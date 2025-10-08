GoPro Aktie News: GoPro büßt am Mittwochabend ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von GoPro. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 2,20 USD.
Der GoPro-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 2,20 USD. Die GoPro-Aktie sank bis auf 2,19 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,25 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 532.944 GoPro-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 24.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,72 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 81,85 Prozent könnte die GoPro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
GoPro gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 186,22 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,130 USD je Aktie in den GoPro-Büchern.
