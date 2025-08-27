GoPro Aktie News: Anleger schicken GoPro am Abend ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von GoPro zählt am Donnerstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das GoPro-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1,71 USD.

Die GoPro-Aktie konnte um 20:05 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1,71 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die GoPro-Aktie bei 1,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 684.642 GoPro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,37 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der GoPro-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,40 USD am 10.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die GoPro-Aktie mit einem Verlust von 76,71 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für GoPro-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte GoPro am 11.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,31 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat GoPro 152,64 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 186,22 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,130 USD je GoPro-Aktie.

