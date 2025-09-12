GoPro Aktie News: GoPro am Montagnachmittag im Bullenmodus

Blick auf GoPro-Kurs

Die Aktie von GoPro zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die GoPro-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,8 Prozent auf 2,21 USD.

Das Papier von GoPro legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,8 Prozent auf 2,21 USD. In der Spitze gewann die GoPro-Aktie bis auf 2,22 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,08 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 561.258 GoPro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,37 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die GoPro-Aktie somit 6,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,40 USD ab. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 81,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an GoPro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 152,64 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,22 Mio. USD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte GoPro Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor