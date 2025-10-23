GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Donnerstagabend schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 2,23 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:06 Uhr um 3,5 Prozent auf 2,23 USD ab. Bei 2,17 USD markierte die GoPro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,22 USD. Zuletzt wechselten 1.143.039 GoPro-Aktien den Besitzer.
Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,55 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der GoPro-Aktie ist somit 82,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem GoPro seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte GoPro am 11.08.2025 vor. GoPro hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,31 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,03 Prozent auf 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte GoPro 186,22 Mio. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der GoPro-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.
Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.
