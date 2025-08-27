GoPro Aktie News: GoPro tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Die Aktie von GoPro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1,68 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr ging es für die GoPro-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 1,68 USD. Die GoPro-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,63 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,70 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten GoPro-Aktien beläuft sich auf 272.796 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 2,37 USD. Derzeit notiert die GoPro-Aktie damit 29,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 76,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 11.08.2025 lud GoPro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 152,64 Mio. USD – eine Minderung von 18,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 186,22 Mio. USD eingefahren.
GoPro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass GoPro 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD ausweisen wird.
