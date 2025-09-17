GoPro Aktie News: Bullen treiben GoPro am Donnerstagabend an

So entwickelt sich GoPro

Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,6 Prozent auf 2,49 USD.

Um 20:07 Uhr wies die GoPro-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 7,6 Prozent auf 2,49 USD nach oben. Die GoPro-Aktie legte bis auf 2,63 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 2,34 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.861.683 GoPro-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,63 USD an. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 5,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit Abgaben von 83,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je GoPro-Aktie.

Am 11.08.2025 legte GoPro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte GoPro ebenfalls -0,31 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor