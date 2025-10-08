DAX24.607 +0,9%Est505.647 +0,6%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.949 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1634 -0,2%Öl66,11 +0,6%Gold4.043 +1,5%
Blick auf Aktienkurs

GoPro Aktie News: GoPro am Nachmittag im Plus

08.10.25 16:10 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von GoPro. Zuletzt konnte die Aktie von GoPro zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 2,23 USD.

Die GoPro-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 2,23 USD. Der Kurs der GoPro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,28 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 157.157 GoPro-Aktien.

Bei 3,05 USD erreichte der Titel am 24.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,40 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die GoPro-Aktie 458,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte GoPro 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte GoPro am 11.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GoPro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,03 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 152,64 Mio. USD im Vergleich zu 186,22 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,130 USD je GoPro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

