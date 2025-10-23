GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag mit sattem Kursplus

So bewegt sich GoPro

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 7,8 Prozent auf 2,49 USD.

Das Papier von GoPro legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 7,8 Prozent auf 2,49 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,49 USD zu. Bei 2,22 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der GoPro-Aktie belief sich zuletzt auf 395.840 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2025 bei 3,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,29 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 0,40 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 84,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

GoPro-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei GoPro ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,31 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,130 USD je GoPro-Aktie belaufen.

