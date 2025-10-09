GoPro Aktie News: GoPro am Donnerstagabend höher

DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.945 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,19 -1,4%Gold3.961 -1,9%
Top News
Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt
TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
09.10.25 20:24 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt sprang die GoPro-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 2,29 USD zu.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 2,29 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die GoPro-Aktie bei 2,53 USD. Bei 2,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 995.345 GoPro-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,05 USD) erklomm das Papier am 24.09.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die GoPro-Aktie derzeit noch 32,97 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 0,40 USD. Der derzeitige Kurs der GoPro-Aktie liegt somit 474,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 186,22 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte GoPro am 06.11.2025 präsentieren.

Laut Analysten dürfte GoPro im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

