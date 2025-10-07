GoPro Aktie News: GoPro am Abend billiger
Die Aktie von GoPro gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die GoPro-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,7 Prozent auf 2,24 USD.
Die GoPro-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 4,7 Prozent auf 2,24 USD ab. Die GoPro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,20 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,35 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 698.558 GoPro-Aktien umgesetzt.
Am 24.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 35,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,40 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 462,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten GoPro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
Am 11.08.2025 hat GoPro die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,31 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,03 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 152,64 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 186,22 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.
Nachrichten zu GoPro
