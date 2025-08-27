DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,81 -1,2%Dow45.615 +0,1%Nas21.719 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,60 +1,2%Gold3.418 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street stabil -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
Top News
Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers Webinar: Erfolgsstrategie im Fokus - die Qualitätsaktien der TradingBrothers
Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL Continental-Aktie in Grün: Continental trennt sich von Contitech-Bereich OESL
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Fokus auf Aktienkurs

GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Abend ins Plus

28.08.25 20:24 Uhr
GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Abend ins Plus

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GoPro
1,43 EUR -0,09 EUR -6,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die GoPro-Aktie konnte um 20:05 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 1,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 684.642 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 76,71 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 152,64 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,22 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GoPro-Aktie

Ausblick: GoPro zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: GoPro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick: GoPro legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

In eigener Sache

Übrigens: GoPro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf GoPro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GoPro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Stefano Tinti / Shutterstock.com

Nachrichten zu GoPro

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GoPro

DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
26.09.2018GoPro OutperformOppenheimer & Co. Inc.
16.03.2017GoPro HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
20.09.2016GoPro OutperformWedbush Morgan Securities Inc.
14.01.2016GoPro BuyDougherty & Company LLC
29.10.2015GoPro OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
31.07.2017GoPro Equal-WeightMorgan Stanley
09.11.2016GoPro NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
04.12.2015GoPro NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
26.03.2015GoPro Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.01.2018GoPro SellDougherty & Company LLC
02.10.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro SellDougherty & Company LLC
03.02.2017GoPro UnderperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
09.11.2016GoPro SellDougherty & Company LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GoPro nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen