63 USD nach oben.
Um 20:05 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 6,2 Prozent auf 1,63 USD nach oben. Die GoPro-Aktie legte bis auf 1,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der GoPro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 324.920 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 46,63 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (0,40 USD). Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 75,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 06.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 37,07 Prozent auf 162,92 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 258,90 Mio. USD umgesetzt.
GoPro wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,230 USD ausweisen wird.
Nachrichten zu GoPro
