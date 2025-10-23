DAX24.208 +0,2%Est505.668 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,20 +1,9%Nas22.951 +0,9%Bitcoin95.079 +2,5%Euro1,1617 ±0,0%Öl65,89 +2,4%Gold4.122 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Tesla A1CX3T NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y TeamViewer A2YN90 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich leicht in Grün -- US-Börsen fester -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
Warum sich der Eurokurs kaum bewegt Warum sich der Eurokurs kaum bewegt
Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025 Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktienkurs im Fokus

GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Donnerstagabend schwächer

23.10.25 20:23 Uhr
GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Donnerstagabend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 2,23 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
2,11 EUR 0,16 EUR 8,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr um 3,5 Prozent auf 2,23 USD ab. Bei 2,17 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,22 USD. Zuletzt wechselten 1.143.039 GoPro-Aktien den Besitzer.

Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,55 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 82,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen